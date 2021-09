Vivienda

Préstamos y Créditos

Cómo usar la tarjeta de El Corte Inglés para pagar a plazos sin intereses

NOTICIA de de Jessica Pascual

A todos nos ha pasado alguna vez eso de ir a comprar algo, ver el precio y pensar: “ahora no puedo permitírmelo”. Y ya sea por necesidad o simplemente por capricho, salir de la tienda sin ese producto hace que nuestro día sea un poco peor. Esa es la opción A. La opción B es financiar nuestras compras y no dejar que la falta de liquidez arruine nuestro día. ¿Y cómo hacerlo? Para mantener la filosofía de la segunda opción, en esta guía te explicamos cómo usar la tarjeta de El Corte Inglés para pagar a plazos sin intereses.

Tarjeta El Corte Inglés para pagar a plazos

La tarjeta El Corte Inglés es la única forma que permite a los clientes pagar sus compras a plazos, a través de diferentes opciones de financiación. Es totalmente gratuita, no tiene gastos ni al solicitarla ni de mantenimiento (nada de cuotas, comisiones de apertura o por movimientos) y no tiene vencimiento.

Solicitud tarjeta

Solicitar la tarjeta de El Corte Inglés es muy sencillo. Los clientes interesados en este producto de financiación pueden hacerlo por diferentes vías:

De forma presencial, en una tienda física, a través del Departamento de Atención al Cliente de los centros El Corte Inglés.

Llamando por teléfono al número de atención al cliente

De forma telemática, a través de la página web de El Corte Inglés.

Para solicitarla tienes que presentar una fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia, un justificante de ingresos (como una nómina, declaración de la renta o de pensión) y Mandato Sepa (documento de domiciliación firmado).

Activar PIN

Es necesario que actives el PIN de la tarjeta para acceder a las ventajas digitales de la tarjeta y para confirmar el pago de compras que realices online, a través de las webs de los establecimientos adheridos. Para activar este número PIN tan sólo tienes que tener a mano la tarjeta en formato físico y tu teléfono móvil.

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la sección ‘Acceso clientes’ de la web de El Corte Inglés para identificarte. Después, introduce tu número de la tarjeta de financiación y selecciona la opción ‘No tengo pin’. El siguiente paso es introducir tu número de DNI. Antes de seguir con el proceso, revisa bien que todos los datos introducidos, sobre todo los relativos a los números de la tarjeta son correctos. Ahora, pulsa validar.

Al seleccionar esta pestaña se abre una nueva página en la que tienes que introducir tu número de teléfono junto con tu dirección de correo electrónico. Si no tienes los datos actualizados en la plataforma y quieres cambiarlos, tienes que llamar al servicio de atención al cliente al número 900 184 184. Tras introducir estos datos y seleccionar la opción ‘Siguiente’ aparecerá en la pantalla un documento PDF con el contrato de tu tarjeta. Revisa y lee las condiciones. Selecciona el botón ‘Continuar’.

La compañía ha enviado un código a través de un mensaje de texto al teléfono móvil que has introducido previamente en el proceso. Consulta el mensaje y escribe el código para firmar el contrato. Por último, tienes que introducir el número PIN de tu tarjeta. Escribe una combinación que sea fácil recordar y selecciona el botón ‘Entrar’. Y listo. Ya tienes activado el código PIN de tu tarjeta.

Ventajas de la tarjeta

Las principales ventajas que ofrece son de tipo financiero:

Una de las más llamativas que ofrece la tarjeta El Corte Inglés a sus clientes es que permite pagar las compras cuando el cliente recibe el producto en casa.

Con esta tarjeta los clientes pueden elegir entre varias modalidades de pago y aplazarlos hasta un máximo de 60 días sin intereses.

Permite tener varias opciones de pagar a plazos personalizables como son los Pagos por Cuotas, Fórmulas Personales o Líneas de Crédito.

Los clientes que utilicen esta tarjeta recibirán una factura detallada de gastos mensuales. También se podrá acceder a través de la web.

Con esta tarjeta existe la posibilidad de recuperar los tickets en caso de pérdida para devolver cualquier producto o acceder a garantías.

