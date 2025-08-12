Ocio - Tecnología

Renfe indemniza a una pasajera con 1.100 euros por retraso en tren que afectó su vuelo a Cuba

FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Renfe indemnice a una socia de Santander con 1.100 euros, después de que un retraso superior a las dos horas en su tren impidiera que llegara a tiempo a su vuelo con destino a Cuba. La afectada, identificada como Bárbara V. G., tuvo que adquirir un nuevo billete de avión y pagar un taxi para llegar al aeropuerto.

Detalles del incidente

El 26 de julio de 2024, Bárbara tenía previsto viajar en un tren Alvia que partía de Santander hacia Madrid. Con un horario fijado para las 11:19 horas, contaba con más de tres horas de margen para alcanzar su vuelo de la aerolínea World2fly hacia La Habana. A pesar de estar bien preparada, el tren salió con un retraso inicial de 45 minutos debido a problemas técnicos en las puertas.

Las complicaciones no cesaron, ya que en Torrelavega, una nueva avería obligó a los pasajeros a realizar un transbordo, continuando su viaje por carretera hasta Valladolid. Posteriormente, se subieron a otro tren que finalmente les llevó a la capital, aumentando aún más el tiempo de espera y la angustia de Bárbara, quien veía cómo se complicaba su llegada al aeropuerto.

La llegada tardía y las consecuencias

Finalmente, Bárbara llegó a Madrid con un retraso de dos horas y cuarto. A pesar de sus esfuerzos por agilizar su traslado, cuando llegó a la terminal T4, ya era demasiado tarde; la facturación de su vuelo había cerrado y no pudo embarcar. En esta situación, se vio obligada a comprar un segundo billete a La Habana por un coste de 1.046,24 euros, además de gastar 53,95 euros en un taxi para trasladarse al aeropuerto.

Reclamación a Renfe

Poco tiempo después, la socia de FACUA presentó su caso a la organización, buscando asesoría para reclamar los daños sufridos. A través de un escrito dirigido al Departamento de Mediación y Arbitraje de Renfe, se solicitó una compensación por los gastos adicionales relacionados con el nuevo billete de avión y el taxi. Sin embargo, Renfe solo reembolsó 59,50 euros, correspondiente al billete de tren, y desestimó el resto de la reclamación al argumentar que, según sus condiciones, no existe responsabilidad por conexiones con otros medios de transporte.

Arbitraje y resolución final

El equipo jurídico de FACUA, convencido de la validez de la reclamación, se dirigió a la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria en nombre de Bárbara. En enero de 2025, se solicitó un arbitraje por la cuantía de 1.099,89 euros, que incluía tanto el importe del nuevo billete de avión como los gastos por el taxi.

El 28 de febrero de 2025, durante el proceso arbitral, ambas partes fueron convocadas en Santander. El laudo emitido por la Junta Arbitral, en abril, falló a favor de Bárbara, argumentando que Renfe había incumplido “su obligación principal” y señalando una “falta de diligencia empresarial que va más allá de una mera conducta culpable”. De acuerdo con esta resolución, Renfe se vio obligada a indemnizar a la afectada por los daños ocasionados.