Hace algunos años era muy común que las compañías telefónicas regalasen un teléfono móvil a sus clientes tras la contratación de un plan de datos o dando de alta un nuevo número de teléfono. Pero esta práctica ha dejado de realizarse en la actualidad. Ya no se regalan móviles y comprar un teléfono se ha convertido en un gasto muy importante en la economía personal. Por ello, en esta guía te explicamos cómo financiar un móvil para hacer frente a esta inversión de una forma cómoda y progresiva.

Pagar un móvil a plazos

En primer lugar, es necesario que conozcas qué es exactamente financiar un teléfono. Se trata de un trámite económico en el que, de manera progresiva, pagas una pequeña cantidad, mes a mes, hasta abonar el importe total del terminal. Es decir, consiste en comprar un móvil a plazos. Es una forma muy sencilla de obtener rápidamente un producto y no tener que desembolsar su coste íntegro en el momento de la compra. Este sistema se lleva a cabo, sobre todo, para aquellos smartphones que tienen un precio muy elevado, como por ejemplo, los modelos que han sido lanzados en los últimos meses al mercado y que superan los 700 euros de precio.

¿Se puede financiar un móvil sin nómina?

Sí, es posible financiar la compra de un teléfono móvil sin nómina, sólo con DNI. Pero cuando una persona opta por esta vía, la entidad que la concede considera que dispone del dinero suficiente para poder hacer frente al pago. Debes tener en cuenta que la duración y la cantidad de la financiación dependerá del tipo de móvil que decidas comprar. Por ejemplo, si es un dispositivo bastante caro, puedes optar por pagar más plazos con una cuota más baja, o por el contrario, menos plazos si eres capaz de hacer frente a una cantidad económica superior cada mes. Dependerá del estudio que hagas de tus gastos.

Los clientes que opten por esta vía para pagar un móvil a plazos sin nómina, tan sólo con el DNI, no tendrán que realizar trámites y podrán olvidarse del papeleo puesto que para concederles la financiación sólo tendrán que justificar los ingresos e identificarse.

Y en el caso de no cumplir con el compromiso de abono de cada una de las mensualidades, es posible que te retiren el producto, que seas incluido en un listado de morosos y que, incluso, se inicien acciones legales contra tu persona por impago.

Financiar un móvil estando en ASNEF

El planteamiento del apartado anterior nos lleva a otra pregunta, ¿Puedo financiar un móvil estando en ASNEF? Y la respuesta es sí. Es posible financiar un móvil aunque estés incluido en el fichero de morosos de ASNEF, aunque las posibilidades para hacerlo se reducen bastante. De hecho, en estos casos la única alternativa que tienen las personas incluidas en ASNEF para que les concedan la financiación es hacerlo a través de préstamos rápidos que aceptan a clientes incluidos en estas listas. En esta otra guía te dejamos una lista de los préstamos rápidos compatibles con ASNEF que puedes pedir para financiar un teléfono.

Financiar un móvil sin intereses

Los intereses que hay que pagar para financiar la compra de un móvil dependen de la vía que escojas para contratar el servicio de pago a plazos y de las promociones especiales de cada entidad. Por ejemplo, en estas otras informaciones te explicamos cómo realizar una financiación en Media Markt, también de un teléfono. Aunque no siempre tenga las promociones activas, la tienda ofrece periodos de financiación sin intereses. Y lo mismo sucede si financias la compra con la tarjeta de El Corte Inglés. Si estás atento a las promociones, puedes beneficiarte de financiaciones sin ningún tipo de interés. Aunque, como decimos, no siempre están activas y las condiciones específicas para la concesión dependen de cada establecimiento.

Tipos de financiación

En este sentido, existen diferentes opciones para comprar móviles y pagarlos a plazos. A continuación, se detallan algunas de las más interesantes, y todo lo que se necesita para financiar un móvil en cada una de ellas.

Con una empresa de telefonía

En general, todas las empresas telefónicas te ofrecen la posibilidad de pagar a plazos el pago total, en diversos plazos, de un dispositivo electrónico incluido en su catálogo. El inconveniente de esta alternativa es la permanencia, puesto que, en la mayoría de ocasiones, será obligatorio que firmes un contrato de, al menos, dos años de duración. De esta forma, ellos se aseguran que tendrán unos ingresos regulares durante esos 24 meses y, a cambio, tú podrás ir pagando el teléfono poco a poco cada mes.

Dependiendo de la compañía, en algunos casos podrás financiar un móvil online, a través de la web de las diferentes compañías y, en otros, tendrás que acudir a uno de los puntos de venta a realizar la gestión.

Aunque si lo que quieres es financiar un teléfono móvil sin tarifa, entonces tendrás que optar por contratar este servicio a través de otra vía y no mediante una compañía de teléfono. Para ello, tendrás que comprar un teléfono libre, en cualquier establecimiento de venta y contratar la financiación por cualquiera de las otras vías que te detallamos en este artículo.

En Movistar

Movistar ofrece a sus clientes varias posibilidades de financiación para comprar cualquier teléfono móvil. En esta compañía es posible pagar un teléfono a plazos en 12, 24, 30 0 36 meses, es decir, entre uno y tres años.

