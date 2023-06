Ocio - Tecnología

Viajes

Cómo usar una VPN para poder comprar billetes de avión más baratos

NOTICIA de de Cristian Pinto

Cuando vas a realizar un viaje y necesitas comprar un billete de avión, normalmente se suele acudir a páginas web de comparador de vuelos. De hecho, esto no se suele hacer una sola vez, sino que vamos navegando de una página a otra para obtener la mejor oferta. Sin embargo, la mayoría de veces no hace más que aumentar el precio en vez de bajar. Existen algunos trucos básicos para ahorrar al comprar billetes de avión, pero ninguno como el de usar una VPN. Con una red privada virtual podemos conseguir precios más baratos en los vuelos simulando que nos encontramos en otro país.

Pero, ¿cómo se hace? En esta información puedes consultar cómo ahorrar unos euros a la hora de comprar un billete de avión gracias al uso de una VPN.

En esta otra información puedes consultar qué es Google Flights y encontrar vuelos baratos a cualquier destino.

Qué es una VPN

Una Virtual Private Network (VPN) es una tecnología útil para garantizar la privacidad de un dispositivo que está conectado con internet. Sin embargo, no hay que confundir a las VPN con un antivirus debido a que no impiden la entrada de virus. Las VPN son usadas frecuentemente para ver contenido que no está disponible en su país o para encontrar precios más baratos de algunos productos.

Las compañías de vuelos pueden acceder a tu ubicación, conocer tu perfil económico o edad para mostrarte una determinada oferta. De esta manera, dependiendo desde dónde estés o desde qué dispositivo realizas la búsqueda, tendrás un precio en los billetes de avión más barato o más caro. Por lo tanto, gracias a la VPN podrás engañar a la empresa para que se piense que estás en otra parte del mundo.

Por si te lo preguntas, sí, el uso de una VPN en España y en toda la Unión Europea es totalmente legal.

¿Cómo pueden acceder a mi ubicación?

Las aerolíneas o cualquier otra empresa tienen varias formas de conocer dónde te sitúas: por la dirección IP, las cookies, si tienes el GPS de tu dispositivo activado, por el WiFi, por la divisa de pago o por la versión web que utilices.

Cómo comprar billetes de avión baratos

Antes de nada debes saber que los precios de los vuelos de avión no son iguales en todos los países. Es por esto que entra en juego una VPN para ahorrar algo de dinero. Por ejemplo, si utilizas esta herramienta al comprar un billete de avión con la ubicación de Tailandia, el precio seguramente sea más barato. Ojo, no siempre vamos a conseguir una oferta inferior, en algunos casos, dependiendo del país con el que registremos la VPN, la diferencia de precio puede llegar a ser insignificante o incluso más cara.

Por lo tanto, si tienes contratada una VPN, intenta realizar la siguiente prueba.

Primero, busca un vuelo desde cualquier comparador de forma normal . Fíjate en unas fechas determinadas y guarda los precios que aparecen para compararlos más tarde.

. Fíjate en unas fechas determinadas y que aparecen para compararlos más tarde. Después, realiza el mismo proceso anterior, pero desde otro dispositivo . Busca también en diferentes comparadores de vuelos para comparar precios.

. Busca también en diferentes comparadores de vuelos para comparar precios. Una vez tengas guardados los precios de distintas páginas web y desde diferentes dispositivos será el momento en el que actives la VPN . Conéctate a un servidor de un país diferente al tuyo y que tenga un nivel de ingresos inferior, por ejemplo, Argentina, Malasia, Rumanía, India, Turquía o Tailandia .

. Conéctate a un servidor de un país diferente al tuyo y que tenga un nivel de ingresos inferior, por ejemplo, . Busca de nuevo en las mismas páginas web y las mismas fechas. Compara el precio con el que te salía sin usar la VPN.

Otras formas de encontrar vuelos baratos

Además de usar una VPN, también existe la mejor hora y día para comprar vuelos baratos. Una forma muy útil de encontrar chollos es realizar las búsquedas desde una pestaña de incógnito. De esta manera, borrarás las famosas cookies y la página web de comparar precios no sabrá si has estado buscando billetes de avión anteriormente.

Si quieres leer más noticias como Cómo usar una VPN para poder comprar billetes de avión más baratos, te recomendamos que entres en la categoría de Viajes.