Poder utilizar la Tarjeta El Corte Inglés en los restaurantes de Gourmet Experience como StreetXo, Rocambolesc, Salón Cascabel, Puertalsol…

Uso de Samsung Pay. Podremos realizar pagos desde el móvil, vinculando la Tarjeta El Corte Inglés en nuestro teléfono.

Descuentos de la tarjeta El Corte Inglés

Los titulares de la tarjeta pueden disfrutar de tres descuentos sólo por tenerla:

Aprovecharse de un máximo de 2 horas de estacionamiento sin coste al realizar una compra mínima de 35€ al día. Recibir un 4% del gasto realizado en cualquiera de las gasolineras de Repsol, Campsa o Petronor para usar en El Corte Inglés. Ese 4% se acumulará y cada trimestre se enviará un ticket con un código por valor del importe acumulado siempre que sea superior a 1€. Para hacer uso de ese 4% bastará con presentar el ticket en tienda o introducir el código en el apartado de “CÓDIGOS PROMOCIONALES” al realizar una compra online. Recibir promociones exclusivas para clientes con la Tarjeta de El Corte Inglés. En esta página puedes consultar cuáles están activas en cada momento.

En qué sitios puedo pagar con la tarjeta

Esta tarjeta puede utilizarse para pagar en cualquiera de los establecimientos que pertenecen a la cadena de la compañía, desde Hipercor, Opencor, Supercor, Sfera o Bricor. Y también en algunas gasolineras como Repsol, Petronor y Campsa para conseguir descuentos y ahorrar al repostar gasolina. Los clientes también pueden usar esta tarjeta para realizar compras online y así aprovechar la ventaja de no pagar por usar el aparcamiento propio de la cadena haciendo una compra mínima de 35€.

¿Es posible solicitar más de una tarjeta?

Sí, los clientes que ya tengan una tarjeta de financiación podrán solicitar otras adicionales. Aunque en este caso, las compras realizadas con estas se sumarán al total del gasto mensual de la tarjeta principal. Puedes solicitarla a través del área privada de clientes.

Cancelar o anular la tarjeta

La Tarjeta El Corte Inglés no tiene ningún tipo de permanencia, es decir, que todos los titulares pueden darla de baja en cualquier momento. Para anular la tarjeta se podrán usar las mismas 3 vías que a la hora de solicitarla: tienda física (Departamento de Atención al Cliente de cualquier Centro de El Corte Inglés), por teléfono o a través de la web, en la cuenta de cliente dentro de la Financiera El Corte Inglés – Mis Datos – Robo o Extravío. Desde ahí se puede bloquear la tarjeta. En este caso, además de cancelar la operabilidad de la tarjeta, hay que cancelar y saldar la deuda.

A través de Atención al Cliente en cualquiera de los centros.

Hacer una transferencia bancaria al IBAN de la financiera con el importe a pagar.

Llamando al teléfono de pago disponible.

Formas de pago de la tarjeta

La tarjeta de El Corte Inglés ofrece tres formas de pago:

Pago total a fin de mes, sin intereses, con una TAE al 0% y sin gastos de ningún tipo. Es decir, que por ejemplo, si un cliente realiza una compra de 1.500 euros el 1 de septiembre de 2021, verá un cargo en su cuenta el 1 de octubre de 2021 de 1.500 euros. Tanto la TAE como el TIN en este caso son al 0%. Pago Aplazado Revolving. El pago aplazado puede solicitarse a través de dos fórmulas:

Porcentaje de saldo dispuesto. Esto quiere decir que el importe mensual que paga el cliente es el porcentaje acordado sobre el total del saldo que tenga en la tarjeta más los intereses correspondientes. Si el saldo es inferior, se carga la totalidad de la cantidad que haya más los intereses.

Cuota fija mensual. En este caso el importe total mensual que abona el cliente es el acordado con un mínimo de 45 euros. En cada recibo se mostrarán los intereses mensuales.

En el caso de que se produzca el exceso sobre el límite de crédito concedido, la cantidad se suma al recibo del mes.

