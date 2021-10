Cómo hacer una transferencia bancaria

Vivienda

Si necesitas enviar dinero a un amigo o familiar en tu mismo país o en el extranjero o hacer un pago o una transacción por negocios, puedes hacerlo de forma sencilla a través de una transferencia bancaria. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber sobre las transferencias bancarias, los tipos, las vías para hacerlas y las comisiones que pueden cobrarte en cada caso.

Para qué sirve una transferencia

Una transferencia bancaria sirve para enviar dinero de una cuenta bancaria a otra tanto en el mismo país como de uno a otro sin necesitar tarjeta y sin tener que llevar el dinero en efectivo. Aunque no es la única opción, a través de este método también es posible hacer pagos a una cuenta bancaria.

Tipos

Podemos distinguir tres tipos de transferencias bancarias que varían en función del país de origen y de destino: Nacionales, transferencias SEPA y transferencias fuera del SEPA.

Nacionales

Con las transferencias nacionales podemos enviar dinero de una cuenta a otra dentro de un mismo país. Este envío de dinero puede ser a través de dos cuentas de un mismo banco o de entidades diferentes. Por tanto, distinguimos dos tipos de transferencias a nivel nacional:

A través de la misma entidad : Una transferencia que una persona hace desde una cuenta BBVA en Madrid y cuyo destino es otra cuenta del BBVA localizada en Galicia se conoce como traspaso.

: Una transferencia que una persona hace desde una cuenta BBVA en Madrid y cuyo destino es otra cuenta del BBVA localizada en Galicia se conoce como traspaso. De un banco a otro: Aunque los bancos también permiten que los usuarios hagan transferencias entre las distintas entidades. Por ejemplo que una persona envíe dinero desde una cuenta Caixabank de Guadalajara a una cuenta del Banco Santander localizada en Cataluña

Este tipo de transferencias tendrán unas condiciones distintas cuando quieran realizarse en otra moneda que no sean euros o cuando sean cantidades superiores a los 50.000 euros o que el emisor o beneficiario no sean residentes.

Internacionales SEPA

Las transferencias internacionales SEPA son las que se realizan entre diferentes países de la Unión Europea o con Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. Las siglas SEPA hacen referencia a ‘Single Euro Payments Area’, es decir, a la ‘Zona Única de pagos en Euros’. Esta zona única es un espacio que nace por iniciativa de la Unión Europea con el objetivo de crear una forma común de condiciones en los medios de pago en unos países determinados.

Una transferencia realizada dentro del SEPA tiene las mismas condiciones que las transferencias a nivel nacional dentro de un país. Es decir, que los requisitos y procesos son los mismos para hacer una transferencia entre Madrid y Sevilla que entre Bilbao y París.

Internacionales fuera de SEPA

Son las transferencias bancarias en las que o bien el titular que envía el dinero o el receptor del mismo tienen la cuenta bancaria en un país fuera del SEPA. Es decir, una transferencia internacional fuera del SEPA puede ser entre España y Estados Unidos o viceversa. Como uno de los dos países está fuera del SEPA (en este caso, EEUU) esta transferencia tiene condiciones distintas a las anteriores, sobre todo en cuanto al cobro de comisiones.

Para efectuar este tipo de transferencias los bancos utilizan la red SWIFT, que supone costes adicionales para hacer el trámite.

¿Cuánto tardan?

El tiempo que tarda en estar disponible el dinero que una persona envía en una transferencia depende de muchos factores, como por ejemplo el tipo de transferencia, la zona geográfica en la que se realiza o la entidad bancaria.

Aquí te dejamos una guía completa en la que te explicamos con detalle cuánto tarda una transferencia y las horas de corte que marcan los bancos para que puedas enviar el dinero lo más rápido posible.

Transferencias vía Banco de España OMF

Las transferencias vía Banco de España son las que podemos hace para que el dinero llegue en cuestión de horas o a primera hora del día siguiente. Son las transferencias Orden de Movimiento de Fondos (OMF)

Para poder hacer una transferencia de este tipo es necesario tener una cuenta abierta en el Banco de España y debe hacerse en horario de oficina. Las comisiones que aplican a este tipo de transferencias son más altas que en el resto de operaciones nacionales ordinarias.

Cómo hacer una transferencia bancaria

Existen diferentes vías para hacer una transferencia:

Por Internet

Presencial en las oficinas

Por teléfono

A través de un cajero

Por Internet

La vía más rápida y sencilla es hacerlo por Internet. Pero para ello necesitas tener una identificación en tu banco para poder acceder a tu cuenta y hacer el trámite.

En tu área personal tienes una sección que se llama ‘Transferencias’ y a través de la que puedes hacer la gestión. Tan sólo tendrás que indicar el dinero que quieres enviar y la cuenta de origen y de destino. Si tienes cuenta online y la aplicación de tu banco instalada en tu móvil, podrás hacerla directamente desde tu teléfono.

En las oficinas

Es el método más clásico. La persona acude a las oficinas y el trabajador del banco gestiona el trámite. La desventaja de este método es que tienes que esperar a que te atiendan y perder media mañana en el banco. Pero si no sabes hacer la gestión o no te fías, es la mejor forma.

Por teléfono

Los bancos ofrecen un servicio de atención al cliente a través de un teléfono en el que pueden llamar para tramitar este tipo de operaciones. La forma de hacer una transferencia es similar al método presencial con la diferencia de que tendrás que dictar los datos al trabajador de la oficina por teléfono.

Desde un cajero

Por último, también es posible hacer transferencias bancarias a través del cajero del banco de la persona que va a enviar el dinero. Para ello es necesario que tengas la tarjeta de crédito o cartilla que pueda leer el cajero. A través de este método es posible hacer transferencias bancarias nacionales e internacionales dentro del espacio SEPA. Las condiciones son las mismas que para hacerlo por Internet.

Qué datos necesito para hacer una transferencia

Para hacer cualquier transferencia de dinero es necesario disponer de los datos de la persona titular que envía el dinero así como el número de cuenta con IBAN de la persona que lo va a recibir. Para transferencias internacionales fuera del espacio SEPA en ocasiones las entidades pueden pedirte el código SWIFT o BIC del banco de destino.

¿Cuánto cuesta una transferencia?

Depende. No hay un precio fijo establecido sino que depende del tipo de transferencia, de la vía en la que lo tramitas y de la entidad bancaria desde la que vas a hacerla.

Algunas cuentas de entidades bancarias ofrecen servicio de transferencias nacionales e internacionales SEPA gratuitas sujetas a unas condiciones específicas.

Por norma general, hacer una transferencia en una sucursal suele tener costes más alto que en el resto de vías.

Además, normalmente las operaciones de traspaso, es decir, transferencias nacionales ordinarias entre cuentas de una misma entidad, no suelen tener coste.

Las transferencias que más comisiones y costes añadidos tienen son las internacionales fuera del espacio SEPA porque aplican comisiones de los bancos por los que pasan más los gastos derivados de la red SWIFT además de las comisiones del cambio de divisa.

Las comisiones adicionales que pueden aplicarse en la realización de transferencias son:

Por falta de datos o información Por cancelar la operación Por el cambio de divisa

¿Es posible anular una transferencia?

Sí, pero hay que hacerlo a tiempo y puede tener gastos adicionales y sólo se puede cancelar si no ha sido ejecutada por el banco. Los plazos para anular una transferencia van a depender de la vía por la que hayamos realizado la operación y de los plazos marcados por cada entidad. Aunque lo más recomendable es acudir lo antes posible a la entidad, informar de lo ocurrido y proceder a cancelarla.

