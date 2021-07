Sabías Que...

Lo que cobran por las maletas compañías low cost como Easyjet, Iberia Express, Ryanair o Vueling

Si compras un billete de avión a buen precio, en una compañía de bajo coste (low cost), ten presente que luego pueden cobrarte bastante más por otros servicios más corrientes, como el transporte de equipaje, llevar una segunda maleta, exceso de peso, emitir la tarjeta de embarque, elegir asiento, embarcar antes… En este artículo te detallamos todas las medidas, pesos y condiciones del equipaje de mano y del facturado en las principales compañías low cost.

Peso permitido en las maletas

Lo primero es que peses el equipaje antes de salir de casa. Ninguna maleta puede superar los 32 kilos y, en ocasiones, pueden cobrarte un suplemento al superar los 23. A continuación te ayudamos a evitar sobresaltos contándote lo que cobran por las maletas las principales compañías low cost:

EasyJet

Todos los pasajeros que viajen en EasyJet, incluidos niños y bebés, pueden facturar un máximo de tres maletas en la bodega. El peso estándar de una maleta facturada es de 23 kilos. En caso de necesitar más, puedes comprar paquetes adicionales de 3 kilos.

En cualquier caso, una maleta nunca podrá tener un peso superior a 32 kilos. Y el tamaño máximo de un bulto de equipaje facturado no puede ser mayor al siguiente cálculo: La suma de la longitud, el ancho y el alto no puede ser mayor a 275 cm.

Iberia Express

La maleta estándar para facturar en Iberia es de hasta 23 kilos de peso. En cuanto a las medidas, la suma del largo, ancho y fondo no pueden dar un resultado mayor a 158 centímetros. En estas medidas se incluyen las asas y ruedas. Y si necesitas más de 23 kilos, puedes contratar un servicio adicional de peso hasta un máximo de 32 kilos.

Los titulares de las tarjetas Iberia Plus Plata, Oro, Platino e Iberia Singular pueden facturar una pieza adicional de hasta 23 kilos de forma gratuita.

Ryanair

En Ryanair puedes contratar una maleta de hasta 10 y 20 kilos para facturarla. Cada pasajero puede transportar una total de tres maletas de este peso.

Si viajas con bebés de entre 8 días y 23 meses, no tendrás que pagar coste adicional siempre y cuando vaya en los brazos de un adulto. En estos casos la madre o el padre pueden llevar una bolsa adicional para el bebé de hasta 5 kilos, independientemente del equipaje facturado o de mano.

Vueling

Vueling permite a los usuarios contratar hasta cuatro tipos de maletas en función del peso. La compañía ofrece maletas de hasta 15 kilos, de hasta 20 kilos, de hasta 25 kilos y de hasta 30 kilos. Si se sobrepasa el límite de peso, los pasajeros tendrán que abonar un sobrecoste.

Norweigan Air

La aerolínea permite facturar maletas de hasta 23 kilos. Dependiendo del tipo de billete, permite facturar una o dos. Hay una línea de vuelos específica, la Lowfare, que no permite facturar ningún tipo de maleta.

En cuanto al peso, no pueden ser superiores a 32 kilos ni inferiores a 2 kilos. Las dimensiones máximas de cada maleta no pueden ser superiores a 250x79x112 centímetros.

Transavia Airlines

La aerolínea permite facturar maletas de hasta 32 kilos como máximo. El peso máximo por persona en total no puede superar los 50 kilos.

Wizz Air

El equipaje facturado que puedes llevar con Wizz Air puede ser de hasta 32 kilos y con unas medidas que no superen los 149x19x171 centímetros. La compañía permite que un pasajero facture un total de seis piezas.

¿Por qué ‘extras’ cobran las compañías aéreas de bajo coste?

Los aeropuertos, masificados; el bocadillo, en papel de aluminio; el equipaje, más parecido a los hatillos de antaño… Atrás quedó el “glamour” de los viajes, a no ser que estés dispuesto a que tu viaje se dispare. Porque lo cierto es que las compañías ‘low cost’ te cobran hasta por respirar. Preparamos una pequeña guía para recordarte cuáles son esos gastos “extra”.

