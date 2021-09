Vivienda

Préstamos y Créditos

Finanaciación en Media Markt, requisitos para pedir la tarjeta

¿Necesitas renovar tus electrodomésticos? ¿O sueñas con comprarte la última videoconsola del mercado? Busques lo que busques, casi con total seguridad Media Markt podrá ofrecértelo y pagarlo a plazos. Lo cierto es que este gigante alemán cuenta con todo tipo de productos como electrodomésticos, tecnología e informática a precios muy interesantes. Sin embargo, en ocasiones pagarlo no es posible. Por ello, a continuación te explicamos cómo hacer una financiación en Media Markt de forma rápida y cómoda con la tarjeta Media Markt.

Tarjeta

Media Markt se une a CaixaBank para crear la tarjeta Media Markt La Caixa, o lo que es lo mismo, la famosa tarjeta Media Markt Club Card. Ésta será la clave para conseguir la financiación Media Markt al 0%, es decir, sin intereses. Recuerda que siguiendo los consejos que te damos podrás conseguirla y así obtener muy rápido la financiación para comprar tus productos en Media Markt, ya seas cliente de este banco o de cualquier otro.

Además, no solo te servirá para comprar en Media Markt, sino que podrás utilizarla en cualquier otra tienda que acepte pago con VISA.

Media Markt Club Card

¿Qué te ofrece la Media Markt Club Card? ¿Cómo funciona el pago con cuotas fijas? A continuación resolvemos todas tus dudas y te contamos todas sus ventajas:

Es gratuita para toda la vida, sin gastos de emisión ni de mantenimiento. Te permitirá pagar al terminar el mes sin ningún tipo de interés. A la hora de financiar, te permite escoger la cuota fija que tú elijas. Incluye un seguro de viaje gratuito. Por ser el simple hecho de tenerla, recibirás promociones y descuentos especiales. Puedes utilizarla tanto en tus compras en tienda como por Internet.

Cómo conseguirla

Existen dos vías distintas para solicitar tu Media Markt Club Card:

En tienda. Acude a tu tienda más cercana y busca un letrero que diga Atención al Cliente Media Markt. Allí te resolverán todas tus dudas sobre la emisión de la tarjeta y te ayudarán a gestionarla.

Por Internet. La página oficial de Media Markt te permite la posibilidad de solicitar tu tarjeta por Internet. Para hacerlo, da los siguientes pasos:

– Introduce en el buscador ‘Media Markt Club Card’ e introduce tus datos personales en el formulario.

– Una vez hecho esto, te preguntarán si eres cliente de CaixaBank. Si ya lo eres, con introducir tu DNI y número de cuenta habrás terminado.

– Si eres cliente de otro banco, solo tendrás que continuar el proceso respondiendo al resto de cuestiones.

Para finalizar, te pedirán que adjuntes la siguiente documentación:

DNI. Justificante bancario. Nómina. No es posible obtener financiación sin nómina.

En caso de querer hacer una financiación inferior a 600 euros, sólo será necesario llevar el DNI y el número de cuenta.

Para este tipo de financiación no tendrás que esperar la cola de servicio post venta puesto que la gestión de la financiación la hacen los propios vendedores que se encuentran en los pasillos. Si la financiación sale concedida, te darán la tarjeta para pagar a plazos en ese mismo instante.

Una vez hecho esto, CaixaBank analizará tu solicitud y te responderá en un tiempo estimado de 72 horas. Si resulta aceptada, se te enviará a tu domicilio para que empieces a disfrutarla. De todas formas, no tendrás que esperar a recibirla para empezar a disfrutarla. Con solo presentar tu DNI podrás empezar a financiar en Media Markt.

Eso sí, es muy importante que actives tu tarjeta. Esto se hace automáticamente con tu primera compra, pero si quieres adelantarte, puedes hacerlo de tres maneras diferentes:

1. Mediante la app de Media Markt financiación.

2. En cajeros CaixaBank.

3. Por teléfono, en el número 902 100 606.

Por último, recuerda que si te surge cualquier duda a lo largo del proceso de solicitud de la tarjeta Media Markt Club Card, puedes llamar al teléfono gratuito 900 100 324 donde hablar directamente y así solicitar tarjeta Media Markt.

Financiar por Internet

Como adelantamos, la tarjeta Media Markt Club Card no solo te permite utilizarla en los establecimientos físicos. También podrás hacer uso de ella por Internet. ¿Cómo? Muy sencillo:

– Una vez hayas seleccionado los productos que quieres comprar, valida tu cesta e introduce tus datos personales.

– Cuando te pidan el método de pago, selecciona “Pagar con Media Markt Club Card”. Al hacerlo, podrás escoger cómo quieres realizar tu compra (pago normal o aplazado).

– Una vez elegida la opción adecuada, tendrás que introducir el número de tu tarjeta y pinchar en “Finalizar compra”.

Si llegados a este punto todavía no tienes la tarjeta Media Markt Club Card podrás solicitarla directamente al pinchar en “Solicitar y pagar con Media Markt Club Card”.

Sin nómina

Para financiar en Media Markt es imprescindible contar con la tarjeta Media Markt Club Card. Para disponer de ésta, a su vez, es necesario presentar un justificante de ingresos, ya sea una nómina, una revalorización de la pensión etc.

Si esto fuese imposible, las alternativas que quedarían sería pedir el dinero prestado a un familiar o amigo o recurrir a alguna financiera online. Existen algunas que no exigen la nómina, pero a cambio presentan unas condiciones de cierto riesgo para el cliente (tipos de interés muy elevados, por ejemplo). Por ello, es importante que se analice esta decisión con sumo cuidado antes de realizarla, ya que quizás convenga esperar a promociones de Media Markt, como el día sin IVA o el Black Friday.

