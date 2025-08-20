Ocio - Tecnología

Restaurante japonés en Ibiza se ve en el centro de una polémica por cobrar 12 euros por un gancho para colgar el bolso

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares contra el restaurante japonés Wakame, ubicado en Ibiza. La agraviada, a través de la red social X, relataron que en la cuenta final se incluyó un cargo de 12 euros por un “gancho para bolsa”. Este cargo, considerado desproporcionado por la asociación, no fue informado a los comensales con antelación.

La usuaria afectada, que compartió su experiencia en X, comentó que después de negarse a utilizar el gancho, aceptaron hacerlo tras la insistencia de la camarera. “La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta, pero ante su insistencia aceptamos”, afirmó la afectada en su publicación.

Ante la controversia generada, el restaurante justificó su práctica asegurando que el cobro se implementó debido a que “por descuido, muchos clientes se llevaban el gancho pensando que era gratis”. Sin embargo, la asociación FACUA cuestiona la lógica de un cargo de 12 euros, dado que estos artículos suelen tener un valor cercano a un euro en el mercado.

Wakame defiende su práctica argumentando que este gancho es un “servicio opcional”, aclarando que no forzaron a los clientes a utilizarlo. Según sus declaraciones, el importe se incluye en la cuenta en concepto de “depósito” y “para no olvidar retirarlo al final”. Aseguran que “su importe siempre se descuenta al pagar, salvo que la persona quiera llevárselo como recuerdo”.

FACUA considera que este tipo de prácticas son abusivas y contrarias a la ley que protege los derechos de los consumidores. De acuerdo con la normativa estatal y autonómica, no se informó de manera adecuada a los clientes sobre el coste del gancho, lo que podría interpretarse como un intento de presentar un artículo como un obsequio.

Normativa sobre los derechos del consumidor

El artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece que los consumidores tienen derechos básicos que incluyen la protección de sus intereses económicos y sociales, enfrentándose a prácticas comerciales desleales. De este modo, el artículo 82 menciona que se consideran cláusulas abusivas aquellas estipulaciones no negociadas que causan desequilibrios importantes entre consumidores y empresas.

Por su parte, el artículo 20 del mismo decreto exige que las prácticas comerciales informen adecuadamente sobre las características y el precio final de los bienes o servicios, incluyendo cualquier gasto adicional que se pueda repercutir al consumidor.

Además, la Ley 7/2014 de las islas Baleares prohíbe infracciones relacionadas con la información precontractual, al señalar que no se puede inducir a los consumidores a pagar por servicios no solicitados.

Frente a estos argumentos, FACUA ha solicitado a la Dirección General que investigue los hechos y abra un expediente sancionador al restaurante Wakame por esta práctica.