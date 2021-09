Trabajos

Cómo pasar un año escolar en USA (Estados Unidos)

¿Quieres que tu hijo estudie durante año en Estados Unidos y disfrute de una experiencia única? Más allá de los programas específicos de intercambio de estudiantes que ofrecen los institutos o las becas Erasmus para universitarios, en España hay muchas academias que ofrecen a los estudiantes la posibilidad de cursar un año escolar en USA, tanto en colegios privados como públicos, y vivir en una casa con una familia americana.

En esta guía te explicamos qué tienes que hacer para mandar a tu hijo a estudiar fuera durante un año, los requisitos que debe cumplir y los precios de una selección de academias que ofrecen este servicio.

Para empezar, debes saber que las academias tienen distintos tipos de programas para estudiar en Estados Unidos que suelen diferenciarse por el tipo de colegio o instituto al que mandan a los alumnos (públicos y privados). Pero, ¿Cuál elegir? Para ello, debes saber con qué tipo de visados puedes estudiar en cada centro.

Si lo que quieres es saber lo que tienes que hacer para estudiar en Estados Unidos, ya sea en el instituto o en la universidad, puedes consultar todos los detalles en la información que te hemos dejado enlazada.

Tipos de visados

Para vivir en Estados Unidos, aunque sea como estudiante, necesitas un visado. En concreto, existen dos tipos de visa para las personas que quieran ir a estudiar durante un curso escolar a Estados Unidos: J1 y F1.

El visado J1 de intercambio cultural está subvencionado por el gobierno estadounidense. Sólo puede pedirse una vez en la vida y es la forma más barata para cursar un año escolar en cualquier estado de Norteamérica. La desventaja de esta modalidad es que los estudiantes no pueden elegir el estado en el que quieren vivir ni el colegio en el que van a estudiar. Aunque todos los centros escolares subvencionados por el gobierno son públicos.

El estudiante que solicita este visado vive en una casa con una familia voluntaria de acogida. Pero a diferencia de los programas de intercambio que ofrecen los institutos en España, con el visado J1 ningún estudiante americano viene a vivir con la familia del estudiante que se va a EEUU.

Por otra parte, está el visado F1, que es un programa académico. Este visado puede solicitarse todas las veces que un estudiante quiera y puede utilizarse para estudiar tanto en centros públicos como privados. Al no estar subvencionado por el gobierno, los costes totales para contratarlo son más elevados que en el caso anterior.

Si la familia opta por un colegio privado, es posible elegir el estado y el centro concreto de estudio . Es la modalidad más cara que ofrecen las academias y, además, el estudiante puede elegir entre vivir con una familia que se ofrezca voluntaria o en un internado.

. Es la modalidad más cara que ofrecen las academias y, además, el estudiante puede elegir entre vivir con una familia que se ofrezca voluntaria o en un internado. Si la familia opta por un colegio público, no puede elegir ni estado ni centro de estudio. El precio de esta modalidad es intermedia a las otras dos opciones.

Elegir un visado F1 para estudiar en un colegio público es la alternativa para familias cuyos hijos ya han estado en EEUU con el visado J1 y no pueden volver a acogerse a este programa o para aquellos estudiantes que no cumplan todos los requisitos exigidos para el visado J1, pero sí puedan acceder al F1.

Requisitos para estudiar en Estados Unidos

Cada academia delimita los requisitos que deben cumplir los solicitantes para participar en estos programas y cursar un año en los típicos High School americanos de las películas. Pero a rasgos generales, los estudiantes que quieran vivir esta experiencia deben ajustarse a las siguientes condiciones:

Disponer de un buen expediente académico

Tener entre 14 y 18 años . Aunque las edades límite dependen directamente de la academia, puesto que hay algunas que ofrecen la posibilidad de irse a estudiar fuera a alumnos desde los 12 años y hasta los 19

. Aunque las edades límite dependen directamente de la academia, puesto que hay algunas que ofrecen la posibilidad de irse a estudiar fuera a alumnos desde los 12 años y hasta los 19 Demostrar un buen dominio del inglés . En algunas academias te exigen un nivel concreto, como por ejemplo el A2, mientras que en otras no especifican un título mínimo. Y aunque en el caso de los programas con visado F1 no es necesario tener un nivel de inglés tan alto como se exige para el J1, en todas las academias los estudiantes tienen que someterse a una prueba de inglés para ser aceptados.