Las compañías de bajo coste han contribuido a que viajar en avión sea un lujo al alcance de cada vez más usuarios. Pero paradójicamente, viajar en avión en ‘low cost’ ha dejado de ser un lujo. Al precio del billete, hay que sumarle una serie de gastos con los que quizás no cuentes y que pueden desequilibrar tu presupuesto. Y el problema suele ser mayor cuando se han comprado billetes en compañías low cost. Desde la OCU dan una serie de consejos al respecto y además resumen todos los extras añadidos que cobran de más las compañías aéreas.

¿Por qué me van a cobrar?

Lo importante es no llevarse sorpresas. Para ello, es importante tener presente que muchas compañías cobran:

Por pagar con tarjeta . Compañías como Ryanar, Vueling, Easyjet o Spanair cobran una comisión adicional por pagar con tarjeta de crédito o débito… El coste varía entre unos 6 y 10 euros.

. Compañías como Ryanar, Vueling, Easyjet o Spanair cobran una comisión adicional por pagar con tarjeta de crédito o débito… El coste varía entre unos 6 y 10 euros. Por emitir la tarjeta de embarque . Algunas compañías aéreas, sobre todo de bajo coste, cobran a los pasajeros por imprimir las tarjetas de embarque. Las cantidades cobradas han llegado a los 40 euros de Ryanair, por ejemplo. Afortunadamente, la justicia considera abusiva la cláusula de los contratos que establece esta obligatoriedad.

. Algunas compañías aéreas, sobre todo de bajo coste, cobran a los pasajeros por imprimir las tarjetas de embarque. Las cantidades cobradas han llegado a los 40 euros de Ryanair, por ejemplo. Afortunadamente, la justicia considera abusiva la cláusula de los contratos que establece esta obligatoriedad. Por facturar la maleta . Cobran cantidades variables compañías low cost como Vueling, Ryanair o EasyJet. Además, algunas compañías cobran cantidades diferentes si no se ha facturado en el momento de hacer la reserva, sino que se factura en el aeropuerto.

. Cobran cantidades variables compañías low cost como Vueling, Ryanair o EasyJet. Además, algunas compañías cobran cantidades diferentes si no se ha facturado en el momento de hacer la reserva, sino que se factura en el aeropuerto. Por llevar una segunda maleta . Iberia cobra por la segunda maleta, sumándose así a otras compañías, además de las que cobran al viajero por facturar cualquier equipaje.

. Iberia cobra por la segunda maleta, sumándose así a otras compañías, además de las que cobran al viajero por facturar cualquier equipaje. Por llevar kilos de más en el equipaje . Normalmente el límite es de 20 kilos. Por encima de esa cifra cuesta bastante más. Las compañías siguen criterios variables. Por ejemplo, en Ryanair cobran 20 euros mas por cada Kg que pase de los 15.

. Normalmente el límite es de 20 kilos. Por encima de esa cifra cuesta bastante más. Las compañías siguen criterios variables. Por ejemplo, en Ryanair cobran 20 euros mas por cada Kg que pase de los 15. Por elegir asiento . Compañías como Vueling cobran por elegir asiento.

. Compañías como Vueling cobran por elegir asiento. Por embarcar antes . No sólo las compañías low cost cobran por lo que denominan “embarque prioritario”: otras de línea, como American Airlines, cobran por el “Express seats” unas cantidades que rondan los 20 dólares.

. No sólo las compañías low cost cobran por lo que denominan “embarque prioritario”: otras de línea, como American Airlines, cobran por el “Express seats” unas cantidades que rondan los 20 dólares. Por tomarte un café. Los servicios de restauración y cafetería son de pago en la mayoría de las compañías aéreas. Un café o un refresco en el avión cuesta del orden de 3 euros, una cerveza 5 y un bocadillo supera los 6 euros.

Los abusos pasan factura

Los abusos las compañías les pasan factura, en término de aprecio de sus clientes. En nuestra encuesta sobre satisfacción de los usuarios con las compañías aéreas comprobamos que varias compañías de bajo coste estaban entre las peor valoradas, y en foros y redes sociales arrecian las quejas por algunos de los abusos.

