Así puedes abrir el modo incógnito de Google Chrome en tu móvil

El modo ‘Incógnito de Google Chrome’ es una herramienta esencial para usuarios que buscan preservar su privacidad al navegar por internet. Esta función tiene las características principales de que no guarda el historial de búsqueda, descarta los datos del sitio y las cookies asociadas durante la sesión. Si quieres cuidar tu privacidad cuando navegas por internet, en esta información te explicamos cómo activar esta herramienta desde el móvil, tanto desde un dispositivo Android como un iOS.

Uno de los usos del modo de incógnito en el navegador es para ahorrar al comprar billetes de avión de una manera más barata.

Funciones del modo incógnito

No importa si navegas desde un ordenador, móvil o tablet, si lo haces con el modo incógnito de Chrome no se almacenará el historial de navegación en el dispositivo. Tampoco quedarán registradas las cookies de los sitios web que visites, datos de páginas webs como contraseñas o usuarios, ni la información ingresada en formularios.

Las actividades no quedarán registradas en la actividad del navegador al no relacionarse con una cuenta de Google no autenticada. De este modo, se genera una capa de privacidad entre el usuario y otros que compartan el mismo dispositivo.

Por ejemplo, puedes usar el modo incógnito para buscar el regalo de alguien sin que quede reflejada esta búsqueda en el historial y alguien pueda verlo. Eso sí, ten en cuenta no podrás acceder a ninguna cuenta o sitio de forma predeterminada porque no se queda guardada la información anterior. Por ejemplo, si tienes guardado el usuario y la contraseña de una red social, no aparecerán de forma automática estas credenciales y tendrás que rellenarlas tú mismo de manera manual.

Cómo usar el modo incógnito de Chrome en Android

En primer lugar, abre el navegador de Google Chrome

A continuación, abre una pestaña nueva en Chrome

en Chrome En la parte derecha encontrarás el icono con tres puntos . Presiona sobre él y elige la opción ‘Nueva pestaña de incógnito’

. Presiona sobre él y elige la opción Finalmente se abrirá una pestaña nueva de incógnito.

Cómo usar el modo incógnito de Chrome en iOS

Los pasos para abrir una ventana de incógnito en el navegador de Chrome desde un sistema iOS es un poco diferente: