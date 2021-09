Estudiar en Estados Unidos, becas y requisitos

Trabajos

Hoy en día, uno de los aspectos que más se valora de una carrera profesional es el conocimiento del inglés, así como haber vivido en el extranjero. Esto es así porque esta experiencia te permite conocer el mercado en otros países del mundo y aprender otros modos de trabajar. Por ello, estudiar en Estados Unidos se convierte en una opción muy interesante si quieres fortalecer tu currículum. Te contamos todo lo que necesitas saber para lanzarte a la piscina.

¿Qué puedo estudiar en EEUU?

Cruzar el océano para desarrollarte académicamente en Estados Unidos será una idea de la que estamos seguros que no te arrepentirás. Allí conocerás otros modos de trabajar, gente nueva y vivirás el mercado laboral desde una perspectiva internacional. Pero antes de nada, tendrás que decidir qué tipo de estudios quieres realizar allí. Las posibilidades son muchas, así que dependiendo de tu situación particular y tus intereses podrás optar por una u otra opción.

Bachillerato (ESO). Muchas personas optan por cursar durante un año el instituto en USA antes de ingresar en la facultad. Así, perfeccionarán su inglés y se abrirán las puertas de cara a ser aceptados en una universidad internacional.

La equivalencia del Bachillerato estadounidense con el que se cursa en España es el siguiente:

1º Bachillerato, que en España se cursa con 16, 17 años, corresponde al 11º Grado en Estados Unidos.

2º Bachillerato – PAU, que en España se cursa con 17, 18 años, corresponde con el 12º Grado – Diploma High School estadounidense.

Si quieres enviar a tus hijos a estudiar a Estados Unidos, aquí te explicamos todos los detalles sobre cómo pasar un año escolar en USA.

La Universidad. Esta opción te dará, sin duda, un plus de prestigio en tu currículum que será enormemente valorado por cualquier reclutador de personal.

Curso de inmersión lingüística. Existen muchas empresas que se dedican a organizar este tipo de cursos. Estos suelen ser intensivos y permiten mejorar enormemente tu nivel de inglés en muy poco tiempo.

Por supuesto, cada una de estas opciones tiene unos requisitos concretos, tanto de acceso como de precios, por ejemplo. Por ello, lo ideal será analizar bien cada una de las opciones antes de tomar una decisión al respecto.

Bachillerato

La opción de cursar Bachillerato en América o el High School como lo llaman allí, es cada vez más solicitada por los jóvenes españoles. Con ella, saben que se abrirán nuevas oportunidades tanto laborales como de formación a nivel internacional. Si tú eres una de estas personas, debes saber que existen dos formas diferentes de terminar el bachillerato en Norteamérica.

La primera de ellas será matriculándote en una escuela privada. Algunas ofrecen incluso la posibilidad de vivir en su residencia de estudiantes, con lo que podrás convivir con gente de diferentes países el mundo.

La segunda alternativa es ir a un colegio público de Estados Unidos y vivir con una familia nativa voluntaria. Existen empresas dedicadas a organizar este tipo de cursos, por lo que nuestra recomendación es recurrir a ellas para que te ayuden con las gestiones.

Lo único que deberás tener en cuenta es que, escojas la opción que escojas, tendrás que cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, podemos destacar los siguientes como los más importantes:

Tener menos de 18 años.

Contar con un nivel de inglés alto, o que por lo menos te permita mantener una conversación fluida.

Tener buenas notas en los últimos tres años.

Superar una entrevista por Skype.

Si cumples con todos los requisitos, solo te quedará seguir los pasos que te indique la empresa que contrates. Ellos te guiarán en el proceso durante todo el tiempo que pases allí.

¿Cuánto cuesta?

Los precios del Bachillerato en alguno de los Estados de América son elevados, especialmente si lo haces en una escuela privada. De todos modos, estos pueden variar enormemente en función de las empresas o centros de estudios que contrates, pero para que te hagas una idea, la gran mayoría rondan los 3.000€ por curso escolar. Además, a esta cifra tendrás que sumar los gastos del día a día que se generen allí, vuelos, comida etcétera.

Nuestra recomendación es comparar distintas opciones, ya que muchas veces compensa pagar más en un principio pero que la opción contratada incluya manutención, por ejemplo.