Lo cierto es que a veces se trata de medidas legales, pero encubren soterradas subidas de precio (como el cobro de la segunda maleta). Otra veces son medidas de legalidad más que dudosa. Afortunadamente, los tribunales empiezan a tomar cartas en el asunto, y las decisiones judiciales parecen dar la razón a los usuarios frente a las todopoderosas compañías: recientemente se ha declarado abusiva la cláusula por la que Ryanair obliga a imprimir la tarjeta de embarque o pagar 40 euros. Y éste es solo un ejemplo. Pero habrá que esperar a que estas sentencias sean firmes para que sean efectivas.

Cómo evitar pagar de más

-comprueba si te ofrecen alternativas para no aplicar el cargo por pago con tarjeta (por ejemplo, en Ryanair no te cobrarán si pagas con una tarjeta Mastercard prepago).

Imprime previamente la tarjeta de embarque

Planifica cuidadosamente tu equipaje. Procura limitarte a una maleta o llevar equipaje de mano.

Comprueba las medidas y pesos del equipaje de mano permitido. Si te pasas te obligarán a facturar.

Si tienes que facturar, indícalo en la reserva.

-consulta la página web de la compañía aérea con la que vueles para saber exigencias, limitaciones, etc. Si te cobran, al menos que no te pille por sorpresa.

Vueling ya no puede rechazar el equipaje ni inspeccionarlo sin la presencia de un agente de seguridad

Vueling ha perdido la potestad de rechazar el equipaje que no cumpla con sus condiciones ni tampoco podrá volver a revisar el equipaje de mano por parte de su personal sin que haya un agente de seguridad presente. De esta forma, por sentencia judicial, Vueling deberá retirar 8 cláusulas abusivas que afectaban a casi 15 millones de viajeros que anualmente vuelan con esta compañía.

No es la única

Recientemente, también por sentencia judicial, la aerolínea Ryanair también deberá retirar 8 cláusulas abusivas.

¿Te pueden cobrar por llevar equipaje?

Iberia pretende cobrar a los pasajeros una cantidad extra por llevar equipaje a partir del próximo 20 de octubre, sumándose así a las compañías que aplican esta tarifa denunciada por las asociaciones de consumidores. FACUA-Consumidores en Acción denunció en julio de 2008 a 16 compañías por estas prácticas. La Unión de Consumidores recuerda a Iberia que es ilegal el cobro adicional por facturación de maletas y CECU se manifiesta en contra de cualquier iniciativa en este sentido por parte de las aerolíneas y reclama a las aerolíneas que respeten la legislación y no cobren las maletas.

Según publica este miércoles el diario El Mundo, un documento interno de la compañía plantea el cobro de 15 euros por la primera maleta facturada a los pasajeros que lo soliciten a través de su web y 25 euros a quienes lo pidan en el aeropuerto.

FACUA argumenta que la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea establece que “el transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje” y que sólo “el exceso será objeto de estipulación especial”.

Las últimas acciones llevadas a cabo por FACUA contra estas prácticas tuvieron lugar en julio de este año, cuando denunció a dieciséis compañías que incrementan el precio del billete a los pasajeros que llevan equipaje.

La asociación critica la permisividad con estas prácticas por parte de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. Asimismo, lamenta la lentitud de las autoridades de Consumo en la tramitación de sus denuncias y la falta de contundencia ante prácticas que están reportando enormes beneficios a una serie de aerolíneas.

Expedientes sancionadores

Recientemente, la Agencia Catalana del Consumo y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid han abierto expedientes sancionadores a compañías que cobran por llevar equipaje.

Por su parte, el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social dio respuesta a las últimas denuncias de FACUA indicando que solicitaría a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que insten a las aerolíneas con sedes en sus respectivos territorios a corregir las irregularidades.

