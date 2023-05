Cómo viajar en avión por primera vez: guía para principiantes.

Ocio - Tecnología

Si es la primera vez que viajas en avión, seguramente te asalten un montón de dudas. ¿Dónde compro los billetes? ¿Qué es el check-in? ¿Desde qué terminal sale mi avión? ¿Qué maleta puedo llevar sin facturar? En esta información te resolvemos todas las preguntas básicas para que cuando llegues al aeropuerto sepas qué hacer y no pierdas el vuelo.

Comprar los billetes

Lo primero que debes hacer para poder viajar es algo obvio: comprar los billetes. ¿Cómo se compran?

Si, por ejemplo, quieres viajar desde Madrid a Roma bastará con escribir en el buscador de Google ‘Madrid Roma’. En los resultados aparecerán un montón de páginas para comparar el precio de los billetes de avión. Para elegir el mejor, te recomendamos que acudas a páginas como Skyscanner o eDreams. Por si no lo sabes, la empresa Ryanair suele ofrecer los vuelos más baratos que la competencia. Ten cuidado con revisar varias veces la misma oferta porque puede cambiar el precio. Para evitar esto, abre una ventana de incógnito cada vez que quieras ver una oferta. En esta información te contamos cuál es la mejor hora y día para comprar vuelos de avión más baratos.

Hacer el check-in

Una vez hecho la compra de los billetes, el siguiente paso será realizar el check-in. ¿Qué es esto?

El check-in es un proceso para confirmar el abordaje dentro de un vuelo. Este paso se abre 24 horas antes de la fecha del vuelo y te recomendamos que lo hagas online a través de la página o app en la que compraste los billetes. De esta manera no tendrás que hacer cola en el aeropuerto el día del viaje y ahorrarás tiempo. Es un procedimiento muy sencillo, solamente debes seguir los pasos que aparezcan en la pantalla.

Cuando lo hagas, te darán la tarjeta de embarque en la que aparece un código QR. Este código lo tendrás que pasar cuando llegues al aeropuerto. En la tarjeta de embarque aparecerá la ciudad de origen y la de destino, la fecha y hora del vuelo, el nombre del viajero, la puerta de embarque, el número de vuelo, el asiento asignado y por la puerta del avión que debes entrar.

Cómo ir al aeropuerto

Una vez llegado el día del viaje, deberás desplazarte hasta el aeropuerto. El mejor medio de transporte para hacerlo es el tren o el autobús, pero depende desde dónde salgas y la hora debido a que de madrugada las líneas pueden estar cerradas. También puedes pedirle a un familiar o amigo que te lleve hasta el aeropuerto.

Si vas a salir desde Madrid, aquí te contamos cómo ir en tren a la T4 del aeropuerto de Madrid.

Ves con suficiente tiempo al aeropuerto

Más aún, si es la primera vez que viajas en avión, ves con suficiente tiempo al aeropuerto, nunca sabes lo que puede pasar y seguro que no te gustaría perder el vuelo. Para vuelos nacionales, te recomendamos llegar a la terminal entre 60 y 90 minutos antes de la hora de salida. Si tienes que facturar maletas, lo ideal sería llegar con 2 horas de antelación debido a las colas que se pueden formar.

Ves a la terminal

Hay aeropuertos como el de Madrid que tienen hasta 4 terminales. Para saber desde qué terminal sale tu vuelo puedes mirarlo en tu billete de avión. Otra forma de saberlo es escribir en Google tu número de vuelo, el cual también aparece en el billete.

Si, por algún casual, te has equivocado de terminal, no te preocupes, siempre y cuando hayas salido con suficiente tiempo de antelación. En la puerta de la terminal hay autobuses gratuitos que te trasladan de una terminal a otra.

Una vez estés en la terminal correspondiente, no te asustes, algunos aeropuertos son muy grandes y parecen centros comerciales. Para no perderte, solo tienes que mirar las pantallas y buscar desde qué puerta de embarque sale tu avión.

