Le pillaron por unas monedas, pero llevaba más de 25.000 euros sin declarar para viajar en avión

NOTICIA de de Javi Navarro

Aduanas de Bilbao ha incautado más de 25.000 euros a pasajero sin declaración. Agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil han intervenido más de 25.000 euros en efectivo sin declarar —incluyendo 3.983 euros en monedas, 21.270 euros en billetes y 1.736 francos suizos— a un pasajero de nacionalidad estadounidense el pasado 25 de julio. Los hechos se produjeron en el aeropuerto de Bilbao, donde los funcionarios detectaron mediante rayos X una gran cantidad de monedas en el equipaje facturado, lo que llevó a la revisión exhaustiva del resto de su equipaje… donde encontraron el resto.

Detección y confiscación de divisas

Durante los controles rutinarios realizados por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, junto a guardias civiles en la sección fiscal y de fronteras, se identificaron dos maletas que contenían numerosas monedas. Posteriormente, tras localizar al pasajero, se inspeccionó su equipaje, donde se encontró la siguiente cantidad de dinero oculto:

3.983 euros en monedas de un euro

21.270 euros en billetes de 20 euros

1.736 francos suizos (equivalentes a 1.860 euros al cambio actual)

La suma total de dinero intervenido alcanzó los 25.253 euros, sin que el viajero presentara la declaración obligatoria de movimiento de medios de pago (modelo E-1), que es requerida para montos de 10.000 euros o más. A raíz de esta infracción, se procedió a la aprehensión de 24.253 euros y los 1.736 francos suizos, permitiendo que el pasajero mantuviera solo 1.000 euros para su mínima supervivencia.

Destinatarios de las sanciones

El dinero confiscado fue depositado en una cuenta del Banco de España, destinada a estos tipos de expedientes. Asimismo, se formuló una denuncia ante la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

“Recordamos a los viajeros que si transportan 10.000 euros o más, o su contravalor en otra divisa, deben presentar la declaración correspondiente”, enfatizaron los funcionarios, advirtiendo que cumplir con esta obligación no solo evita sanciones, sino que también contribuye a la seguridad financiera de todos los ciudadanos.

Importancia de la declaración de divisas

Las autoridades reiteran que para quienes viajan internacionalmente, es fundamental conocer y respetar las normativas vigentes. A continuación, algunos puntos clave sobre la declaración de divisas: