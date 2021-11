Sabías Que...

Consejos para buscar hoteles

NOTICIA de de Jessica Pascual

Para muchos viajeros, organizar al detalle sus vacaciones puede resultar casi tan emocionante como disfrutar de ellas, pero, para otros, a pesar de la experiencia, buscar hoteles puede convertirse en un proceso agotador. Las horas perdidas frente a la pantalla del ordenador, comparando alojamientos y tarifas, al tiempo que lees reseñas de otros usuarios, no siempre es sinónimo de unos buenos resultados. Por ello, en la siguiente información, te aportamos diferentes consejos para hacer la búsqueda de diferentes establecimientos hoteleros y no perder la paciencia.

Comparador de hoteles

Como sucede en otras muchas situaciones, cada persona es un mundo, y a la hora de buscar hoteles, no iba a ser menos. Sin embargo, cualquier ayuda que simplifique este proceso, siempre es bienvenida. En este sentido, te mostramos una lista de consejos a tener en cuenta a la hora de reservar un alojamiento en cualquier ciudad. Toma nota de ellos, por evidentes que parezcan, y aplícalos en tu próxima escapada para evitar contratiempos e imprevistos.

Mejor momento

Según se recoge en un reciente estudio realizado por el buscador de hoteles Trivago, el mejor momento para hacer efectiva una reserva es con un mes de antelación, sin que sea necesario hacer algún tipo de distinción entre la temporada de verano o invierno.

Sin embargo, existen algunos matices en función del país: España es el destino del mundo que más antelación precisa (entre cuatro y siete semanas), teniendo por debajo a Italia (entre tres y seis), Reino Unido (entre cuatro y cinco), Alemania (entre tres y cuatro) y Francia (un margen de dos a cinco semanas).

Comparativa de precios

Antes de tomar ninguna decisión, es esencial que compares el precio entre las mejores páginas para buscar complejos turísticos hoteleros, con el objetivo de descubrir cuál es la que te muestra una mejor tarifa. Como ya sabrás, la diferencia de precio de un mismo alojamiento puede ser bastante significativa según el portal consultado.

Si optas por comparadores y buscadores, web para buscar hoteles, conseguirás que esta tarea sea mucho más sencilla y, sobre todo, ahorrarás mucho tiempo y dinero. Algunos de los más destacados y habituales son:

Trivago

Se trata de un sitio web de búsqueda y comparación de precios de alojamientos, incluyendo ofertas aportadas por diferentes webs de reserva online. En este sentido, en esta plataforma podrás encontrar desde lujosos hoteles de cinco estrellas hasta alquileres vacaciones más baratos.

En cuanto a su funcionamiento, compara y muestra las ofertas de varias webs de reserva, de las que recibe una comisión si un usuario hace clic en una oferta concreta. Además, Trivago colabora con otras webs de todo el mundo, así como con agencias de viaje online, cadenas hoteleras y hoteles independientes.

Booking

La tarea de buscar hoteles no sería lo mismo sin la existencia de Booking. Este agregador de tarifas y metabuscador de viajes apuesta por la tecnología digital para que viajar sea cada vez más fácil. Dispone de un amplio abanico de ofertas con hoteles, apartamentos, casas, resorts de lujo, bed & breakfast de gestión familiar y hasta iglús y casas en los árboles.

Esta página web se encuentra disponible en más de 40 idiomas y permite buscar hoteles y reservar de forma inmediata en apenas unos pasos. Además, dispone de un sistema de atención al usuario, para resolver problemas y dudas, durante las 24 horas del día.

Google hoteles

Google Hotel Ads es la versión más reciente de lo que antes era conocido como Google Hotel Finder. En el pasado, era un mero buscador de hoteles, y en la actualidad, permite la reserva directa sin tener que abandonar la propia plataforma. Por tanto, permite el pago por clic para funcionar por medio de CPA (coste por adquisición).

A día de hoy, se encuentra disponible para hoteles individuales, aunque también va incorporando progresivamente al campo de las agencias de viaje, aunque este apartado aún permanece en fase de desarrollo.

Utilizar filtros

Si ya tienes definidas cuáles son las características que debe tener tu alojamiento, usa los diferentes filtros a la hora de buscar. De este modo, conseguirás acotar los resultados y dejarás de lado aquellos hoteles u otros alojamientos que no se ajustan a tus preferencias.

Uno de los mejores filtros que te van a ayudar a decidirte por un alojamiento u otro es el buscador de hoteles por zonas. De esta forma podrás seleccionar un radio de un lugar concreto si lo tienes claro y mirar todos los hoteles que se ajusten a tus preferencias.

En muchos de ellos, puedes filtrar por precio, estrellas, valoración de los usuarios, distancia respecto a un punto determinado, e incluso, por sus servicios e instalaciones como, por ejemplo, piscina, desayuno o aparcamiento.

Opiniones de usuarios

Una de las mejores alternativas para saber cómo es un hotel es leyendo las opiniones y las reseñas de otros clientes que ya han hecho uso de sus instalaciones previamente. Su experiencia y valoración detallada te dará una idea mucho más clara del establecimiento y del servicio que ofrece.

De todos modos, toda esta información te permite establecer una clasificación de carácter orientativo, un poco más allá de la categoría oficial del alojamiento.

Comprobar datos de la reserva

Es muy importante que antes de aceptar todo el proceso y formalizar la reserva, compruebes las veces que sea necesario las condiciones de la reserva tras la búsqueda de hoteles: nombre del alojamiento, categoría, tarifas, tasas, precios exactos de los servicios adicionales en caso de que quieras hacer uso de ellos, fechas de entrada y salida y dirección.

Información práctica

Para acabar de definir tus vacaciones, utiliza la red para obtener gran cantidad de información práctica e ideas que puede ser de gran utilidad para tu viaje. Además, los blogs y las revistas de turismo también son una fuente de información de primera mano a tener en cuenta.

No olvides que la tarea de buscar hoteles implica también saber qué lugares vas a visitar, dónde puedes realizar compras, qué actividades son las mejores y las más baratas para realizar en cada zona o en qué restaurantes puedes degustar la mejor comida tradicional.

Si por el contrario no eres de hoteles, si no de cruceros, te contamos todo lo que necesitas saber para organizar un viaje en crucero y que salga perfecto.