“Las denuncias contra estas empresas se deben a diversos motivos, por recargo al abonar el importe de un billete con determinadas tarjetas de crédito, por recargo al facturar la maleta, por preselección del seguro de viaje y por no proveer al consumidor español las condiciones generales de transporte en español, infringiendo con ello diverso articulado de la legislación española y comunitaria”, señalaba la respuesta remitida a FACUA por el Centro Europeo del Consumidor, dependiente del INC.

Las dieciséis compañías denunciadas

Las aerolíneas denunciadas hace tres meses por FACUA son Aerlingus, que cobra 15 euros por llevar equipaje en un trayecto internacional, Bmibaby (13,74), Easyjet (11), Fly Thomas Cook(9,50), Flybe (24), FlyGlobespan (10), Germanwings (5), Jet 2 (13), Monarch(14,99), Myair (10), Norwegian (7), Ryanair (10,70), Skyeurope (12), Thomson Flights (7,57), Vueling (10) y Wizzair (10).

FACUA también critica que casi 50 años después de la promulgación de la Ley de Navegación Aérea, ningún reglamento ha fijado los límites de peso y volumen del equipaje que puede llevar cada pasajero antes de que se le aplique, legalmente, una tarifa adicional.

Son las compañías las que han decidido el peso máximo, 20 kilogramos en casi todas las aerolíneas, aunque en numerosos vuelos internacionales el tope son dos maletas de hasta 23 kilos cada una.

Denunciar

La Unión de Consumidores recuerda a Iberia que el cobro adicional por facturación de maletas es ilegal y que varias compañías low cost tienen expedientes abiertos por esta práctica en la Agencia Catalana de Consumo. La Unión de Consumidores denunciará a Iberia en el caso de que establezca esta medida, al igual que ha hecho con otras compañías aéreas por prácticas similares.

Establecer una tasa por facturación de equipaje independiente del coste del billete contraviene lo establecido en la artículo 97 de la Ley 48/1960 de Navegación Aérea donde se señala que “el transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje, con los límites de peso y volumen que fijen los reglamentos. El exceso será objeto de estipulación especial”. De este modo, este recargo no puede exigirse, puesto que ya está incluido en el precio del billete UCE recuerda a los usuarios la importancia de reclamar estas prácticas con el fin de que la administración pueda actuar, e insta a todos los afectados a que interpongan la correspondiente queja. Además, recuerda la posibilidad de reclamar las cantidades facturadas ilegalmente a través de la vía judicial (juicio de menor cuantía, para reclamaciones que no superen los 900 euros) que no requiere de abogado ni procurador.

Maleta incluida en el precio del billete

CECU considera que la legislación actual permite al viajero facturar una maleta como equipaje dentro del mismo precio del billete, por lo que la Confederación reclama a las aerolíneas que respeten esta norma recogida por ley.

Asimismo, CECU quiere incidir en que es necesaria una mayor transparencia dentro del sector. En primer lugar, CECU considera fundamental que las autoridades nacionales y europeas aclaren de forma definitiva en la legislación las actuaciones de cierta picaresca que están apareciendo en la actualidad (en las cuales las compañías realizan determinados descuentos en los billetes en función de si se factura maleta o cómo se saca la tarjeta de embarque) y que CECU entiende que deben ser rechazadas al restringir los derechos de los usuarios. Esto será fundamental de cara a solucionar definitivamente los muchos conflictos que están surgiendo con estos casos. En este sentido, los servicios jurídicos de CECU también están estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales contra las compañías que lleven a cabo actuaciones de este tipo.

Por otra parte, hay que recordar que siempre debe primar el principio de interpretación de la norma en interés de los consumidores, según el cual en los casos en los que surjan dudas sobre una interpretación debe beneficiarse a los usuarios y protegerles al tratarse de la parte más débil.

Por último, hay que incidir también en el propio precio de los billetes y en su publicidad, de cara a que en las ofertas aparezca claramente el precio final y no una cifra que no incluye ni maleta ni, en ocasiones, costes de facturación o impuestos, entre otros conceptos. Esta situación no hace más que incidir en la confusión del consumidor.

