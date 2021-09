Sabías Que...

Viaje

Por qué necesito contratar un seguro de viaje

Destino escogido, vuelos comprados, reserva en hotel… Cuando te vas de vacaciones lo primero en lo que piensas es en tener todas las actividades y alojamientos asegurados. Sin embargo, hay algo si cabe más importante que no conviene olvidar: contratar un seguro de viaje. Porque al fin y al cabo, cuando estás fuera de casa pueden pasar muchas cosas y lo más importante es estar protegido.

¿Qué es?

A través de un seguro de cancelación tienes cubiertos los gastos de cancelación de un viaje de forma previa a la fecha prevista.

Y no siempre esta opción cubre todos los gastos al 100%. Habrá compañías en las que sí cubren el total de los gastos del viaje pero habrá otras que cubran solo un porcentaje.

Coberturas

Sólo cubre las anulaciones de vacaciones cuando se produzcan por causa mayor. Las pólizas suelen cubrir cancelaciones por enfermedad, accidente o fallecimiento del cliente o de un familiar. En algunas ocasiones cubren imprevistos relacionados con el trabajo.

Dependiendo del seguro que contrates, tendrá diferentes coberturas, aunque las principales son:

Problemas de salud o accidentes al cliente o a familiares directos. En 2020 a causa de la pandemia se considera éste como una enfermedad o imprevistos de salud dentro de la póliza. Por tener que acudir a organismos oficiales: Becas, oposiciones, mesa electoral… Por motivos de trabajo como el despido o el cambio de empleo. Causas extraordinarias como la declaración de zona catastrófica.

¿Por qué contratarlo?

Muchas veces viajamos a países muy alejados del nuestro, en el que las costumbres, modos de vida e incluso el sistema sanitario, son distintos al nuestro. Por ello, es importante estar al tanto de todos estos detalles para contratarlo. Así, en función del destino y nuestras necesidades, podemos escoger uno u otro. Pero antes, conviene preguntarse ¿por qué lo tengo que pagar?, ¿en qué nos puede ayudar? Estas son algunas de sus ventajas.

Cancelaciones

Es habitual que los vuelos se cancelen por mil y un motivos. En ocasiones por problemas con la aerolínea (cancelar vuelo con Ryanair) y en otros, por nosotros mismos. Por ejemplo, puedes ponerte enfermo y no poder viajar en las fechas previstas. Éstas y otras situaciones están cubiertas por la mayoría de las pólizas.

Demoras

Otra de las situaciones más típicas son los odiados retrasos en los vuelos. ¿Qué pasa si tenías algún compromiso al que no podías faltar y la demora te ha obligado a hacerlo? En estas situaciones, también te protege si estás asegurado.

Pérdida de la maleta

Cuando tenemos que facturar, nos exponemos a la posibilidad de que nuestras maletas se pierdan en algún punto entre el origen y el destino. En estos casos, una buena póliza que asegure tus vacaciones también te ofrece compensaciones para hacer que tu escapada no se convierta en un infierno.

Problemas sanitarios

Podríamos decir que ésta es la situación a la que más tememos. Tanto por el impacto psicológico que puede producir como por lo caro que puede llegar a salirnos. Piensa que si te vas muy lejos de tu país, no estarás protegido por tu sistema sanitario y tendrás que hacer frente a todos los gastos médicos. Además, si te tienen que ingresar o repatriar incluso, la factura puede llegar a ascender hasta límites altísimos.

Beneficios

Entre los principales beneficios de pagar por un seguro de cancelación se encuentra la tranquilidad de hacer una inversión grande sin tener que preocuparse por grandes imprevistos.

En aquellos viajes en los que haces la reserva con gran antelación y con un gran coste de dinero son una gran ayuda para no dudar en reservar si no sabes con total seguridad que vas a poder ir. Si tienes un trabajo con un horario muy flexible y puede que te llamen para trabajar en algún momento de forma imprevista, una cobertura de cancelación te permitirá hacer planes sin preocupaciones ni pérdidas de dinero. En casos de problemas de salud del individuo o de familiares directos así como en casos de embarazo avanzado, te quitará preocupaciones innecesarias.

Tipos de seguros de cancelación

Encontramos dos tipos:

1. Por un lado los seguros de cancelación que cubren la anulación del viaje antes de iniciarse.

2. Por otro están las pólizas que cubre además de la cancelación, los posibles gastos de asistencia que puedan producirse.

¿Qué es el periodo de carencia?

Una vez que se contrata la póliza hay que esperar 72 horas para hacer uso de ella. Y el cliente cuenta con un periodo máximo de 48 horas para avisar a la compañía antes del inicio del trayecto. Si no avisa con 48 horas de antelación, no le cubre.

Coberturas internacionales

Dentro de los destinos que podemos llegar a escoger, viajar con seguridad por los países europeos puede ser más sencillo que respecto a otros países fuera de la UE. Esto es así porque como integrantes de la Unión Europea, contamos con ciertas ventajas que nos ayudarán a pasar el mal trago. Sin embargo, si te vas fuera de Europa, la cosa cambia. Por ejemplo, si viajas a Norteamérica, tal vez sea interesante contratar un seguro médico de viaje internacional. Así, si tienes cualquier incidente en tu escapada estarás completamente protegido.