Cómo ver los extractos de la tarjeta

Muy sencillo. En el área privada de tu tarjeta de la web de El Corte Inglés puedes acceder a los extractos mensuales de tus compras, además de recuperar tickets que hayas perdido para realizar los cambios o devoluciones que necesites. Además, en el área de clientes también puedes consultar todos los movimientos, las compras y las financiaciones que realices con la tarjeta.

Cómo consultar el saldo de la tarjeta

En el área privada puedes consultar tanto los movimientos de tu tarjeta como el plan de financiación de tus productos contratados y el resumen de compras y recibos de los dos últimos años. Es decir, puedes conocer el saldo pendiente, el que has gastado y el que te queda disponible.

¿Cuándo puedo empezar a usarla?

Una vez se apruebe la solicitud de la tarjeta, El Corte Inglés te avisa para que procedas a su activación y puedas empezar a comprar con ella.

Tipos de financiación

Además de las formas de pago anteriormente mencionadas, El Corte Inglés ofrece diferentes tipos de financiación según la sección (Hogar, Electrodomésticos, Joyería…). En la web de El Corte Inglés puedes encontrar detallados los tipos de financiación según tienda. Y dependiendo del tipo de financiación El Corte Inglés, tendrás unos requisitos específicos y diferentes pagos a plazos con duración determinada. Aunque a rasgos generales, existen 4 tipos de financiación básicas comunes a casi todas las secciones:

12 meses sin intereses

Con esta opción no se pagarían intereses, pero si se paga cierto porcentaje de T.A.E. (porcentaje extraído de los gastos de gestión correspondientes al importe a pagar mes a mes y los meses hasta los que se extienda la financiación) que puede ser entre un 2,79% y un 6,71%

Pagar la suma total a partir de una fecha concreta

Esta fecha, previamente preestablecida y fijada por El Corte Inglés, varía según la sección a la que pertenezca el producto y para que sea elegible se deberá llegar a un importe mínimo. Por ejemplo, en este año 2020, si se compra un electrodoméstico por un valor superior a 299€ entre el 29 de agosto y el 5 de enero de 2020, se podrá elegir pagar el 31 de marzo. Mientras que si se compra un producto relacionado con la caza por un importe superior a 300€, tendremos hasta el 29 de febrero para realizar la compra y poder pagar el 31 de marzo.

3 meses sin intereses a partir de una fecha

En este caso, tampoco se pagarían intereses, pero sí una suma por gastos de gestión que dependerán del valor del producto:

– Hasta 90€ – 1€ de gestión.

– De 90,01€ a 125€ – 2€ de gestión.

– De 125,01€ a 250€ – 3€ de gestión.

– De 250,01€ a 350€ – 5€ de gestión.

– De 350,01€ a 600€ – 7€ de gestión.

– De 600,01€ a 1000€ – 9€ de gestión.

– Por importes superiores a 1000 € – 12€ de gestión.

Entre 4 y 36 meses con intereses

En esta opción, además de los gastos de gestión que serán de 9€ y se sumarían al total a financiar, se pagará un tipo de interés nominal anual del 16%.

Esta financiación no se limita a tiendas físicas. Al realizar compras online se podrá seleccionar “PAGO APLAZADO” de entre las opciones de pago siempre que el producto sea susceptible de financiación y la compra sume un total igual o superior a 90€. Ahí se podrá elegir el tipo de financiación.

Una vez elegida, recibiremos un contrato en el que se detallan todos los datos de la financiación seleccionada. También tendremos la opción de, una vez seleccionado cómo queremos pagar los plazos, cambiar la cantidad y la duración. El trámite se puede realizar por teléfono o por email.

Productos Apple

Los productos de electrónica, entre ellos los de la marca Apple, como los iPhone, iPad u ordenadores MacBooks pueden financiarse en El Corte Inglés con cualquiera de las opciones anteriores.

Pero, además, El Corte Inglés ofrece una financiación para Apple adicional especial a los MAC, IPad PRO y IPad AIR.

En este año, es posible disfrutar de una financiación en 12 meses sin intereses en cualquiera de estos productos. En este caso los gastos de gestión serán como mínimo de 14€ y se deberá realizar una compra superior o igual a 300€.

