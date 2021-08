Sabías Que...

Cómo encontrar los vuelos más baratos a cualquier destino con Google Flights

¿Quieres comprar billetes de avión al mejor precio? Buscar, comparar y analizar las diferentes ofertas para conseguir los vuelos más baratos es un proceso que requiere mucho tiempo y paciencia porque no siempre resulta una tarea sencilla. Por ello, en esta guía te explicamos una herramienta con la que te vas a ahorrar todo este trabajo previo y que te va a permitir acceder a los vuelos más baratos. ¿Cómo? Con Google Flights, un buscador de vuelos gratuito que ofrece las mejores ofertas de precios en los billetes de avión ajustados a los criterios de búsqueda que selecciones.

Si quieres saber cómo utilizarlo para ahorrar dinero en tus vacaciones, te explicamos cómo encontrar los vuelos más baratos a cualquier destino con Google Flights.

Qué es Google Flights

Google Flights es un servicio gratuito que pueden utilizar todos los usuarios y que sirve para encontrar billetes de avión al mejor precio, independientemente del destino o las fechas programadas. La herramienta rastrea, compara y analiza los precios que ofrecen las distintas compañías para un trayecto determinado y los ofrece de una forma resumida.

Además, una de las funciones más atractivas de la herramienta es que te permite saber si el precio al que está un billete es más caro o más barato del precio habitual. De esta forma, si Google te informa de que los billetes están algo más caros y no te urge comprarlos, podrás esperarte. O si por el contrario la herramienta detecta que estás ante una buena oferta, podrás comprarlos en el momento.

Y además de calcularte esta media de precios, con Google Flights puedes hacer un seguimiento de un billete para que te envíen alertas cuando alcance la tarifa más baja y beneficiarte del mayor ahorro posible puesto que a través de esta opción puedes ver el historial de precios de un trayecto concreto y recibir correos electrónicos cada vez que varíen.

Cómo usar Google Flights

El funcionamiento de Google Flights es muy sencillo. Puedes acceder a la herramienta directamente desde este enlace o a través de la barra principal del buscador. Tal y como puedes ver en la imagen, si seleccionas el botón ‘Más’ que aparece debajo del buscador, se despliega un listado de servicios, entre ellos, Google Flights. Para acceder, tienes que seleccionar la pestaña ‘Vuelos‘.

En la página de inicio de Google Flights aparece un buscador que es muy similar al de las compañías de vuelos. Para iniciar tu búsqueda lo primero que tienes que hacer es seleccionar el destino de tu viaje así como las fechas y seleccionar el botón azul que dice ‘Buscar’.

Google va a seleccionar por defecto el aeropuerto de origen de tu vuelo en función al registro que tiene de ti y tu ubicación. Por este motivo en la imagen aparece ‘Madrid’ como lugar de destino. Pero puedes cambiar el aeropuerto de salida al que mejor te venga.

Tras escribir el destino al que quieres ir, va a desplegarse un calendario para que selecciones las fechas de tu viaje. Como puedes ver en la siguiente imagen, Google ya te advierte del precio medio de billete en cada día, para que lo tengas también en cuenta antes de fijar unas fechas concretas de viaje.

Por ejemplo, para ir a Fuerteventura en el mes de septiembre, el precio es más barato si coges un vuelo el viernes día 10 de septiembre (74 euros aproximadamente) o el martes día 14 de septiembre (78 euros de media) que por ejemplo el miércoles 8 de septiembre cuando el precio asciende a 146 euros, prácticamente el doble del precio. En este caso vamos a seleccionar un viaje a Fuerteventura con salida desde Madrid el día 14 de septiembre y con la vuelta el día 21 de ese mismo mes. Los precios que aparecen marcados son para ida y vuelta en ese trayecto.

Después de seleccionar el trayecto y las fechas, tienes que darle al botón ‘Hecho’ que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahora, puedes seleccionar un montón de filtros para realizar una búsqueda que se ajuste lo máximo posible a tus necesidades.

Los filtros que puedes seleccionar y que te mostramos en las imágenes son:

En la parte superior de la pantalla, encima de los datos del trayecto del viaje puedes seleccionar la clase de billete, si quieres turista, turista premium, business o primera, la cantidad de personas que viajáis y si quieres comprar ida y vuelta, sólo ida o varias ciudades. En este caso seleccionamos un billete de ida y vuelta para un pasajero en clase turista.

Justo debajo de la barra donde aparece el trayecto hay una pestaña que dice ‘Todos los filtros’ y a continuación diferentes características del vuelo que puedes detallar. Por ejemplo si quieres hacer escala o prefieres vuelo directo, con qué compañías prefieres viajar o cuántas piezas de equipaje de mano necesitas, entre otros.