Medidas máximas del equipaje de mano en cada compañía

Si no quieres que te cobren de más por llevar una maleta de mano más grande de lo que permite cada compañía, en esta tabla te detallamos las medidas máximas según cada aerolínea.

COMPAÑÍA MEDIDAS MALETA British Airways 56x45x25 cm Easy Jet 56x45x25 cm Iberia 56x40x25 cm Brussels Airlines 55x40x23 cm Eurowings 55x40x23 cm Finnair 55x40x23 cm Lufthansa 44x40x23 cm Norwegian 55x40x23 cm Swiss Air 55x40x23 cm Turkish Airlines 55x40x23 cm Wizz Air 55x40x23 cm Qatar Airways 55x37x25 cm Ryanair 55x40x20 cm TAP 55x40x20 cm Vueling 55x40x20 cm American Airlines 56x36x23 cm Air Europa 55x35x25 cm Air France 55x35x25 cm Ailitalia 55x35x25 cm KLM 55x35x25 cm Transavia 55x35x25 cm Emirates 55x40x20 cm

Si vas a viajar y superas alguna de estas medidas, vas a tener que facturar la maleta. Dependiendo de la compañía, podrán imponerte una penalización que tendrás que abonar para poder viajar. Este sobrecoste puede alcanzar los 165 euros en algunas compañías como en Turkish Airlines. Otras aerolíneas que penalizan con cargas altas por sobrepasar las medidas en las maletas son TAP con 120 euros, Iberia y Swiss Air con 100 euros, Ryanair con 70 euros, Transavia con 40 euros y EasyJet mediante el pago de 30 euros.

Todas las medidas detalladas en la tabla se completan con las políticas concretas de cada compañía sobre la cantidad de bultos de equipaje de mano y accesorios personales que permiten llevar a bordo. Te explicamos la política de este equipaje en las principales compañías low cost.

EasyJet

Los viajeros de EasyJet podrán llevar un equipaje de mano por persona de máximo 45x36x20 centímetros, incluidas asas y ruedas. El equipaje debe caber debajo del asiento.

Si has reservado un asiento Up Front o Extra Legroom, puedes añadir una pieza de equipaje de mano adicional. Esta segunda pieza puede tener un tamaño máximo de 56x45x25 centímetros incluidas asas y ruedas. En este caso, la maleta debe caber en los compartimentos superiores de los aviones. También pueden beneficiarse de esta segunda pieza de equipaje de mano los titulares de la tarjeta eeasyJet Plus y los clientes que hayan comprado una taria FLEXI

A los bebés que tengan un asiento reservado y a los niños de más de 2 años también se les permite llevar el mismo equipaje de mano que a los adultos. Si viajas con un bebé en tus brazos, sólo puedes añadir una bolsa adicional de máximo 45x36x20 cm para cambiar los pañales del bebé.

Además, independientemente del equipaje de mano, por cada bebé o niño puedes incorporar hasta un máximo de dos artículos para su cuidado.

Iberia Express

Iberia Express permite a los viajeros llevar un equipaje de cabina y un accesorio personal sin coste adicional. El accesorio personal no puede ser superior a las siguientes medidas: 40x30x15 centímetros y debe colocarse debajo del asiento delantero. En caso de viajar con un bebé, se permite añadir un bolso para llevar la comida.

El equipaje de mano tiene que ser de máximo 56x40x25 centímetros. Los pasajeros que viajen en clase turista pueden llevar una maleta que se ajuste a esas medidas con un máximo de 10 kilos.

Los niños que tengan un billete Child, de entre 2 y 11 años, e Infant, menores de 2 años, podrán llevar el mismo equipaje de mano que un adulto.

Ryanair

Ryanair ofrece la posibilidad a sus viajeros de llevar una maleta como equipaje de mano. Las medidas máximas que puede tener este bulto son 40x20x25 centímetros.

En esta compañía es posible contratar el servicio Priority 2 a través del que puedes añadir un equipaje de mano adicional de hasta 10 kilos. Las medidas de este bulto no pueden ser mayores a 55x40x20 centímetros. Además, con este servicio los pasajeros tendrán prioridad en subirse al avión.

