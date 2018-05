Diferencias entre tarjetas de crédito y de débito

¡QUIERO TRABAJAR! Acepto la política de privacidad

CasaCocheCurro te informa de que los datos de carácter personal que me proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por Juan Javier Navarro Fernández (CasaCocheCurro) como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que te solicito es para gestionar el alta a esta suscripción y remitir boletines periódicos con información y oferta prospectiva de productos o servicios propios.

Legitimación: Consentimiento del interesado

Como usuario e interesado te informo de que los datos que me facilitas estarán ubicados en los servidores de Mailrelay (proveedor de email marketing de CasaCocheCurro) dentro de la UE. Ver política de privacidad de Mailrelay. El hecho de que no introduzcas los datos de carácter personal que aparecen en el formulario como obligatorios podrá tener como consecuencia que no atender pueda tu solicitud. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en contacto@casacochecurro.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en mi página web: casacochecurro.com, así como consultar mi política de privacidad.