También te permite filtrar los billetes por precio. Puedes seleccionar, tal y como puedes ver en la imagen, todos los precios o mover la barra hasta fijar el máximo que te gastarías en ese billete. Seleccionamos un máximo de 1.200 euros por billete.

Puedes fijar un tramo horario tanto de ida como de vuelta, para aprovechar al máximo tus días de vacaciones o dejarlo indiferente, para cualquier momento. Seleccionamos que la ida sea por la mañana y la vuelta a partir de las 8 de la mañana.

Y también seleccionar la duración máxima que quieres que dure tu vuelo. Hemos fijado un máximo de 5 horas de vuelo. Tras aplicar todos los filtros, si te desplazas hacia la parte inferior de la pantalla con el ratón, puedes ver el listado de vuelos disponibles que coincidan con tus criterios de búsqueda y las compañías que lo ofrecen.

Los precios aparecen ordenados de menor a mayor, siendo el primero el más barato. Pero puedes establecer otro orden de prioridades, como por ejemplo ordenarlos por los mejores vuelos, por la hora de salida o la de llegada, por la duración o por las emisiones de CO2.

Para el ejemplo que hemos detallado, hay una oferta de billete de ida y vuelta por 71 euros. Aunque tal y como puedes ver, aparece el símbolo de una maleta tachada al lado del precio, lo que quiere decir que no incluye maleta de equipaje.

Al seleccionar la primera opción, aparece de nuevo otra pantalla en la que nos ofrecen dos posibilidades de vuelta, una por 71 euros y otra por 74. Seleccionamos la opción más barata. Éste sería el vuelo más barato para ir a Fuerteventura en septiembre en las fechas indicadas.

Aunque se trata de una oferta en la que no puedes llevar maleta de mano. En este caso, si lo prefieres, la segunda opción tiene un coste de 108 euros ida y vuelta y te incluye equipaje de mano.

Además del precio, es importante que tengas en cuenta estos factores para no tener que pagar de más en el último momento ante de embarcar. Tras seleccionar los dos trayectos, aparecen en pantalla todos los detalles del viaje.

Además aparece información extra sobre la contratación de equipaje y el sobrecoste que supondría y lo que la compañía permite a los pasajeros en cuanto a equipaje de mano. En la parte inferior Google Flights indica que 71 euros es un precio bajo para este tipo de trayecto y clase y que suponen 27 euros de ahorro frente a la media.

Si te parece una buena oferta y decides comprar los billetes, tan sólo tienes que darle al botón ‘Seleccionar’ que aparece en pantalla para reservarlo. A partir de este momento la web te deriva a la página oficial de la compañía para que realices tu compra.

Si por el contrario, prefieres esperar a ver si encuentras una oferta mejor, puedes activar la opción ‘Seguir precios‘ que aparece en la parte superior de la página.

Al darle a este botón, aparece en la parte inferior de la página una notificación en la que tienes que seleccionar ‘Ver’. Se abre una nueva página en la que puedes ver los precios de vuelos que sigues así como su historial.

Al activar este servicio, Google Vuelos va a enviarte correos electrónicos a la cuenta que tengas asociada en tu ordenador cada vez que varíen las tarifas de precios así como el historial de las tarifas para ese destino concreto. De esta forma podrás esperar al momento exacto en el que el precio esté más barato para comprar el billete.

Además, debido a la pandemia, en esta página Google te ofrece un resumen sobre la situación en tu lugar de destino. Indica la cantidad de hoteles con disponibilidad, el porcentaje de vuelos que siguen funcionando así como los casos locales o los posibles avisos de viaje que debas tener en cuenta.

Flexibilidad en el viaje

Otra de las opciones que ofrece esta herramienta es ver la variación de precios en función de las fechas. Si seleccionas ‘Tabla de fechas’, pestaña que aparece en la página de inicio, se abre una tabla como la que ves en esta imagen. Estos datos te sirven para modificar las fechas de tu viaje si tienes flexibilidad para hacerlo y ahorrarte aún más en el precio del billete.

Como puedes ver, los precios en verde son los mejores días para contratar el vuelo porque son más baratos, mientras que los que están marcados en rojo son los que tienen los costes más elevados.

Otra opción para comprar los precios por días es a través del ‘Gráfico de precios‘ opción que puedes encontrar al lado de la ‘Tabla de precios’. Si seleccionas esta pestaña, aparece un gráfico en el que se muestran los picos más altos y más bajos de las tarifas de los vuelos.

Viajar sin destino

Por último, otra opción para encontrar grandes ofertas en los vuelos es buscando los destinos más baratos. Para ello, tienes que seleccionar el lugar de origen y las fechas, pero dejar en blanco el apartado de destino. Google te mostrará los precios más baratos de vuelos a cualquier destino del mundo desde el aeropuerto de origen en las fechas que indiques. Una vez localices una oferta que te interese, el proceso de compra es el mismo que hemos descrito en el apartado anterior.

