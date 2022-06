Ocio - Tecnología

Cómo saber si el billete de avión que quieres comprar baja de precio

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Harto de perder horas buscando el vuelo más barato? Si no quieres pasarte días y días comparando precios de avión en distintas páginas, aquí te explicamos cómo saber si el billete que quieres comprar baja de precio sin perder tiempo. Con un solo click, a través de un sistema de alertas. Aunque además de estas ofertas puntuales, siempre puedes buscar los vuelos más baratos a cualquier destino con Google Flights.

En esta guía puedes consultar una selección de las páginas web que te avisan si el billete de avión que quieres comprar baja de precio. Para ello, solo tienes que crearte una alerta con los parámetros de tu búsqueda en estas páginas y esperar a que te lleguen las notificaciones. Solo así puedes comprar un billete de avión cuando alcance el precio más bajo.

Google Flights

Google Flights tiene un sistema de alertas que te permite seguir los precios de una búsqueda concreta. De esta manera, puedes recibir una notificación al correo si el billete que quieres comprar baja de precio. Para activar estas alertas solamente tienes que hacer una búsqueda de un vuelo concreto en Google Flights y en la pantalla donde aparece el precio final, buscar en la parte superior la pestaña ‘Seguir precios’.

Al darle a este botón, aparece en la parte inferior de la página una notificación en la que tienes que seleccionar ‘Ver’. Se abre una nueva página en la que puedes ver los precios de vuelos que sigues, así como su historial.

Al activar este servicio, Google Vuelos va a enviarte correos electrónicos a la cuenta que tengas asociada en tu ordenador cada vez que varíen las tarifas de precios, así como el historial de las tarifas para ese destino concreto. De esta forma podrás esperar al momento exacto en el que el precio esté más barato para comprar el billete.

Skyscanner

En este buscador de vuelos también puedes activar el sistema de alertas para que te avisen cada vez que el billete que quieres comprar baje de precio. Para activarlo y estar al día solamente tienes que acceder a la página del buscador e introducir los datos de búsqueda de tu vuelo. Añade un lugar de origen y un destino, así como la fecha de tu viaje. A continuación, en la página que se abre donde aparecen todas las ofertas de precio y distintos billetes, tienes que buscar el botón que dice ‘Recibir alertas de precio’. Este se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.

Al pulsar sobre este botón, aparece una ventana emergente en la que tienes que registrarte o iniciar sesión para activar este sistema de alertas. Puedes continuar con el proceso con un correo electrónico. Al completar el registro, puedes activar este sistema de alertas y recibir una notificación por correo a esa dirección con la que te has registrado.

De esta manera, puedes saber si el billete que quieres comprar baja de precio o sube. Puedes acceder a Skyscanner desde aquí.

Kiwi

Kiwi es otra plataforma en la que puedes buscar diferentes billetes de avión y que tiene esta función añadida para activar las alertas. Para estar al tanto de estos cambios de precio, solamente tienes que acceder a la página web de Kiwi y crearte una cuenta. En la pantalla principal, añade los lugares de origen y destino, así como las fechas programadas para tu viaje. A continuación, pulsa el botón ‘Continuar’ para ver las distintas ofertas. Al hacerlo, se abre una nueva pantalla en la que puedes ver todos los billetes disponibles y los precios. En la parte superior izquierda de la pantalla, hay una pestaña que dice ‘Crea una alerta de precio’.

Si pulsas el botón, se abre una ventana emergente en la que tienes que iniciar sesión o crear una cuenta de usuario para activar este sistema. Solamente necesitas un correo electrónico y una contraseña.

Hecho esto, se activa el sistema de alertas y recibirás en el correo que has dado una notificación si el billete que has programado para este sistema cambia de precio. En el correo te envían directamente el enlace a la página de compra del billete por si no quieres perder ni un segundo y aprovecharte de esa oferta antes de que otro usuario pueda verla y comprarla.

Kayak

Kayak es otra de las plataformas de vuelo en la que puedes activar el sistema de alertas. Al igual que en las otras web, en este caso también tienes que crear una cuenta o iniciar una sesión con el usuario para estar al tanto de los cambios de precio. Puedes iniciar tu búsqueda del billete específico que quieres comprar y buscar a continuación la pestaña ‘Seguir precios’ que se encuentra en la parte superior izquierda.

Al pulsar sobre esta opción, aparece una ventana que te pregunta la dirección de correo. Tienes que especificar la dirección de email que uses habitualmente, puesto que es aquí donde van a enviarte las notificaciones de las bajadas o subidas de precio.

Esta aplicación va un paso más allá porque incluso te permite configurar los días de la semana en los que te gustaría recibir las notificaciones.

Liligo

El comparador de vuelos Liligo también ofrece la posibilidad de hacer un seguimiento de precios y obtener notificaciones de forma diaria o semanal, según las preferencias. El proceso es el mismo que en el resto de páginas. Solamente tienes que introducir los criterios de búsqueda para tu vuelo y en la página donde aparecen todas las ofertas buscar la pestaña ‘Alerta precios’. Es un botón que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y es de color verde.

Al pulsarlo, aparece una nueva ventana en la que tienes que indicar el correo electrónico donde quieres recibir las notificaciones. Y tienes que señalar cada cuánto quieres recibir la notificación, si cada día, una a la semana o solo cuando el precio varíe. Al pulsar el botón ‘Crear alerta’ ya está activada la función. Únicamente te queda esperar a recibir las buenas noticias.

EDreams

EDreams también ofrece esta posibilidad. El procedimiento es idéntico a todas las páginas que hemos explicado. Solamente tienes que introducir las características del billete que quieres buscar y seleccionar la pestaña ‘Activar alerta de precios’. Este botón se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.

A continuación tienes que introducir un email y pulsar el botón ‘Activar alerta de precios’. Desde este momento, recibes en el email todas las notificaciones sobre variaciones que experimente el vuelo para el que te has registrado.

Momondo

En Momondo también puedes activar esta función de alertas. En este caso, solamente tienes que introducir una dirección de correo electrónico para que te lleguen estos avisos al correo. Para activar la función pulsa el botón ‘Alerta de precio’ de la parte izquierda de la pantalla.

Después, introduce la dirección email y listo.

