Ocio - Tecnología

Viajes

Esta es la cantidad máxima de tabaco que puedes llevar en el avión

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Tienes que realizar un viaje en avión y no sabes cuáles son los límites de ciertos productos? No te preocupes, si eres principiante en viajar en avión, puedes consultar esta guía para viajar en avión por primera vez, en la que te detallamos todos los pasos que debes seguir. Si eres fumador y has pensado llevar en la maleta suficiente tabaco para todo el viaje, debes conocer cuáles son los límites que establece la Unión Europea para los viajes por el viejo continente.

De igual forma, en esta otra información te contamos si se puede llevar comida en el avión, así como las nuevas medidas de las maletas de mano para viajar por Europa.

Límite de tabaco dentro de la UE

Por si te lo estabas preguntando, sí, es posible llevar en el avión cualquier tipo de tabaco, desde cigarrillos hasta puros o tabaco de liar. De forma general y en viajes entre países miembros de la Unión Europea, esta es la cantidad máxima de tabaco que se puede transportar:

Cigarrillos: máximo 800 unidades

máximo 800 unidades Cigarritos (puros con un peso máximo de 3 gramos por unidad): máximo 400 unidades

máximo 400 unidades Puros: máximo 200 unidades

máximo 200 unidades Tabaco de liar o de cachimba: máximo 1 kg

Es decir, si un paquete de tabaco trae de media 20 cigarrillos y un cartón incluye 10 paquetes de cigarrillos, como máximo se pueden llevar 4 cartones de tabaco en vuelos dentro de la UE.

De igual forma, a pesar de estos límites máximos, las autoridades aduaneras de la UE pueden interesarse por varias cosas. Por ejemplo, si eres propietario o empleado de un negocio de tabaco o por la forma en la que están envasados los cigarros y cómo se transportan. También pueden pedir la cantidad exacta de productos que llevas.

Por ello, a pesar de los límites mencionados anteriormente en la UE, cada país miembro puede establecer sus propios valores orientativos sobre la cantidad de tabaco que puede introducirse en su territorio.

Además, los impuestos especiales al tabaco deben pagarse en el país en el que se consuma. Sin embargo, hay exenciones para los particulares que viajan entre países de la UE. Esta exención se aplica siempre que los productos comprados sean para uso personal y no para reventa.

Límite de tabaco fuera de la UE y Canarias

Las cantidades de tabaco pueden variar dependiendo del país de destino. Esto son los límites máximos orientativos. Antes de emprender el viaje, se recomienda consultar la legislación del país de destino:

Cigarrillos: máximo 200 unidades

máximo 200 unidades Cigarritos (puros con un peso máximo de 3 gramos por unidad): máximo 100 unidades

máximo 100 unidades Puros: máximo 50 unidades

máximo 50 unidades Tabaco de liar o de cachimba: máximo 250 g

Es decir, si un paquete de tabaco trae de media 20 cigarrillos y un cartón incluye 10 paquetes de cigarrillos, como máximo se puede llevar 1 cartón de tabaco en vuelos de fuera de la UE y Canarias.

Para los residentes y trabajadores de la zona fronteriza con Gibraltar, las exenciones fiscales se reducen a 80 cigarrillos. Y, a pesar de que las Islas Canarias pertenezcan a España y sea un país miembro de la UE, el IVA de España solo se aplica a la Península y Baleares, pero no en las Islas Canarias, donde se aplica el Impuesto General Indirecto Canario. Por lo tanto, se consideran los mismos límites que a un país tercero fuera de la UE.

¿Qué pasa si supero los límites orientativos?

En el caso de que las autoridades aduaneras sospechen de que la cantidad de tabaco que transportas no son para tu uso personal y son para reventa, pueden exigirte que demuestres lo contrario. Por ejemplo, facilitando el comprobante de compra. En el escenario de que no puedas aportar pruebas suficientes, es posible que te exijan pagar impuestos especiales en el país de destino o puede que te confisquen todo el tabaco.

Si quieres leer más noticias como Esta es la cantidad máxima de tabaco que puedes llevar en el avión, te recomendamos que entres en la categoría de Viajes.