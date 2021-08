Sabías Que...

Cómo pujar en las subastas de Iberia para comprar billetes de avión baratos

Jessica Pascual

Viajar en avión suele ser uno de los mayores desembolsos a la hora de planear unas vacaciones. El precio del billete, la facturación de las maletas o la elección del asiento encarecen el coste total del vuelo y lo convierten en uno de los mayores gastos de un viaje.

Por ello, existen diferentes herramientas como por ejemplo con Google Flights, con la que puedes conseguir billetes de avión al mejor precio. Pero además, en esta guía te vamos a explicar otro método para comprar billetes de avión baratos. ¿Cómo? Pujando en las subastas de billetes de Iberia.

Cómo funcionan las subastas

Iberia publica todos los días nuevos billetes de avión de ida y vuelta con destinos diferentes. El billete que sale a subasta tiene fijado el lugar de destino, la fecha de ida y de vuelta y un precio base de salida. Las ofertas suelen permanecer activas unas 48 horas en la plataforma, aunque pueden alargarse si los clientes realizan una puja minutos antes de que se acabe.

Cómo pujar

Si quieres participar en alguna de las subastas de billetes de avión de Iberia tan sólo tienes que acceder a la página de subastas de la compañía y seleccionar el viaje que te interesa o coincida con las fechas en las que puedes viajar. Ten en cuenta que la compañía publica billetes todos los días, así que no olvides consultar las diferentes ofertas de forma habitual para encontrar la que más se ajuste a tu disponibilidad horaria.

Si localizas un billete que te interesa, tienes que seleccionar el botón rojo que dice ‘Pujar‘ que tiene cada uno de los billetes. Para participar en cualquiera de las pujas es obligatorio que te registres en la página con un usuario y una contraseña.

Puedes registrarte directamente desde esta página. En la parte superior derecha hay una pestaña que dice ‘Regístrate‘.

Al seleccionarla, se abre una nueva pestaña en la que tienes que indicar tus datos personales, tu dirección de correo electrónico, datos de contacto y una contraseña. Una vez completes el registro, vuelve a la página de subastas para iniciar la puja.

Todas las ofertas tienen un precio de salida. A partir de ahí, los usuarios pueden realizar las pujas que consideren. Para conseguir los billetes tienes que indicar el precio por el que quieres pujar y el número de plazas que quieres.

Las pujas tienen que realizarse antes de que finalice el tiempo de la promoción que viene indicado con un reloj en el interior de cada subasta. Si, finalmente, tu puja es la definitiva y consigues el billete, tan sólo te quedará esperar al día del vuelo y disfrutar del viaje.

Características de los billetes

Si accedes al interior de cada una de las ofertas, puedes ver con más detalle todas las características del billete: Los horarios del vuelo, tanto la fecha de salida como de llegada en la ida y la vuelta, el número de referencia del billete, el precio de salida y el dinero que cuesta en ese momento en función a la última puja, el número de plazas disponibles de ese billete y el tiempo que queda para que finalice.

Una de las ofertas que ha sacado a subasta la compañía es para viajar a Lisboa. Como puedes ver en la imagen, en la oferta aparecen indicados todos los conceptos que hemos mencionado en el apartado anterior.

También aparece la tarifa del billete. Como puedes ver en este ejemplo, es un billete con tarifa básica. Si pasas el ratón por encima, puedes consultar lo que te incluye:

1 bulto en cabina

Sin equipaje en bodega

Puedes elegir asiento, pero tiene sobrecoste

No se admiten cambios

No está permitido el reembolso del billete

En la pestaña de la parte superior de la pantalla que dice ‘Estado de la subasta’ puedes ver si otros usuarios han pujado ya y las cantidades por las que lo han hecho. Para el vuelo a Lisboa, hay una puja para comprar uno de los billetes por 42 euros. (El precio de salida impuesto por Iberia parte de 40 euros).

Cuánto me ahorro

Si quieres saber lo que vas a ahorrarte al pujar en este billete, puedes hacerte una idea tomando como referencia el precio que te aparece detallado en esta misma página.

Desde cada una de las ofertas tienes un botón a través del que puedes comprar el billete a ese mismo destino, con libre elección de fechas, pero sin necesidad de participar en la puja. En esta opción la compañía te indica el precio estimado para comprar el mismo billete con las mismas condiciones. Para el caso de Lisboa, siguiendo con el ejemplo, comprar un billete parte de 58 euros como mínimo. Y en la subasta el precio es de 42 euros. En este caso, el ahorro en el precio del billete, si la puja no sube, sería, como mínimo de 16 euros.

Hay que tener en cuenta que 58 euros es la opción de compra más barata, sin extras, elección de asiento o equipaje. En caso de añadir cualquiera de estos conceptos, el ahorro sería mayor.

Aunque, en definitiva, la cantidad de descuento que puedes conseguir con las subastas de estos billetes dependen de la cantidad de pujadores que haya y lo competitivos que sean. Es decir, que si no hay apenas gente que participe en la subasta, puede que el billete te salga más o menos por el precio de salida que marca la compañía, que es inferior a otro billete igual, con las mismas condiciones que no participe en la puja.

Por el contrario, si hay mucha competencia, puede que el precio suba algo más. La clave para conseguir los billetes al mejor precio es, por un lado, tener disponibilidad para viajar en las fechas marcadas y, por otro, que no participe mucha gente.

Puede parecer difícil, pero los vuelos son a fecha cerrada, lo que provoca que muchas personas no tengan posibilidad de participar en las subastas aunque la oferta sea irresistible.

A qué destinos son los billetes

En las subastas puedes encontrar vuelos con destinos muy dispares. Desde ubicaciones cerca de España, como por ejemplo Lisboa, hasta destinos más alejados como Ámsterdam, Zúrich, Niza, Chicago e incluso las Maldivas.

