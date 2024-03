Ocio - Tecnología

Qué tengo que hacer si me han robado mi cuenta de Gmail: Estos son los pasos para recuperarla

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te han hackeado tu cuenta de Google? Si has detectado actividad sospechosa en tu correo de Gmail, no puedes acceder o has recibido un mensaje de alerta de inicio de sesión en un dispositivo diferente al habitual, puede que te hayan robado la cuenta. ¿Qué hacer para recuperarla? En estos casos, es fundamental actuar con rapidez. Para proteger la información del correo y evitar que puedan usar tus datos para una actividad fraudulenta, entre otros riesgos.

Google explica el proceso a seguir para recuperar una cuenta que ha sido hackeada y da algunos consejos sobre cómo protegerla para evitar que vuelva a suceder. Se trata de un proceso sencillo y rápido que puede hacerse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Cómo recuperar una cuenta de correo robada

Lo primero a tener en cuenta es que hay que actuar con rapidez para recuperarla una vez el usuario verifique que le han robado la cuenta de Gmail. ¿Pero, cómo saber si te han robado las contraseñas de Google? La propia compañía explica que los usuarios que detecten actividad no reconocida en alguna de sus cuentas de Google, incluida la de Gmail, deben actuar cuanto antes. Porque es posible que otra persona la esté usando sin su permiso, es decir, que te hayan robado o hackeado la cuenta. En este caso, los pasos a seguir que detalla la propia compañía son los que se detallan a continuación.

Iniciar sesión en la cuenta

Lo primero que hay que hacer es iniciar sesión en la cuenta de Google en cualquier dispositivo. Si te han robado la cuenta, han cambiado la información de la contraseña y no puedes acceder, hay que comenzar el proceso para recuperar una cuenta de Google. Para ello, responder a las preguntas que se efectúan de la manera más precisa para agilizar el procedimiento.

Se trata de un proceso que desde Google recomiendan usar en alguno de los siguientes supuestos:

Si alguien ha cambiado la información de la cuenta, ya sea la contraseña o el número de teléfono de recuperación

Si alguien ha borrado o eliminado tu cuenta de Gmail

Si no eres capaz de iniciar sesión por cualquier otro motivo

Para conseguirlo, hay que indicar tanto el correo electrónico, como la contraseña. En el caso de que la contraseña no sea correcta, el sistema de verificación de Google prueba otros métodos para continuar con el proceso, como el envío de un correo electrónico.

Para poder iniciar sesión y verificar que eres el titular, debes acceder a la cuenta de correo y confirmar que eres tú el que está intentando acceder a la cuenta.

Revisar la actividad de la cuenta y los dispositivos asociados

Una vez realizado este primer paso, hay que revisar la actividad que se ha podido efectuar en la cuenta y comprobar qué dispositivos la usan.

La revisión de la actividad cuenta consiste en ver los últimos movimientos efectuados para detectar aquellos que puedan ser sospechosos . Para ello, hay que acceder a la cuenta y en el menú principal seleccionar la pestaña que dice ‘Seguridad. En el panel específico sobre la actividad reciente, verificar toda la información de forma detallada. Y comprobar si hay alguna que pueda ser sospechosa. Esto es, que no hayas efectuado. En el caso de detectar alguna, puedes informar a Google de ello para que quede constancia.

. Para ello, hay que acceder a la cuenta y en el menú principal seleccionar la pestaña que dice ‘Seguridad. En el panel específico sobre la actividad reciente, verificar toda la información de forma detallada. Y comprobar si hay alguna que pueda ser sospechosa. Esto es, que no hayas efectuado. En el caso de detectar alguna, puedes informar a Google de ello para que quede constancia. Otra de las actuaciones que recomiendan desde Google es revisar los dispositivos donde se usa la cuenta para detectar si hay alguno que no reconoces. Dentro de la misma sección de Seguridad, buscar la pestaña que dice ‘Gestionar dispositivos’. Una vez dentro, revisar si hay alguno que no conoces y actuar con rapidez. Eliminarlo, comunicar la incidencia a Google y actuar con rapidez para proteger tu cuenta. Puedes hacerlo desde la pestaña que dice ‘¿No reconoces un dispositivo?’, que hay en esta misma sección.

Poner más medidas de seguridad en la cuenta

Por último, es fundamental aplicar todas las medidas de seguridad posibles para evitar que vuelva a suceder. Desde activar la verificación en dos pasos, instalar un navegador más seguro y hasta proteger las aplicaciones y dispositivos de forma específica.