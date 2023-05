Ocio - Tecnología

Dónde aparcar más barato en el aeropuerto de Madrid

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Alguna vez has tenido que ir al aeropuerto de Madrid y no has sabido dónde aparcar el coche? Hay algunos parkings que se sitúan un poco más alejados de las terminales del aeropuerto, pero a favor tienen un precio mucho más económico e incluyen autobuses que te trasladan a la propia terminal sin coste adicional. Aquí te vamos a contar la manera más barata de aparcar cerca del aeropuerto de Madrid, tanto para las terminales T1, T2 y T3 como para la T4.

No obstante, la mejor opción siempre será ir al aeropuerto en transporte público gracias a las líneas de Metro y Cercanías. En esta información te contamos cómo llegar a la T4 del aeropuerto de Madrid en tren.

Aparcamientos más baratos

Cerca de la T1, T2 y T3

Top Parkings Valet

El precio por estacionar un turismo es de 18 euros al día. Este parking es descubierto y está disponible para entrar y salir de él las 24 horas del día. Es necesario contactar con el número del aparcacoches 20 minutos antes de tu llegada y dejarle las llaves del coche. El horario para hacer el check in es de lunes a domingo de 06:00 – 23:00.

Parking Larga Estancia Barajas (T1-T2-T3) AENA-Aeropuerto de Madrid

Aparcar tu coche en este parking por un día tiene un precio de 9,50 euros. Es el más barato de la zona y está a menos de 20 minutos andando de la T1, T2 y T3. Este parking es al aire libre, pero tiene las plazas techadas y, además, es accesible para personas con movilidad reducida. Está abierto las 24 horas del día.

Cerca de la T4

Parking Larga Estancia T4 Barajas-Madrid AENA

Este parking exterior cuenta con plazas cubiertas, situado a menos de 10 minutos andando de la T4 del aeropuerto de Madrid y con un precio de 12 euros/día. Además, está disponible las 24 horas del día y tiene acceso especial para personas con movilidad reducida.

Aparcar gratis cerca del aeropuerto de Madrid

Para aparcar gratis y cerca del aeropuerto tendrás que ir a alguna zona residencial del barrio de Barajas. En este caso no hablaremos de parkings privados, sino de calles residenciales en las que puedes probar suerte a encontrar un hueco.

Calle Riaño, cerca de la T1

Esta calle se encuentra situada a tan solo a 700 metros de la T1 y en ella hay un parking gratuito vallado. Este parking suele estar lleno por residentes de la zona u otros viajeros que se conocen este parking, pero también puedes probar suerte a lo largo de esta calle. Es una zona residencial, por lo que es muy tranquila y está bien situada. Si, por el contrario, quieres asegurarte del todo de que no le pase nada a tu coche, tendrás que llevarlo a uno privado y pagar.

Valdebebas, cerca de la T4

La terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas presenta el problema de que está más alejado respecto al resto de terminales. Para encontrar un aparcamiento gratis hay que desplazarse hasta el barrio de Valdebebas. Este barrio residencial cuenta con avenidas amplias donde dejar el coche sin pagar, pero el desplazamiento a pie hasta la T4 es muy largo debido a que las calles colindantes no tienen un acceso para peatones, solo para vehículos. La mejor opción es dejar el coche en esa zona residencial y llamar a un taxi que te deje en la puerta de la terminal. Esto tendrá un precio no muy alto debido a la cercanía del trayecto, pero por lo menos evitarás tener que transitar por el arcén de la carretera con el peligro que conlleva.