. En algunas academias te exigen un nivel concreto, como por ejemplo el A2, mientras que en otras no especifican un título mínimo. Y aunque en el caso de los programas con visado F1 no es necesario tener un nivel de inglés tan alto como se exige para el J1, en todas las academias los estudiantes tienen que someterse a una prueba de inglés para ser aceptados. Algunas academias valoran positivamente que los estudiantes puedan adjuntar cartas de recomendación de otros profesores , sobre todo del de lengua extranjera (inglés)

, sobre todo del de lengua extranjera (inglés) El estudiante que va a participar en el programa debe tener predisposición positiva y motivación para hacer frente al curso escolar

Qué hacer para estudiar en USA

Para solicitar una plaza en y estudiar en EEUU por un año tienes que presentar una inscripción de solicitud a la academia que más te guste y concertar una entrevista con los profesores de la entidad. Los estudiantes tienen que superar un test de inglés y cumplimentar toda la documentación que le proporcione la academia. Si tras las evaluaciones por parte de la academia, el estudiante es aceptado, la familia tendrá que hacer el pago del coste del programa y la academia fijará una reunión orientativa con los padres y otra con el estudiante para indicarle pautas básicas sobre el estudio y una guía para ayudarle a adaptarse al nuevo entorno.

Qué ofrecen las academias

Cada academia ofrece un paquete concreto de servicios, que varía en función de la empresa y del precio final. Aunque en términos generales, las academias suelen incluir los siguientes conceptos del viaje en el precio:

Seguro médico

Algunas academias ofrecen servicios con todo incluido en el que pagas un precio final que cubre la realización de las entrevistas, prueba de inglés, la matrícula, el pago de tasas de la embajada, material escolar, servicios de coordinador, alojamiento, transporte, gastos del visado, traslados al aeropuerto, informes periódicos y gestión de vuelos

en el que pagas un precio final que cubre la realización de las entrevistas, prueba de inglés, la matrícula, el pago de tasas de la embajada, material escolar, servicios de coordinador, alojamiento, transporte, gastos del visado, traslados al aeropuerto, informes periódicos y gestión de vuelos Los profesionales de las academias ayudan a los estudiantes a decidir qué asignaturas elegir en función del nivel de dificultad de las mismas . Ofrecen este servicio de asesoramiento a aquellas familias que quieran y que desconozcan el funcionamiento del sistema educativo americano

. Ofrecen este servicio de asesoramiento a aquellas familias que quieran y que desconozcan el funcionamiento del sistema educativo americano Antes de ir a Estados Unidos a empezar el curso, las academias ofrecen charlas de preparación en temas como la formación intercultural, sobre la vida en EEUU, las costumbres y sobre la convivencia entre otros, para que el estudiante pueda tener una mayor adaptación al entorno

en temas como la formación intercultural, sobre la vida en EEUU, las costumbres y sobre la convivencia entre otros, para que el estudiante pueda tener una mayor adaptación al entorno Si estás pensando en enviar a tu hijo a estudiar a EEUU, estate atento a las promociones porque algunas academias ofrecen programas de becas y ofertas puntuales que rebajan el coste de forma considerable.

que rebajan el coste de forma considerable. Aunque el principal servicio que ofrecen es estudiar un curso entero en EEUU, la mayoría de las academias cuentan con programas para estudiar 10 semanas o incluso 5, permitiendo a los estudiantes vivir la experiencia durante un periodo de tiempo más breve

Calidad en la selección de las familias. En las academias que te detallamos en esta guía informan de los procesos selectivos que siguen para elegir a las familias voluntarias que participan en el programa

Cuánto cuesta estudiar un año en EEUU

Lo que cuesta estudiar un año académico en Estados Unidos depende directamente la academia con la que contrates el servicio y del tipo de visado que quieras.

