Ocio - Tecnología

Viajes

Estas serán las nuevas medidas de las maletas de mano para viajar por Europa

NOTICIA de de Jessica Pascual

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución donde plantea cambios que afectan directamente a la política comercial de las aerolíneas. Una proposición que persigue un doble objetivo: Por un lado, que ninguna de las compañías aéreas cobre una tarifa específica porque sus pasajeros suban equipaje de mano a la cabina del avión y, por otro, que se estandaricen las medidas de la maleta de cabina permitidas en cada una de las aerolíneas. El objetivo es armonizar tanto las dimensiones, como el peso permitido, dado que en la actualidad existen disparidades entre el tamaño y las medidas del equipaje de mano de cada compañía.

Maletas de cabina gratis y con las mismas dimensiones

La resolución que ha aprobado el Parlamento Europeo persigue que las principales compañías aéreas introduzcan cambios en su política comercial acerca del equipaje de mano. Una proposición que se respalda con algunas leyes, como la específica de Navegación, donde se regula que las compañías aéreas no pueden cobrar a sus pasajeros por llevar una maleta de mano, incluyendo a las compañías low cost.

La resolución reconoce el derecho de los pasajeros a viajar en avión por cualquier zona de la Unión Europea con una maleta de mano gratis, sin costes adicionales. Aunque ya existen aerolíneas que no cobran por el equipaje de mano, hay otras aerolíneas que sí que cobran por llevar las maletas.

Sin embargo, esta legislación no se pronuncia al respecto de las dimensiones específicas o peso que deberían tener los equipajes, de ahí que cada compañía establezca sus propias condiciones en estos términos. Ante esta situación, llega la segunda parte de la propuesta que consiste en armonizar y estandarizar estas dimensiones. Para ello, el Parlamento Europeo propone que se establezcan unas dimensiones específicas de maleta, así como un peso estándar para que sea válido en cualquier aerolínea.

En cuanto al tamaño específico, desde la Asociación Internacional del Transporte Aéreo ha emitido una recomendación oficial para que las medidas no excedan los límites de 55 x 35 x 25 centímetros, con asas, ruedas y bolsillos incluidos. Respecto al peso, en algunos casos puede estar limitado a 8 kilos, mientras que en otros alcanza los 10.

Cuándo va a entrar en vigor

De momento se trata de una resolución que no es vinculante, esto es, que aunque se haya aprobado, no ha entrado en vigor. De tal manera que las compañías aéreas no están obligadas en la actualidad a cambiar estas condiciones en cuanto a la política de sus medidas y peso o coste de los equipajes de mano.

Por el momento, tiene que ser aprobada por parte de la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Si este organismo da el visto bueno, se iniciarían los trámites pertinentes para su entrada en vigor.

Si quieres leer más noticias como Estas serán las nuevas medidas de las maletas de mano para viajar por Europa, te recomendamos que entres en la categoría de Viajes.