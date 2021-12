Vivienda

Qué hacer si se te queda la tarjeta bloqueada en el cajero

¿Has metido mal el PIN de tu tarjeta de crédito o débito tres veces y se la ha tragado el cajero? Si has dudado al escribir esta combinación de números porque no la recordabas con exactitud y se te ha quedado la tarjeta bloqueada en el cajero, no te preocupes. A mucha gente le ha pasado y tiene fácil solución. A continuación te explicamos todo lo que tienes que hacer si se te queda la tarjeta bloqueada en el cajero y cómo solucionar el problema de inmediato.

El cajero se ha tragado mi tarjeta, ¿qué hago?

Lo más importante en estas situaciones es mantener la calma porque los pasos que tienes que dar si el cajero se ha tragado tu tarjeta son muy sencillos.

Lo primero que tienes que hacer es notificar a tu entidad bancaria lo que te ha ocurrido. ¿Pero, cómo hacerlo? La forma de contactar con tu banco dependerá del momento en el que te haya ocurrido. ¿Te ha pasado un lunes por la mañana o un sábado por la tarde?

Si estás en un cajero de una oficina en horario laborable y, por tanto, está abierta, lo mejor es que acudas a uno de los mostradores y le expliques a un empleado de la sucursal que el cajero se ha tragado tu tarjeta. Eso sí, te recomendamos que no pierdas de vista el cajero por si de repente expulsa la tarjeta. Y que, si hay cola detrás de ti para utilizarlo, avises de lo sucedido para que nadie lo utilice hasta que soluciones el problema.

Por otra parte, si te ha ocurrido un sábado por la tarde o en cualquier otro horario en el que la oficina está cerrada, tienes que llamar al teléfono de información al cliente o contactar con tu gestor a través de tu aplicación bancaria. En estos casos lo más recomendable es que no te muevas del cajero hasta que consigas contactar con tu entidad.

Y si no tienes la aplicación móvil y tampoco sabes cuál es el teléfono de atención al cliente de tu banco, no te preocupes. Por ley, en todos los cajeros de España tiene que aparecer un número de teléfono al que puedes llamar a cualquier hora del día en caso de emergencia técnica. En concreto, este aspecto aparece regulado en la Orden EHA/2889/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, dónde se explica que “debe figurar en un lugar visible un número de teléfono para incidencias al que tiene que poder llamarse si se produce algún problema en la prestación de los servicios”.

2. Bloquea la tarjeta

Si la oficina está abierta y los empleados pueden sacar la tarjeta que se ha quedado bloqueada en ese instante, no tendrás que bloquearla y tendrás la tarjeta entre manos en cuestión de minutos.

Por el contrario, si la oficina está cerrada y los empleados no pueden solucionarte el problema de inmediato, el siguiente paso que tienes que dar es bloquear la tarjeta como medida de seguridad. De esta forma te podrás ir tranquilo del cajero sin miedo a que pueda expulsarla en cualquier momento y alguien pueda robarte la tarjeta de crédito. Dependiendo de la entidad bancaria en la que tengas la tarjeta, podrás bloquear tú mismo la tarjeta desde la aplicación del banco. En caso de no poder hacerlo o no tener la app, puedes pedir a los empleados del banco que procedan a hacer la operación.

Para que el banco bloquee tu tarjeta tienes que facilitar una serie de datos personales que permitan a los empleados verificar tu identidad y acreditar que eres el titular de la tarjeta que se ha quedado bloqueada.

3. Pide una nueva tarjeta

En el caso de que el cajero se quede tu tarjeta y no puedas hacer nada en ese momento para solucionarlo, después de asegurarte de que la tarjeta está bloqueada, puedes comunicar a los empleados que quieres solicitar una nueva tarjeta idéntica a la que se ha quedado bloqueada. Y podrás marcharte del cajero sin miedo a que alguien pueda utilizar tu tarjeta porque a partir de ese momento está inoperativa.

¿Pero, qué hacer hasta que te llegue la nueva tarjeta? ¿Y si necesito dinero en efectivo? Tranquilo, vas a poder sacar dinero en efectivo de tu cuenta igualmente. En esta otra información te explicamos cómo puedes sacar dinero del cajero sin tarjeta.

4. Revisa movimientos bancarios

Después de realizar todos estos trámites, es importante que revises si ha habido algún movimiento extraño en la cuenta tras el bloqueo. En caso de tener algún pago o retirada en efectivo que no hayas realizado, debes notificarlo cuanto antes a la entidad.

¿Por qué se ha tragado el cajero mi tarjeta?

Aunque escribir mal el PIN es una de las causas más comunes, existen otros motivos por los que un cajero automático puede tragarse una tarjeta de crédito:

Por algún fallo del sistema. Puede que vayas a sacar dinero o a realizar otros trámites, estés haciendo todo bien y, de repente, el cajero no te devuelva la tarjeta. En estos el origen suele ser un fallo técnico que ha bloqueado el funcionamiento de la máquina o que, directamente, la ha apagado.

Por no retirar la tarjeta de la ranura a tiempo. Tras realizar las operaciones necesarias, el cajero expulsa la tarjeta y, si tras 40 segundos aproximadamente, el cliente no la ha retirado de la ranura, la vuelve a introducir al interior y ya no podrás sacarla por ti mismo. En estos casos, antes de ‘tragársela’ emite unos sonidos en forma de alarma para avisar al cliente.

Otra de las causas por las que el cajero puede quedarse tu tarjeta es que esté caducada o bloqueada. Si el cajero detecta que hay algún problema con la tarjeta, directamente se la queda.