De media, para estudiar con un visado J1 (subvencionado), la inversión se encuentra entre 10.000 y 12.000 euros . A este precio, en algunas ocasiones, hay que añadirle costes adicionales que no estén incluidos en el paquete, como gestión de vuelos, material escolar o gastos del visado.

. A este precio, en algunas ocasiones, hay que añadirle costes adicionales que no estén incluidos en el paquete, como gestión de vuelos, material escolar o gastos del visado. Para estudiar con un visado F1 en un colegio público, los precios oscilan entre los 10.000 y 19.000 euros. Por último, la inversión para estudiar en un colegio privado con este visado se encuentra entre los 19.000 y los 35.000 euros de media.

Academias para estudiar en Estados Unidos

Algunas de las academias especializadas en enviar a alumnos a estudiar a EEUU son:

iEduex

iEduex es una academia que ofrece los dos tipos de visado y que cuenta con un programa de becas de hasta 3.000 euros. Además de estudiar un año, la academia ofrece otras modalidades para estudiar fuera con una menor duración. Tiene programas para estudiar por un periodo de entre 10 y 12 semanas y otro de inmersión intensiva en un High School por 3 semanas. Los precios de esta academia oscilan desde los 10.000 para el visado J1 hasta los 35.000 para los colegios privados con visado F1.

CLS Idiomas

La academia CLS idiomas ofrece tres modalidades de estudio en Estados Unidos: En colegio público subvencionado con visado J1 y en colegios públicos y privados con visado F1. En esta academia los estudiantes pueden elegir el estado en el que quieren estudiar, pero supone un sobrecoste de entre 450 y 900 euros más. Los precios de esta academia parten desde 10.000 euros para los colegios subvencionados y desde los 23.000 euros para los privados.

Academia EF

La academia EF ofrece la posibilidad a los estudiantes de vivir esta experiencia desde 12.750 euros. En este caso los costes de matrícula, vuelos y traslados, convalidación de estudios y visados, entre otros, no están incluidos.

Estudiar en USA

La academia Estudiar en USA ofrece distintos programas de intercambio. Desde el año escolar a partir de los 14 años subvencionado, hasta los programas específicos para la universidad y en colegios privados. El coste del programa subvencionado es desde 12.000 euros con el precio del billete incluido.

Interway

Interway es otra de las academias que ofrece este tipo de servicios. Cuenta con tres tipos de programas, el oficial con el visado J1, el flexible con el visado F1 en colegio público y el programa Select con visado F1 y colegio privado. Los precios se encuentran en una horquilla que va desde los 12.000 euros para el programa más básico, desde los 19.000 para el intermedio y desde 20.000 para el programa Select.

Sistema educativo de EEUU

El sistema educativo americano está compuesto de 12 cursos académicos que se llaman grados. En los High School de EEUU, los equivalentes a los institutos en España, hay estudiantes con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.

Entre los 11 y los 13 años estudian en el ‘Middle School’ (Grados 6, 7 y 8) que se corresponde con sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Y los estudiantes de entre 14 y 17 años estudian en el ‘High School’ (Grados 9, 10, 11 y 12) que se corresponde con tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de Bachillerato en España.

La vida de estudiante de instituto en Estados Unidos es similar a lo que en España entendemos por vida universitaria. Básicamente porque los alumnos tienen un montón de asignaturas entre las que elegir y porque deben ir cambiando de aula según la asignatura que tengan que cursar. El año escolar comienza entre el mes de agosto y septiembre.

Ventajas de esta experiencia

Las ventajas de participar en este tipo de programas son muchas, aunque algunas de las más atractivas son:

Mayor fluidez en la comprensión y habla del inglés

Desarrollo de madurez personal y mayor autonomía

Posibilidad de descubrir mundo y otras culturas y adquirir experiencias

Conocer gente y abrir la red de contactos

Diferenciación profesional en el currículum frente a otros candidatos

Convalidación de los estudios en España

