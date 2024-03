Ocio - Tecnología

Viajes

Cuánto dinero puedo llevar en efectivo en el avión como máximo

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Es la primera vez que viajas en avión? No te preocupes, es normal que te surjan algunas dudas respecto a lo que puedes llevar en la maleta y lo que no. ¿Puedo llevar comida en el avión? Esta y otras preguntas como la cantidad máxima de tabaco que puedes llevar en el avión son muy recurrentes. De igual forma, es posible que necesites llevar mucho dinero en efectivo cuando vayas al extranjero. En esta información te detallamos la cantidad máxima de dinero en efectivo que puedes llevar a bordo en un avión.

Si es la primera vez que vas a un aeropuerto, puedes consultar esta otra información donde hemos elaborado una guía sobre cómo viajar en avión por primera vez.

Máximo dinero en efectivo en vuelos nacionales

Por dinero en efectivo se entiende no solo los billetes y monedas, sino también las tarjetas monedero o cheques al portador. El Banco de España no establece ningún límite superior a la hora de transportar dinero en efectivo. No obstante, sí establece que es obligatorio declarar todo movimiento interno dentro del territorio español de una cantidad igual o superior a 100.000 euros.

Límite de dinero en efectivo en la UE

La Unión Europea establece en el reglamento Nº 1889/2005 la cantidad de entrada o salida de dinero en efectivo en la UE. Con esta norma se busca prevenir el blanqueo de capitales.

El límite que marca la UE se establece en 10.000 euros en metálico. Este es el máximo que los viajeros pueden llevar sin la necesidad de declararlo en la aduana. En el caso de que la suma sea igual o superior a 10.000 euros, se deberá declarar a las autoridades del Estado miembro a través del cual se entre o salga de la Unión Europea.

¿Qué sucede si supero los límites permitidos?

En el caso de viajar con más de 10.000 euros en efectivo sin declarar, puedes enfrentarte a multas económicas. Las autoridades podrán retener o incautar el dinero en cuestión para realizar una investigación de cuál es la procedencia de ese dinero.

Además, la sanción económica oscila ente los 600 euros hasta la mitad del dinero en metálico incautado. Si los servicios aduaneros consideran que existe una clara intención de ocultar la información de los medios económicos, podrán incautar el total de la cantidad de dinero en efectivo encontrada.

De igual modo, es recomendable informarse de los límites que establece cada país antes de viajar a un destino.

Si quieres leer más noticias como Cuánto dinero puedo llevar en efectivo en el avión como máximo, te recomendamos que entres en la categoría de Viajes.