Vueling

Los pasajero de Vueling pueden llevar un equipaje de mano de hasta 10 kilos y con unas medidas que no pueden superar los siguientes indicadores: 55x40x20 centímetros.

Además de esta maleta de mano, los usuarios de Vueling pueden llevar un accesorio de viaje de máximo 40x20x30 centímetros que debe colocarse debajo del asiento delantero. Los viajeros que lo necesiten, podrán incluir una pieza de equipaje de mano adicional.

Norweigan Air

El equipaje de mano permitido en esta aerolínea es de máximo 30x20x38 centímetros. Este bulto debe ir colocado debajo del asiento delantero y no puede pesar más de 10 kilos. Dependiendo del tipo de billete y de la línea, puedes añadir un equipaje de mano adicional de 55x40x23 centímetros.

Transavia Airlines

El equipaje de mano permitido en Transavia Airlines es de una maleta y un accesorio de mano por persona. La maleta no puede ser mayor a las siguientes dimensiones: 55x35x5 centímetros. El accesorio de mano debe ser inferior a 40x30x20 centímetros.

Wizz Air

Wizz Air permite a los pasajeros llevar un accesorio de mano de máximo 10 kilos y con unas medidas inferiores a 40x30x20 centímetros. Además, los pasajeros pueden llevar una maleta como equipaje de mano de hasta 10 kilos y cuyas medidas no pueden ser mayores a 55x40x23 centímetros

El precio de un billete de avión incluye el equipaje

Establecer una tasa por facturación independiente del coste del billete contraviene lo establecido en la artículo 97 de la Ley 48/1960 de Navegación Aérea. La Unión de Consumidores de España insta a los usuarios del transporte aéreo a reclamar ante las compañías que cobran por la facturación de maletas. El transportista está “obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje, con los límites de peso y volumen que fijen los reglamentos. El exceso será objeto de estipulación especial”. De este modo, este recargo no puede exigirse, puesto que ya está incluido en el precio del billete.

UCE recuerda a los usuarios que la única limitación en el transporte de equipaje es el peso, por lo que en el caso de que la compañía exija importes por facturación, el usuario debe reclamarlos. El problema con el que se encuentran los viajeros es que se ven obligados a abonar estas cantidades si quieren realizar el embarque, por lo que la reclamación debe efectuarse una vez satisfechas las mismas.

Además de presentar la correspondiente reclamación ante la compañía y la administración competente en consumo (Comunidad Autónoma), UCE recuerda la posibilidad de iniciar un juicio de menor cuantía (hasta 900 euros) ante la administración de justicia. Se trata de un procedimiento legal que no requiere abogado ni procurador, y que se inicia tras presentar en el juzgado un escrito solicitando la devolución de los importes ilegalmente cobrados.

La Unión de Consumidores pondrá a disposición de los usuarios un modelo de reclamación al que se puede acceder a través de su página web www.uniondeconsumidores.info La Unión de Consumidores denunció en julio de 2008 a un total de 13 compañías aéreas ante la Agencia Catalana de Consumo, la Agencia Regional de Consumo de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Consumo de la Generalitat Valenciana. Las 13 compañías denunciadas por esta práctica ilegal han sido WizzAir, Flyglobespan, Skyeurope, Sterling Airlines, Vueling, Clickair, Thomsonfly, Aerlingus, Bmi baby, Easyjet, Jet2.com, Ryanair y Germanwings.

Tres expedientes abiertos y actuación de oficio.

La Agencia Catalana de Consumo (ACC) ha comunicado a UCE la apertura de tres expedientes sancionadores contra tres de las compañías denunciadas por la organización. Se trata de Flyglobespan Airwais Limited, Wizz Air Hungary Airlines LTD y Skyeurope Airlines. La apertura de estos expedientes sancionadores pueden comportar la imposición de una sanción a las empresas denunciadas, indica la ACC en la comunicación efectuada a UCE.

Por su parte, la Agencia Regional de Consumo de la Comunidad de Madrid estudia la actuación de varias compañías aéreas, ante las denuncias las presentadas por la Unión de Consumidores y por particulares.

