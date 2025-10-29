Descubre los mejores y más baratos destinos para el Puente de Todos los Santos, según Holidu

El portal de alquileres vacacionales Holidu ha publicado un análisis que revela los precios de alquiler para el próximo Puente de Todos los Santos que tendrá lugar entre finales de octubre y principios de noviembre. Según el estudio, los precios de alojamiento varían considerablemente en las diferentes regiones de España, con tarifas que oscilan desde los €88 por noche hasta los €629 por noche. Una diferencia significativa que puede influir en las decisiones de viaje de los españoles.

En la cima de la lista se encuentra Marbella, considerada el destino más caro de España durante estas fechas, con un coste medio de €629 por noche. La acompañan Málaga y Barcelona con precios de €287 y €263 por noche, respectivamente. Por otro lado, las regiones más accesibles para los viajeros son Oropesa del Mar, que destaca con un precio promedio de €88 por noche, seguido de Torrevieja a €89 y Vera a €92 por noche.

Precios promedios en los destinos más económicos

, Andalucía: €93 5. Cullera, Comunidad Valenciana: €93

El informe también pone de relieve que el precio medio general en toda España se sitúa en €136 por noche. En las Islas Baleares, dos destinos se destacan por sus tarifas elevadas: Palma con un coste medio de €255 por noche y Formentera alcanzando los €219 por noche. Por lo tanto, para aquellos que buscan opciones en un rango de precios intermedio, Madrid se ofrece a €217 por noche, mientras que Jávea y Valencia siguen con precios de €172 y €161 por noche, respectivamente.

Los viajeros con un presupuesto ajustado aún pueden encontrar oportunidades interesantes en otras ciudades. Roquetas de Mar y Cullera, con precios similares de €93 por noche, junto a Jerez de la Frontera y La Manga, que ofrecen alojamiento a €96 por noche cada uno, son algunas de las alternativas para disfrutar del puente sin un gran golpe al bolsillo.

En Galicia, el destino Vigo presenta precios atractivos a €98 por noche, mientras que Sanxenxo alcanza los €120. En Asturias, Gijón se mantiene en un rango de €105 por noche, mientras que en el norte, San Sebastián se erige como uno de los lugares más costosos, alcanzando los €232, frente a los €147 por noche en Bilbao.

Precios promedios en los destinos más caros

, Islas Baleares: €255 5. Estepona, Andalucía: €248

Metodología del estudio

El análisis se basa en los 100 destinos españoles más buscados en la plataforma Holidu durante los últimos seis meses y utiliza datos correspondientes al precio medio por noche en cada región en octubre de 2025. En total, se han analizado 91 regiones con precios disponibles dentro del territorio español, lo que proporciona una visión detallada de las tendencias de alquiler vacacional en el país.