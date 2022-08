Ocio - Tecnología

Cuál es el tamaño y medidas del equipaje de mano de cada compañía

En este artículo te detallamos todas las medidas y condiciones del equipaje de mano y del facturado en las principales compañías low cost.

Medidas del equipaje de mano en cada compañía

Si no quieres que te cobren de más por llevar una maleta con ruedas de mano más grande de lo que permite cada compañía, en esta tabla te detallamos las medidas máximas según cada aerolínea. Las medidas indicadas para el caso de 56 x 45 x 25 se corresponden con una maleta de 56 centímetros de alto por 45 cm ancho y de 25 cm de fondo.



COMPAÑÍA MEDIDAS MALETAS British Airways 56 x 45 x 25 cm easyJet 56 x 45 x 25 cm Iberia 56 x 40 x 25 cm Brussels Airlines 55 x 40 x 23 cm Eurowings 55 x 40 x 23 cm Finnair 55 x 40 x 23 cm Lufthansa 44 x 40 x 23 cm Norwegian 55 x 40 x 23 cm Swiss Air 55 x 40 x 23 cm Turkish Airlines 55 x 40 x 23 cm Wizz Air 55 x 40 x 23 cm Qatar Airways 55 x 37 x 25 cm Ryanair 55 x 40 x 20 cm TAP 55 x 40 x 20 cm Vueling 55 x 40 x 20 cm American Airlines 56 x 36 x 23 cm Air Europa 55 x 35 x 25 cm Air France 55 x 35 x 25 cm Ailitalia 55 x 35 x 25 cm KLM 55 x 35 x 25 cm Transavia 55 x 35 x 25 cm Emirates 55 x 40 x 20 cm

Si vas a viajar y superas alguna de estas medidas, vas a tener que facturar la maleta. Dependiendo de la compañía, podrán imponerte una penalización que tendrás que abonar para poder viajar. Este sobrecoste puede alcanzar los 165 euros en algunas compañías como en Turkish Airlines. Otras aerolíneas que penalizan con cargas altas por sobrepasar las medidas en las maletas son TAP con 120 euros, Iberia y Swiss Air con 100 euros, Ryanair con 70 euros, Transavia con 40 euros y easyJet mediante el pago de 30 euros.

Todas las medidas detalladas en la tabla se completan con las políticas concretas de cada compañía sobre la cantidad de bultos de equipaje de mano y accesorios personales que permiten llevar a bordo. Te explicamos la política de este equipaje en las principales compañías low cost.

easyJet

Los viajeros de easyJet podrán llevar un equipaje de mano por persona de máximo 45 x 36 x 20 centímetros, incluidas asas y ruedas. El equipaje debe caber debajo del asiento.

Si has reservado un asiento Up Front o Extra Legroom, puedes añadir una pieza de equipaje de mano adicional. Esta segunda pieza puede tener un tamaño máximo de 56 x 45 x 25 centímetros incluidas asas y ruedas. En este caso, la maleta debe caber en los compartimentos superiores de los aviones. También pueden beneficiarse de esta segunda pieza de equipaje de mano los titulares de la tarjeta easyJet Plus y los clientes que hayan comprado una tarifa FLEXI.

A los bebés que tengan un asiento reservado y a los niños de más de 2 años también se les permite llevar el mismo equipaje de mano que a los adultos. Si viajas con un bebé en tus brazos, solo puedes añadir una bolsa adicional de máximo 45 x 36 x 20 cm para cambiar los pañales del bebé.

Además, independientemente del equipaje de mano, por cada bebé o niño puedes incorporar hasta un máximo de dos artículos para su cuidado.

Iberia Express

Iberia Express permite a los viajeros llevar un equipaje de cabina y un accesorio personal sin coste adicional. El accesorio personal no puede ser superior a las siguientes medidas: 40 x 30 x 15 centímetros y debe colocarse debajo del asiento delantero. En caso de viajar con un bebé, se permite añadir un bolso para llevar la comida.

El equipaje de mano tiene que ser de máximo 56 x 40 x 25 centímetros. Los pasajeros que viajen en clase turista pueden llevar una maleta que se ajuste a esas medidas con un máximo de 10 kilos.

Los niños que tengan un billete Child, de entre 2 y 11 años, e Infant, menores de 2 años, podrán llevar el mismo equipaje de mano que un adulto.

Ryanair

Ryanair ofrece la posibilidad a sus viajeros de llevar una maleta como equipaje de mano. Las medidas máximas que puede tener este bulto son 40 x 20 x 25 centímetros.

En esta compañía es posible contratar el servicio Priority 2 a través del que puedes añadir un equipaje de mano adicional de hasta 10 kilos. Las medidas de este bulto no pueden ser mayores a 55 x 40 x 20 centímetros. Además, con este servicio los pasajeros tendrán prioridad en subirse al avión.

Vueling

Los pasajeros de Vueling pueden llevar un equipaje de mano de hasta 10 kilos y con unas medidas que no pueden superar los siguientes indicadores: 55 x 40 x 20 centímetros.

Además de esta maleta de mano, los usuarios de Vueling pueden llevar un accesorio de viaje de máximo 40 x 20 x 30 centímetros que debe colocarse debajo del asiento delantero. Los viajeros que lo necesiten, podrán incluir una pieza de equipaje de mano adicional.

Norweigan Air

El equipaje de mano permitido en esta aerolínea es de máximo 30 x 20 x 38 centímetros. Este bulto debe ir colocado debajo del asiento delantero y no puede pesar más de 10 kilos. Dependiendo del tipo de billete y de la línea, puedes añadir un equipaje de mano adicional de 55 x 40 x 23 centímetros.

Transavia Airlines

El equipaje de mano permitido en Transavia Airlines es de una maleta y un accesorio de mano por persona. La maleta no puede ser mayor a las siguientes dimensiones: 55 x 35 x 50 centímetros. El accesorio de mano debe ser inferior a 40 x 30 x 20 centímetros.

Wizz Air

Wizz Air permite a los pasajeros llevar un accesorio de mano de máximo 10 kilos y con unas medidas inferiores a 40 x 30 x 20 centímetros. Además, los pasajeros pueden llevar una maleta como equipaje de mano de hasta 10 kilos y cuyas medidas no pueden ser mayores a 55 x 40 x 23 centímetros.