Reclama siempre por cualquier problema con el equipaje antes de irte del aeropuerto

FACUA Toledo recomienda a los usuarios que sufran algún incidente en su equipaje al realizar un vuelo que interpongan una reclamación en el mostrador de la compañía antes de abandonar el aeropuerto. En caso de pérdida o retraso es aconsejable guardar las facturas de los gastos de primera necesidad que se ocasionen para solicitar su reintegro. La Asociación aconseja no incluir en el equipaje objetos perecederos, frágiles, ni de valor ya que, a no ser que se contrate un seguro adicional, la responsabilidad que únicamente acepta la compañía es por el peso de la maleta.

Actualmente son 20 euros por kilo, con un máximo de 20 kilos en vuelos nacionales y 30 en internacionales, lo que puede suponer un máximo de unos 1.100 euros de indemnización. En caso de deterioro del equipaje la compañía debe abonar el importe de la maleta o de su reparación, así como de los productos que por negligencia de la compañía hayan sido dañados.

FACUA Toledo recuerda que el transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería de la carga cuando el hecho que causó el daño se haya producido durante el transporte aéreo.

La Asociación invita a los toledanos que deseen denunciar cualquier incidencia o quieran asesorarse sobre sus derechos a que llamen al teléfono 925 778 101 o por correo electrónico escribiendo a toledo@facua.org.

Reclamaciones

Los usuarios deben cumplimentar el Parte de Irregularidades del Equipaje (PIR), del que el viajero debe quedarse con una copia sellada. Además, FACUA Toledo advierte que se debe presentar una reclamación a través de un escrito formal o a través de una hoja de reclamaciones, a la que tiene que adjuntar el PIR, en un plazo menor a veintiún días en caso de retraso en la entrega del equipaje y siete días desde la recepción del mismo, en caso de daños.

Cuando se realiza un viaje con varias conexiones aéreas en las que intervienen diferentes compañías y se produce alguna incidencia en el equipaje, la reclamación se podrá dirigir ante cualquiera de ellas.

Ryanair denunciada por cobrar 50 euros a quien sube al avión con un segundo bulto de equipaje

Ryanair cobra 50 euros a quienes llevan encima el portátil, una cámara, artículos comprados dentro o fuera de los aeropuertos e incluso la cartera si no caben en una sola pieza de equipaje de mano. FACUA-consumidores en Acción ha denunciado a la compañía aérea Ryanair por impedir la entrada en sus aviones con más de una bolsa. Las denuncias han sido remitidas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento, la Comisión Nacional de la Competencia y autoridades de protección al consumidor autonómicas.

La aerolínea irlandesa impone el pago de 50 euros a quienes llevan encima su ordenador portátil, una cámara de fotos, comida, bebida, revistas, regalos y demás artículos comprados en las tiendas de los aeropuertos o en el exterior e incluso la cartera si no caben en una sola pieza de equipaje de mano.

Ryanair requisa estos artículos y los coloca en la bodega del avión, previo pago de la citada cantidad, salvo que el pasajero opte por perderlos dejándolos en tierra tras haber embarcado.

FACUA denuncia que con esta práctica ilegal, la empresa se asegura ingresos extra por dos vías: el cobro de equipaje que según la legislación no puede considerarse como tal y la venta de bebida, comida u otros productos en sus aviones que de otra forma no serían adquiridos.

Vulnera la Ley de Navegación Aérea

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea señala en su artículo 97 que “no se considerará equipaje a este efecto los objetos y bultos de mano que el viajero lleve consigo”.

La norma concreta que “el transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo, incluidos los artículos adquiridos en las tiendas situadas en los aeropuertos”.

“Únicamente podrá denegarse el embarque de estos objetos y bultos”, advierte la norma, “en atención a razones de seguridad, vinculadas al peso o tamaño dl objeto, en relación con las características de la aeronave”.