De EEUU

Como decíamos anteriormente, cada país es un mundo. Así, lo más importante es estudiar bien tu lugar de destino para conocer qué vas a necesitar realmente. Si optas por visitar cualquier ciudad de EEUU o si vas a estudiar en EEUU, tal vez te interese conocer algunos de estos detalles:

1. Cobertura sanitaria

La sanidad en EEUU es la más cara del mundo, así que si tienes la mala suerte de sufrir cualquier accidente allí, puede llegar a salirte por un ojo de la cara. Para que te hagas una idea, el coste de pasar un día en un hospital estadounidense puede rondar los 6.000€. Por su parte, tener una simple apendicitis puede hacer que tu factura ascienda hasta los 70.000€. Y si tienes la mala suerte de caerte y romperte algún hueso, ten en cuenta que dependiendo de cuál sea, la cifra puede llegar hasta los 80.000€.

2. Papeleo

Entrar a Estados Unidos supone realizar muchos trámites burocráticos. Simplemente conseguir los permisos y pasar por el control de fronteras requerirá que te armes de paciencia. Si lo consigues sin problemas, todavía tendrás que ir a recoger tu equipaje a la espera de que no haya habido ningún contratiempo. En caso de viajar asegurado, si algo pasara, podrás respirar tranquilo sabiendo que estás protegido por tu póliza.

3. Alquilar un coche

Estados Unidos es un país enorme que te ofrece multitud de paisajes diferentes. Si eres de los que quiere recorrerse distintos rincones, tal vez te plantees alquilar un coche. Piensa que si al hacerlo cometes alguna infracción, puedes tener un serio problema. Por ello, resulta conveniente que contrates un seguro que contemple esta posibilidad.

4. Ida y vuelta contratadas

Lo más probable es que al preparar tus vacaciones a Estados Unidos tengas claro cuando vas y cuando vuelves. Sin embargo, a veces hay situaciones que nos impiden seguir los planes que teníamos preparados. Así, puede pasar que tengas que anular tu vuelta o posponerla por cualquier motivo personal. En este caso, lo ideal es que tengas una póliza que cubra las cancelaciones.

A Canadá

Al igual que en Estados Unidos, Canadá tiene unas normas de entrada muy restrictivas. En este caso, por ejemplo, para acceder al país será obligatorio tener contratado un seguro médico. Además, será básico para viajar tranquilo, ya que pese a la gran calidad del sistema sanitario canadiense, si no eres autóctono, puede llegar a ser muy caro.

Por supuesto, dependiendo del tipo de trayecto que vayas a hacer, también será fundamental que dediques tiempo a pensar qué coberturas extra necesitas.

¿Cómo escoger el mejor?

Actualmente, el mercado es muy amplio. Así, al ponerte a buscar opciones encontrarás muy distintas empresas que te ofrezcan estos servicios. Lo ideal para localizar el mejor será comparar todos y cada uno de ellos, tanto a nivel económico como de coberturas. Los comparadores de pólizas de viajes te analizarán los de compañías como AXA, Pelayo, Línea Directa… Aquí te analizamos algunos de ellos:

Mapfre

Mapfre es una de las compañías aseguradoras más grandes y prestigiosas del mercado. Así, entre su catálogo de servicios encontrarás muy distintos tipos. Seguros para vacaciones temporales, para campamentos, Erasmus etc. En su página web oficial podrás buscar el que mejor se adapte a ti y obtener un primer presupuesto. En todo caso, si quieres tener más información, nuestra recomendación es que acudas a sus oficinas para hablar con un agente especializado.

Iati

Iati es una aseguradora que lleva en activo desde 1885. Más de un siglo de experiencia que avala sus servicios y que, sin duda, te dará total seguridad a la hora de viajar. Por supuesto, cuentan con un catálogo de pólizas amplísimo, que cubrirá cualquier tipo de ruta que te plantees.

En su página web podrás encontrar toda la información necesaria y solicitar varios presupuestos para valorar por qué seguro decantarte. Además, en su menú de “Preguntas frecuentes” que podrás resolver muchas de las dudas que se te pasen por la cabeza.

El Corte Inglés

Otro de los grandes en materia de pólizas en España es El Corte Inglés. Esta correduría ofrece opciones desde 1€ al día para viajar por España, así como infinidad de alternativas para los distintos tipos de escapadas que quieras realizar. Así, dependiendo de si te moverás en bici, en coche o en avión, encontrarás la póliza perfecta para tu escapada. Además, el prestigio de su nombre les precede, así que podrás estar tranquilo si contratas con ellos incluso financiar en El Corte Inglés tu seguro.

Por último, como conclusión, nos gustaría destacar que lo más importante es que disfrutes de tus vacaciones tranquilo. Porque si tienes la mala suerte de que ocurre algún imprevisto, en ese momento lo último que necesitarás es preocuparte de los pequeños detalles. Te animamos a revisar todo esto antes de salir de casa.

Depende del tipo de seguro que contrates con la compañía, tendrás unas coberturas concretas. Así tendrás la posibilidad de contratar uno médico en El Corte Inglés o solamente el de cancelación viajes.

Con los agentes especializados de estas empresas no te costará gran esfuerzo y el resultado será viajar con la tranquilidad de estar completamente protegido.

