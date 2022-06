Vivienda

Préstamos y Créditos

Cuál es el plazo para anular una transferencia bancaria

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Cuánto tiempo tengo para anular una transferencia? Si quieres cancelar el envío de dinero que has realizado mediante transferencia bancaria porque te has equivocado, debes ajustarte a los plazos que marcan las distintas entidades bancarias.

El tiempo que tiene una persona para anular una transferencia varía en función del momento a la que la haya ejecutado, así como de la hora de corte de cada banco para hacer una transferencia. Por este motivo, lo más recomendable es acudir lo antes posible a la entidad, informar de lo ocurrido y cancelarla. Aunque la posibilidad de revertir esta operación sin complicaciones depende directamente de si el banco ya ha ejecutado la transferencia o no.

¿Se puede anular una transferencia bancaria?

Sí, es posible anular una transferencia bancaria si has metido mal el número o te has confundido en la cantidad. Pero debes hacerlo cuanto antes, puesto que si te pasas de los plazos marcados y esta ya ha sido ejecutada por el banco, no habrá vuelta atrás.

Qué tipos de transferencias se pueden anular

Hay dos situaciones que pueden producirse a la hora de anular una transferencia bancaria:

La entidad ya ha ejecutado la transferencia y ya ha ingresado el dinero en el receptor Que la entidad no haya ejecutado la operación

En el primero de los casos, es posible anular una transferencia bancaria. Solamente hay que comunicar al banco lo ocurrido y este procede a paralizar la operación para que la transferencia no se lleve a cabo. Estas gestiones por parte de la entidad suelen tener asociadas una comisión.

En el segundo caso, si la entidad ya ha ingresado el dinero a la cuenta, como sucede con las transferencias inmediatas, no es posible anularla. Aunque esto no quiere decir que no puedas recuperar el dinero. Ante estas situaciones, el ordenante de la transferencia tiene que iniciar los trámites para solicitar la devolución del dinero.

Plazos para anular una transferencia ordinaria

Las transferencias ordinarias entre distintas entidades bancarias suelen tardar un día hábil en ejecutarse. Plazo que juega a favor de la persona que quiere anularla. En este caso, el tiempo que dispone para anularla depende de la hora de corte del banco encargado de realizarla. Si se ha ejecutado antes de la hora de corte, tiene hasta ese momento del día para cancelarla. Si se ha ejecutado después, tienes hasta la siguiente hora de corte, casi un día, para hacerlo.

Lo vemos con un ejemplo:

Una persona efectúa una transferencia bancaria a las 12:00 de la mañana de un martes. El banco en el que la ha hecho tiene la hora de corte a las 16:00 de la tarde. Esto quiere decir que puede anular la transferencia antes de las 16:00 de la tarde. Si pasa esta hora y no lo ha solicitado, la entidad ya ha tramitado esta orden y, por tanto, el dinero ya le ha llegado al receptor. Lo que supone que la vía para recuperar el dinero cambia.

Siguiendo este mismo ejemplo, si el ordenante hace la transferencia a las 18:00 de la tarde en ese mismo banco, tiene un margen mucho más amplio para anularla. En concreto, puede solicitar la anulación hasta las 16:00 de la tarde del día siguiente.

Por tanto, en este caso, la clave está en el momento en el que ordenes la operación. En este tipo de transferencias ordinarias se incluyen tanto las nacionales, como las internacionales SEPA de un banco a otro.

Plazos para anular transferencias inmediatas o en la misma entidad

En este caso, no es posible anular el procedimiento porque estas transferencias se ingresan de manera inmediata. Por ello, el procedimiento a seguir en este caso es el específico para solicitar la devolución del dinero. La normativa señala que cualquier cliente puede solicitar la devolución del dinero en un plazo de 10 días desde que se realizó la transferencia.

Los clientes tienen varias vías para tramitar esta solicitud:

Pedir la devolución del dinero al propio receptor de la transferencia . Si ha sido fruto de un error, puedes pedirle al titular de la cuenta que realice una transferencia a tu cuenta con el importe. Es la vía más rápida y menos costosa de recuperar el dinero. Pero dependes de la voluntad del beneficiario.

. Si ha sido fruto de un error, puedes pedirle al titular de la cuenta que realice una transferencia a tu cuenta con el importe. Es la vía más rápida y menos costosa de recuperar el dinero. Pero dependes de la voluntad del beneficiario. Solicitar el procedimiento al banco por vía oficial . Si el beneficiario de la transferencia se niega a devolver el dinero, puedes comunicar lo sucedido a la entidad para iniciar un procedimiento interbancario. En este caso, la entidad emisora contacta con la receptora para iniciar los trámites de devolución. Aunque debe ser el receptor de la transferencia el que autorice esta devolución. Si se niega, la entidad no puede quitarle el dinero de la cuenta. La mediación del banco lleva asociados unos gastos en concepto de comisiones cuya cantidad varía en función de cada entidad, puesto que cada banco fija sus propias tarifas. El coste se sitúa entre los 20 y los 40 euros en algunos casos , como por ejemplo en CaixaBank, que son 36 euros. O en el caso de BBVA, cuya comisión es de 20 euros.

. Si el beneficiario de la transferencia se niega a devolver el dinero, puedes comunicar lo sucedido a la entidad para iniciar un procedimiento interbancario. En este caso, la entidad emisora contacta con la receptora para iniciar los trámites de devolución. Aunque debe ser el receptor de la transferencia el que autorice esta devolución. Si se niega, la entidad no puede quitarle el dinero de la cuenta. La mediación del banco lleva asociados unos gastos en concepto de comisiones cuya cantidad varía en función de cada entidad, puesto que cada banco fija sus propias tarifas. El , como por ejemplo en CaixaBank, que son 36 euros. O en el caso de BBVA, cuya comisión es de 20 euros. Vía judicial. Es la última opción y la más costosa. Si no consigues que el receptor de la transferencia te devuelva el dinero, puedes denunciarlo. Si el acusado se ha quedado con tu dinero y demuestras que ha sido un error, probablemente ganes el juicio. Y el receptor de la transferencia se expone a multas por un delito de apropiación indebida.

Cómo anular una transferencia

Una vez aclarados los plazos, el procedimiento para anular una transferencia es muy sencillo. Existen tres vías para solicitar esta anulación:

De manera presencial en las oficinas

Por teléfono

A través de la aplicación o del área de clientes de la web de la entidad

Lo más recomendable es solicitar la anulación por la misma vía en la que se ejecutó la orden. En el primero de los casos, si has realizado la operación en una sucursal, lo más recomendable es que acudas de nuevo y comuniques lo ocurrido al empleado que lo ha gestionado.

También puedes contactar con el servicio de atención al cliente de la entidad y pedir esta anulación. Ten en cuenta que el empleado va a pedirte toda la información relacionada con la transferencia. Para agilizar los trámites, lo mejor es que tengas toda la documentación a mano.

Por otra parte, si has realizado la transferencia a través del área de cliente de la web del banco o a través de la aplicación, lo mejor es contactar con la entidad a través del gestor personal asociado a tu cuenta. Solo tienes que llamar al número de tu gestor personal y comentar lo sucedido. Este número de teléfono se encuentra disponible tanto en la app como en la web de la entidad bancaria.

Si quieres leer más noticias como Cuál es el plazo para anular una transferencia bancaria, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.