Si no has hecho el check-in online, es el momento de hacerlo. En las pantallas te indicará el número del vuelo y la compañía. Solo tendrás que ir al mostrador de la compañía para completar este proceso. Hay veces que tendrás que hacer cola y, por eso, es mejor llegar al aeropuerto con este paso ya hecho.

Control de seguridad

Antes de llegar a la puerta de embarque, tendrás que pasar el control de seguridad. Aunque este paso pueda asustar, es algo muy sencillo. Solo tienes que depositar tu maleta o mochila en una cinta transportadora y separar los aparatos electrónicos y los botes que contengan líquidos. Si llevas un cinturón o algún accesorio de metal deberás quitártelo antes de pasar por el detector de metales para que no pite.

¿Qué maleta puedo llevar sin facturar?

Una de las principales dudas a la hora de viajar es el tipo de maleta qué hay que facturar obligatoriamente. Esto depende de cada compañía que tienes sus propias normas, pero por norma general, se deben facturar las maletas que sean más grandes de 158 cm de alto y no supere los 23 kg de peso. Por cada kilo de más se sumará un extra al precio, hasta llegar a los 32 kg.

Excepto en compañías lowcost como Ryanair, se puede llevar una maleta de mano en la cabina del avión sin necesidad de facturar. También se puede llevar una mochila similar a la del colegio y el bolso. Si viajas con una aerolínea de bajo coste, necesitarás saber cuánto cobran las compañías lowcost por las maletas.

Si tienes alguna duda sobre si tu maleta de mano puede ir en la cabina del avión, puedes consultarlo en la página web de la compañía en la que vuelas. De todas formas, algunas aerolíneas tienen en el propio aeropuerto un cajetín con las dimensiones máximas permitidas del tipo de maleta que no es necesario facturar. No obstante, lo ideal es ir preparado de casa y que no haya sorpresas en el aeropuerto a la hora de pasar tu maleta, porque puedes tener un gasto no planificado.

Si necesitar comprar una mochila para guardar tu equipaje, aquí puedes ver cuáles son las mejores mochilas de viaje o la mejor maleta para viajar.

Ves a la puerta de embarque

El último paso es encontrar la puerta de embarque desde la que sale tu avión. Como hemos dicho anteriormente, algunas terminales de los aeropuertos son enormes y puedes tener un largo paseo desde el control de seguridad hasta tu puerta.

Para saber cuál es tu puerta de embarque, debes mirarlo en la tarjeta de embarque o localizar en las pantallas de información tu número de vuelo. Lo reconocerás porque va asignando por una letra y un número. Ahí encontrarás también la puerta a la que has de dirigirte.

Finalmente, solo tendrás que seguir los carteles que señalizan las puertas de embarque.

En ocasiones, tu vuelo puede sufrir algún retraso, por ello debes estar atento a las pantallas de información o también puedes ver el Google la actualización del horario de salida de tu vuelo. De todas formas, es mejor tener tiempo de sobrar a llegar pegado al avión. En el peor de los casos, tu vuelo se puede suspender y tendrás derecho a reclamar el vuelo cancelado.

Hasta que se abran las puertas de embarque, tendrás que esperar cerca de ellas para estar atento cuando se abran. Aunque veas a la gente hacer cola, no es necesario hacerla. Una vez puedas entrar, tendrás que tener a mano el DNI o pasaporte y la tarjeta de embarque. No te preocupes por entrar antes o después al avión, tú tienes tu asiento asignado y nadie te lo va a quitar.

Para subir abordo del avión, en algunos has de hacerlo atravesando una pasarela que conecta con la puerta de la aeronave. Otros, están en la pista y debes acceder andando o en un autobús que te transportará hacia él. Para no recorrerte todo el avión tratando de encontrar tu asiento, fíjate en la tarjeta de embarque si debes entrar por la entrada delantera o trasera del avión.

Una vez hayas localizado tu asiento, debes colocar tu equipaje de mano en los compartimentos del avión para no molestar al resto de pasajeros. Sigue las órdenes de las azafatas, relájate y disfruta del viaje.

