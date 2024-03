Ocio - Tecnología

Estos son los 6 gadgets imprescindibles para viajar en avión con todas las comodidades

¿Viajar en avión con todas las comodidades y disfrutar del trayecto? Sí, es posible. Si tienes un viaje a la vista en avión, ya sea en una escapada en Semana Santa o para las vacaciones de verano, hay algunos gadgets que transformarán este paso previo de inicio de las vacaciones en un momento de disfrute y relajación. Desde accesorios básicos de tecnología, hasta almohadas y mochilas con todas las comodidades. En esta guía puedes consultar algunos de los gadgets imprescindibles para viajar en avión con todas las comodidades que seguro se convertirán en los accesorios básicos a meter en la maleta en tus próximas escapadas.

Maleta de cabina

Es lo más básico e imprescindible a la hora de viajar en avión. Recuerda que cada aerolínea tiene sus propias limitaciones en cuanto al equipaje de mano y que es fundamental conocer antes de ir al aeropuerto. Puedes consultar de forma específica el tamaño y medidas de equipaje de mano permitidos en cada compañía desde esta otra información. Una vez conozcas este dato, en Amazon existe una selección de maletas de cabina que sirven para viajar con las principales aerolíneas en avión y que son ideales porque apenas ocupan espacio, son cómodas de transportar y están fabricadas con materiales resistentes.

Auriculares para música o películas

Unos buenos auriculares son otro de los imprescindibles que no pueden faltar a la hora de subirte a un avión. Tanto para disfrutar de tu música favorita, ver una película o hasta para minimizar el ruido exterior y poder relajarte durante el trayecto. Las opciones donde elegir son variadas. Desde los auriculares inalámbricos pequeños que apenas ocupan espacio y son los que puede conectarse al teléfono o cualquier otro dispositivo. Hasta los cascos con cancelación de ruido que son más grandes, pero que permiten disfrutar de una insonorización total para escuchar música o relajarse sin interrupciones.

Por otra parte, quienes quieran disfrutar de una cabezada, pueden consultar el catálogo de los auriculares para dormir a la venta en Amazon, que están específicamente diseñados para ofrecer la mayor comodidad y confort durante el trayecto.

Batería externa para móvil

Un clásico. No puede faltar en la maleta una batería externa por si el teléfono o la tablet se queda sin batería. Ocupan poco espacio y permiten alargar la vida útil del dispositivo durante todo el tiempo que necesites, dado que aguantan varias cargas de un teléfono. No solo para el avión, sino que estas baterías también son de gran utilidad para cualquier viaje en el que te pases fuera del hotel o alojamiento todo el día, pero la batería de tu teléfono no dé para tanto.

Kindle para leer

Si más que escuchar música o ver películas, eres más de libros, no puede faltar en este recopilatorio de productos un Kindle o libro electrónico. Un dispositivo ideal con el que podrás llevar todos los libros que quieras en un tamaño ligero y reducido. Para elegir el mejor, puedes consultar las principales características y diferencias de los modelos Kindle, Paperwhite y Oasis desde esta otra información.

Almohada de viaje

Di adiós a los dolores de cuellos o a dar cabezadas durante un trayecto en avión o cualquier otro método de transporte. Con estas almohadas de viaje para el cuello podrás encontrar la mejor posición para echar un sueñecito durante el trayecto y evitar dolores musculares.

Mochila de viaje

Si vas a hacer una escapada de corta duración y no quieres tener que llevar maleta, siempre puedes optar por alguna de las mochilas de viaje para la cabina del avión. Se trata de accesorios que son compatibles con las medidas de las distintas aerolíneas y de gran capacidad. Para llevar todo lo necesario en un viaje corto de forma cómoda. Cuentan con diferentes compartimentos y están fabricadas en materiales resistentes y duraderos, además de cómodos.