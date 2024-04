Ocio - Tecnología

El truco para liberar espacio de tu cuenta de Google

Google ofrece a sus usuarios una gran cantidad de servicios y herramientas totalmente gratis. Eso sí, para algunas cosas quizás necesites recurrir a los servicios de pago que ofrece la compañía. Por ejemplo, puede que te hayas quedado sin espacio de almacenamiento en la nube y no puedas ni recibir o enviar correos por Gmail, ni subir documentos a Drive, ni guardar imágenes y vídeos en Google Fotos. Para ello necesitarás ampliar los GB de Google One, el almacenamiento en la nube de Google. Aunque, si no quieres pagar, siempre puedes hacer limpieza de archivos. A continuación te explicamos cómo puedes liberar espacio fácilmente para seguir utilizando sin problemas los servicios de Google y no recurrir a pagos para ampliar el almacenamiento.

Cuánto espacio hay gratis en la nube de Google

La nube de Google Fotos no tiene un espacio gratuito ilimitado, sino que el mínimo que ofrece son 15 GB en Google Drive sin necesidad de suscripción. Para algunas personas que almacenan una gran cantidad de archivos, documentos, imágenes y vídeo en la nube, es posible que esta capacidad se les quede pequeña muy pronto.

La alternativa para ampliar el almacenamiento supone pasar por caja y pagar una mensualidad por tener mayor espacio en la nube.

Pasos para liberar espacio en Google One

Si no quieres pagar por tener más espacio y quieres seguir con los 15 GB gratuitos, te vamos a explicar como liberar espacio de una forma rápida y sencilla.

En primer lugar, debes iniciar sesión con tu cuenta de Google.

Cuando lo hagas, acude a Google Drive. Cuando estés dentro, pincha en ‘Obtener más almacenamiento’ .

. A continuación aparecerán los planes de Google One por los que puedes ampliar el almacenamiento.

Si no quieres pagar, solo tienes que acudir a la información sobre almacenamiento y borrar archivos, correos electrónicos, documentos, imágenes o vídeos para liberar espacio.

Google Takeout

Otra opción es la de Google Takeout. Esta herramienta ofrece la posibilidad de realizar una copia de seguridad de todos y cada uno de los servicios de Google que utilicemos, pudiendo marcar y desmarcar aquellos que nos interesen. De este modo, antes de lanzarte a borrar archivos, puedes realizar una copia de los mismos para que, en caso de error al borrar algo que no querías, puedas recuperarlo fácilmente. Ten en cuenta que la copia de seguridad puede tardar varias horas e incluso días en completarse, en función de la cantidad de contenido que tenga que duplicar.