Becas

El precio de hacer los cursos de Bachillerato en Estados Unidos puede llegar a ser muy elevado, incluso inasequible para algunas familias. Sin embargo, es importante tener claro que existen distintos programas de becas a los que tal vez puedas acogerte y que te permitirán vivir esta experiencia a un precio más bajo. Entre ellas, podemos destacar los siguientes:

Colegios Mundo Unido . Esta organización ofrece la posibilidad de estudiar el Bachillerato en alguno de sus colegios asociados, entre los que hay opciones en Estados Unidos. Eso sí, los requisitos de acceso serán muy estrictos. Para que te hagas una idea, se valorará desde la madurez del candidato hasta su compromiso social o el interés por otras culturas.

. Esta organización ofrece la posibilidad de estudiar el Bachillerato en alguno de sus colegios asociados, entre los que hay opciones en Estados Unidos. Eso sí, los requisitos de acceso serán muy estrictos. Para que te hagas una idea, se valorará desde la madurez del candidato hasta su compromiso social o el interés por otras culturas. Fundación Amancio Ortega . Esta ayuda cubre el 100% de los gastos, desde el viaje hasta la matrícula en un colegio público o incluso el seguro médico. El tiempo de estancia es de diez meses y normalmente se publican 100 plazas para estudiantes gallegos y 500 para alumnos del resto de España.

. Esta ayuda cubre el 100% de los gastos, desde el viaje hasta la matrícula en un colegio público o incluso el seguro médico. El tiempo de estancia es de diez meses y normalmente se publican 100 plazas para estudiantes gallegos y 500 para alumnos del resto de España. Ayudas complementarias de las Comunidades Autónomas. Algunas comunidades publican convocatorias de ayuda para la movilidad de sus estudiantes en las páginas web de sus Consejerías de Educación. Por ello, te aconsejamos que busques en tu comunidad para descubrir si hay alguna que pueda ser aplicable.

Universidad

Hacer tu carrera universitaria en América será una opción a valorar si quieres mejorar tu inglés mientras ganas prestigio en tu currículum. Eso sí, deberás tener en cuenta que los procesos de acceso no son sencillos y la gestión de los trámites implicará cierto esfuerzo por tu parte. En todo caso, también debes saber que el Departamento de Estado de Estados Unidos dispone de los llamados “Education USA”. Estos son centros dedicados a promover la educación estadounidense en el extranjero. Allí podrán informarte de las distintas universidades en su país, así como sus requisitos de acceso y otros trámites necesarios.

Requisitos

Los requisitos de acceso a la universidad pueden variar enormemente de uno a otro centro. Sin embargo, la gran mayoría coinciden al exigir un buen expediente académico, así como un mínimo nivel de inglés. De hecho, normalmente se pide que éste sea acreditado con un certificado oficial. Para ello, los estudiantes pueden recurrir a muy distintas pruebas, aunque la más realizada es el examen TOEFL.

Este examen mide la capacidad de utilizar y comprender el inglés y evalúa también las capacidades auditivas, orales, de comprensión lectora y escrita. En cuanto a los resultados, debes saber que la puntuación máxima es de 120 puntos y la mínima que deberás obtener para considerarse que tienes un buen nivel será de 61. Por encima de ésta, las universidades no suelen exigir más, sino que, si superas esta cifra, tu solicitud se valorará de manera global.

Documentación

Una vez que te has decidido por una universidad, debes ponerte manos a la obra para realizar tu solicitud de inscripción. En cuanto a la documentación exigida, ésta puede variar enormemente de un centro a otro. Sin embargo, hay algunos documentos que suelen ser comunes a la mayoría de ellas. Estos son los siguientes:

Certificado original de notas traducido al inglés. Aquí se valorará que el expediente sea lo mejor posible.

Certificado de conocimiento de inglés.

Cartas de recomendación. Éstas suelen hacerse de profesores, escuelas o incluso responsables de trabajo.

Cartas de motivación del estudiante. Aquí podrás mostrar tu valía e incluso tu ilusión por vivir la experiencia.