Cláusulas abusivas y contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia

En sus denuncias, FACUA también argumenta que las prácticas de Ryanair, recogidas en sus contratos, son cláusulas abusivas que limitan los derechos de los pasajeros vulnerando las normativas de protección de los consumidores de ámbito estatal y autonómico.

Asimismo, implican un perjuicio para otras empresas, especialmente los establecimientos ubicados en los aeropuertos, que según FACUA pueden vulnerar la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

La empresa Ryanair paga comisiones a sus empleados por rechazar las maletas y cobrar su facturación

Los empleados de Ryanair cobran una comisión de un euro por rechazar las maletas y así obligar a los usuarios a facturar su equipaje de viaje. Y es que la crisis obliga a las empresas a obtener beneficios extra con prácticas que perjudican a sus clientes, quienes las utilizan por tratarse de compañías de bajo coste, al final el ahorro es mínimo.

Según denuncia FACUA (organización de consumidores en acción), la aerolínea de bajo coste Ryanair ofrece comisiones a sus empleados en España por cada usuario al que obliguen a facturar su equipaje de mano por tamaño excesivo.

Esta denuncia está basada en un documento que elaboró la compañía que provee de personal de tierra a la entidad irlandesa en la península y ha sido difundido por El Confidencial. Según este texto, para que los trabajadores accedan al cobro de los incentivos, éstos tienen que presentar una media de dos bolsas de mano rechazadas por cada día trabajado.

Asimismo, un ex-trabajador de la compañía argumenta que “el mínimo son 40 euros, pero hay gente que gana más de 100, ya que solo se esfuerza en esto”. Por lo que cualquier medida que supere en milímetros el máximo establecido hará que se efectúe el pago de 40 euros más IVA.

Según este mismo medio, Ryanair también pide que una media de 1,5 maletas tengan que pasar por facturación por cada vuelo. Y es que la crisis afecta tanto a la mayoría de las empresas, que estas pasan por realizar cualquier tipo de artimañas para aumentar su facturación, sin tener en cuenta los derechos de los usuarios.

Adiós a 8 cláusulas abusivas

La Audiencia Provincial de Barcelona ha resuelto la apelación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Vueling, declarando abusivas 5 cláusulas más. En total, en este proceso se han declarado abusivas 8 cláusulas que figuran en el contrato aéreo de Vueling y que no podrán ser aplicadas en el futuro. Este fallo beneficiará a casi 15 millones de pasajeros que anualmente vuelan con esta compañía.

5 cláusulas nulas

Las 5 cláusulas que la Audiencia Provincial de Barcelona declara nulas son:

Vueling tendrá que responder ante el pasajero en caso de cancelación del vuelo aunque dicha cancelación sea debida a problemas técnicos que afecten a la aeronave, huelgas y demás problemas de orden laboral en suministros de proveedores o subcontratistas. Es nula la cláusula por la que Vueling, sin mayor concreción, se reserva el derecho a rechazar el equipaje por no ser adecuado para ser transportado. Se declara abusiva la cláusula por la que el personal de la aerolínea puede inspeccionar manualmente el equipaje del pasajero sin la presencia de un agente de la autoridad, por suponer una invasión de la intimidad del usuario. Se declara abusiva la cláusula que rechazaba el transporte en la aeronave a más de 6 niños de entre 5 y 8 años. Es nula la cláusula de exoneración de responsabilidad del transportista por abolladuras, rasguños, asas y ruedas rotas en el equipaje.

Otras 3 cláusulas nulas

Posibilidad de aumentar el precio del billete si las tasas aumentan después de hacer la reserva y antes de volar, cargando dicho incremento en la tarjeta de crédito. Ante una intervención quirúrgica o defunción de familiares del pasajero, Vueling sólo daba la posibilidad de cambio de fechas para volar pero no posibilidad de resolución de contrato. Exoneración de la responsabilidad de Vueling en caso de posibles perjuicios que el pasajero pudiera sufrir si el vuelo se cancela o no llega a la hora.

Con esta última sentencia, OCU ha conseguido ya la nulidad judicial de 33 condiciones contractuales que aparecían en los documentos de vuelo de SPANAIR, IBERIA, VUELING y RYANAIR.