Estas promociones para pagar a plazos son de carácter temporal y cambian año a año.

Viajes

El Corte Inglés también te permite financiar un viaje. Esta financiación, además, es mucho más flexible que en los pagos aplazados de otro tipo de compras. Se basa en el programa de Fórmula Personal de Pago. Con este modelo de pago a plazos se podrá comprar todo lo que se deseé y establecer los plazos en los que queremos pagar el viaje a plazos. Al hacer la compra se determinarán los meses de la financiación, un máximo de 36, con unos intereses del 18% anual. Además, hay que tener en cuenta que el pago mínimo mensual será de 30€ más intereses.

Otra opción muy interesante es que El Corte Inglés permite también financiar los viajes comprados online. En este caso el máximo de meses a financiar son 24. En caso de que la financiación sea a un máximo de 3 meses no se pagarán intereses, pero sí gastos de gestión (entre un 2,42% y un 6,86%). Si la financiación supera los 3 meses, se pagarán unos intereses del 16%, siendo la cuota mínima mensual de 30€ más intereses.

En el caso de la financiación online, esta opción se elige en la página de pago.

Fórmula Personal de Pago

La Fórmula Personal de Pago de El Corte Inglés nos permite comprar cualquier cosa que queramos y establecer las cuotas en las que lo queramos pagar dentro de una selección de productos. Existen 2 opciones de financiación:

A 3 meses

En este caso no se pagarían intereses, pero si unos gastos de gestión de entre un 2,42% y un 6,86% en compras superiores a 90€.

De 4 a 36 meses

En este caso si pagaríamos unos intereses del 16% anual, siendo el recibo mínimo mensual de 30€ más intereses.

En promociones especiales la financiación sin intereses puede llegar a los 12 meses.

A la de 3

Se trata de otra promoción de la Tarjeta El Corte Inglés en la que se nos permite fraccionar las compras en 3 pagos mensuales con una cuota mínima de 25,33€ al mes (es decir, un gasto mínimo de 75€ de compra).

Este pago fraccionado tampoco lleva recargo por intereses, pero si por gastos de gestión. Estos van desde el 5,53% al 15,32%.

En esta promoción de pago por cuotas nos encontramos con un gasto máximo de 1000€.

Otra novedad de esta promoción es que se puede contratar tanto en el momento de la compra, como después, desde el Área Personal del cliente en la web de El Corte Inglés. En ambos casos el trámite se realiza de manera inmediata.

Línea de Crédito

Además de la financiación, El Corte Inglés te ofrece un crédito personal por el que podrás acumular compras durante un tiempo limitado.

Estos gastos por compras se podrán acumular durante un periodo de tiempo máximo establecido al contratar en crédito. Una vez se alcance esa fecha no se podrán acumular más gastos.

Como cualquier crédito, tiene unos intereses que dependerán de la modalidad de financiación que se elija. Además, se cobrarán también gastos de gestión.

Otras promociones

Además de las formas de financiación por sección, El Corte Inglés ofrece financiaciones según la temporada, como pueden ser La vuelta al cole, Navidad o Vacaciones de verano. Estas promociones temporales no son fijas, pueden variar año a año y no están disponibles fuera de las fechas establecidas.

Financiera El Corte Inglés

Si tienes dudas o algún problema o reclamación de la tarjeta, tienes que ponerte en contacto con la empresa Financiera de El Corte Inglés. Para ello, puedes llamar al teléfono gratuito de atención al cliente, marcando el 91 377 97 79 de lunes a sábado en horario de 09:00 de la mañana a 22:00 de la noche. Y los domingos entre las 10:00 de la mañana y las 21:00 de la noche.

Otras opciones para contactar son hacerlo a través de un formulario de contacto de la web de la financiera o, directamente, mandando un correo electrónico a la siguiente dirección: webfinanciera@elcorteingles.es

Cómo usar la tarjeta de El Corte Inglés para pagar a plazos sin intereses was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo usar la tarjeta de El Corte Inglés para pagar a plazos sin intereses, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.