Una vez presentes toda esta documentación, si te aceptan tendrás que pasar directamente a solicitar tu visa para entrar al país. Para ello, la universidad te entregará un documento migratorio conocido como I20 que te permitirá solicitar el visado tipo F en la embajada. A partir de ahí, podrás informarte del resto de trámites administrativos de acceso en esta misma institución.

Plazos

Es muy importante tener en cuenta que los plazos para realizar la solicitud de acceso a una universidad son largos. Por ello, deberás empezar a realizar las gestiones con mucha antelación. Para que te hagas una idea, lo más recomendable es iniciar los trámites durante los primeros meses de tu penúltimo curso en el instituto, es decir, de primero de bachillerato. De hecho, dependiendo de la universidad, puede llegar a ser necesario hacerlo incluso antes. Así pues, si te estás planteando esta opción, te recomendamos empezar a valorarla durante tu último año en la ESO.

Coste

Los precios de las universidades pueden variar mucho en función de la universidad que escojas, así como del lugar en el que vayas a vivir y otros gastos del día a día. De todos modos, para que te hagas una idea, el precio de un curso escolar en una universidad estadounidense ronda los 50.000$. Una cifra, sin duda, muy elevada, que obligará a casi todos los estudiantes a pedir una beca que le permita financiar su formación.

Ayudas

Existen distintas alternativas de ayudas en Estados Unidos para españoles. Así, si quieres realizar allí tus estudios, pero no te lo puedes permitir económicamente, todavía no tendrás que perder las esperanzas. A continuación, te hablamos de algunas de las becas más famosas para estudiar en América:

Erasmus +. Estas ayudas están dirigidas a estudiantes de grado, máster o doctorado y permiten pasar hasta 12 meses en cualquier país del mundo que esté acogido al programa. Por supuesto, dependiendo del destino, la cuantía económica variará. Fullbright. A diferencia de las anteriores, estas ayudas están dirigidas a titulados superiores, doctores, artistas o funcionarios que quieran completar sus estudios en Estados Unidos, exclusivamente. Los requisitos de acceso son muy exigentes, pero si resultas aceptado, tendrás la ocasión de continuar formándote en uno de los mejores países del mundo a nivel educativo. Ayudas complementarias de las Comunidades Autónomas. Al igual que con los estudios de bachillerato, algunas comunidades ofrecen subvenciones a sus estudiantes para viajar al extranjero a continuar formándose. Lo ideal es consultar si en tu zona existen estas alternativas y si es así, por supuesto, apuntarse a ellas.

Mejores universidades USA

En Estados Unidos hay casi 4.000 universidades a lo largo y ancho del país, entre las que se encuentran algunas de las mejores del mundo. Si tenemos en cuenta su reputación y su calidad académica, podemos establecer el siguiente ranking:

Princeton University. Es la universidad privada más importante de todos los Estados Unidos de América y está situada en Princeton. Harvard University. Ubicada en Cambridge, Massachussets, destaca especialmente por su MBA. Yale University. Con sede en New Haven, Connecticut, cuenta con más de 11.000 alumnos matriculados. Al igual que Harvard, destaca por su programa de MBA. California Institute of Technology. Está especializada en estudios tecnológicos y se encuentra situada en Pasadena, California. Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tiene más de 900 facultades de distintas áreas de estudios, entre las que destacan las de Ingeniería y Arquitectura.

Por supuesto, a estos cinco centros pueden sumarse muchos otros de gran prestigio, como la Stanford University, University of Pennnsylvana o Duke University.

Opiniones

Por último, cabe destacar como conclusión que todas las opiniones respecto a irte a estudiar a los Estados Unidos de América para formarte suelen ser muy positivas. Así, tanto los estudiantes que ya han vivido esta experiencia, como los reclutadores de las empresas valoran esta experiencia como un factor diferenciador clave en un buen currículum.

Así pues, si te lo puedes permitir, nuestra recomendación es intentar completar tus estudios con una estancia en este país norteamericano.

Si te has decidido y vas a cursar Bachillerato o una carrera en Estados Unidos, debes saber que el cambio que vas a experimentar va a ser grande. Por eso, aunque tengas un buen control del idioma y te adaptes bien a los cambios, te dejamos algunos trucos para estudiar más rápido que podrán ayudarte en tus primeros exámenes.