Requisitos: Para acogerse a este método de pago las personas interesadas tienen que ser clientes de Movistar y solicitar en cualquier punto de venta la solicitud de la financiación que correrá a cargo de la empresa Telefónica Consumer Finance. Por otra parte, el titular de la financiación tiene que ser el mismo que el del contrato de Movistar. La gran ventaja de solicitar este tipo de financiación es que podrás llevarte el teléfono a casa en ese mismo momento. Para tramitar la petición tienes que llevar tu DNI o la Tarjeta de residente.

¿Quién puede solicitar la financiación? Todos los clientes que soliciten una nueva alta de línea, los clientes procedentes de portabilidad, el cambio de una tarjeta prepago a otra con contrato y los antiguos clientes de la compañía.

Condiciones para financiar en Movistar: La compañía establece unos requisitos y condiciones mínimas para conceder este método de pago a plazos:

El importe mínimo a financiar es de 75 euros y la cantidad máxima que pueden conceder sin justificar los ingresos es hasta 1.800 euros.

La elección de la cantidad de meses para devolver el dinero depende de las preferencias del cliente, pero siempre teniendo en cuenta que la financiación a 30 meses sólo está disponible para importes superiores a 390 euros y que la financiación a 36 meses, a tres años, sólo está disponible para compras mayores de 700 euros. Es decir, que para comprar cualquier teléfono que cueste menos de 390, los clientes tienen que escoger entre el pago de plazos durante un año o la financiación en 24 meses.

Los intereses en este caso son del 12,9% TIN y una TAE del 13,84%. El pago de los intereses está incluido en las cuotas mensuales y no tiene comisiones de apertura, ni de gastos ni cancelación.

En Vodafone

Para financiar un teléfono en Vodafone los clientes tienen que escoger entre devolver el dinero en 24 o 36 meses tras realizar un pago inicial. Aunque cabe la posibilidad de que, si a los 12 meses quieres cambiar de móvil, puedas pagar de golpe lo que te queda pendiente de la financiación y elegir tu nuevo móvil.

La financiación en Vodafone está asociada a la contratación de una tarifa, es decir, que para contratar el servicio de pago a plazos los clientes deben contratar también una tarifa de la compañía y, por tanto, es recomendable revisar todas las condiciones y cláusulas del contrato para evitar en la medida de lo posible la permanencia y las penalizaciones por cambios o modificaciones del contrato.

El servicio de financiación de Vodafone lo pueden contratar todos los clientes que contraten un nuevo servicio de alta, los que compren un teléfono en la compañía o los que cambien su tarifa.

Condiciones de la financiación

El servicio de pago a plazos no tiene compromiso en Vodafone, es decir, que puedes cancelarlo sin penalizaciones en cualquier momento. Aunque hay una excepción a la norma. Si un cliente contrata una tarifa con compromiso para hacer la financiación, debes permanecer, al menos, 18 meses con la compañía para evitar penalizaciones.

Por norma general, la financiación sólo permite comprar un teléfono por cada línea del cliente. Aunque existe la posibilidad de contratar el servicio de Multifinanciación para tener varios pagos a plazos con diferentes teléfonos bajo una misma línea.

El servicio de pago a plazos de Vodafone no tiene intereses ni costes extra, las cuotas las recibes a mes vencido en tu factura y además, tienes la posibilidad de pagar las cuotas pendientes en cualquier momento. Y en algunas ocasiones puedes realizar un pago inicial del dispositivo, para rebajar las cuotas y que se paga en el momento de la compra.

En The Phone House

La forma de financiar un teléfono en The Phone House es hacerlo a través de Sequra, una de las aplicaciones de compra ahora y paga después que te explicamos en esta otra guía. Los clientes pueden financiar cualquier producto que compren en los establecimientos de The Phone House y pagarlos en cuotas de 3, 6, 12 o 18 meses.

El importe mínimo a financiar es de 50 euros y el máximo es de 3.000 euros. Este servicio de pago a plazos de la compañía no requiere hacer ningún tipo de papeleos, puesto que al contratar el servicio sólo abonas el pago de la primera cuota. Y, en el caso de querer cancelar y terminar de pagar el dinero pendiente de golpe, podrás hacerlo sin penalización.

La financiación tiene unos intereses que se abonan en las diferentes cuotas mensuales y que dependen del importe a financiar. Aunque la compañía cuenta con periodos específicos en los que lanza ofertas promocionales de financiación sin intereses. Por tanto, antes de financiar un teléfono en este establecimiento, te recomendamos que te informes de las próximas promociones para beneficiarte de una financiación al 0%:

Con bancos

Seguramente hayas visto que en los centros comerciales existen stands de las propias empresas de telefonía o de entidades bancarias que permiten que sus clientes adquieran un teléfono móvil de entre varios modelos disponibles. Finalmente, si te decantas por esta opción, tienes a tu favor que el tipo de interés es relativamente bajo y existe la posibilidad de realizar el pago a plazos. En el lado negativo, no olvides leer la letra pequeña del contrato puesto que, en muchas ocasiones, se añaden cláusulas o extras que no aparecían contemplados inicialmente en el acuerdo.

Con la tarjeta de crédito

Si dispones de una tarjeta de crédito, también puedes ir pagando tu móvil nuevo mes a mes. Es recomendable porque puedes pagar sin la necesidad de tener el total del dinero en la cuenta, es decir, la tarjeta te lo “adelanta” a través del propio banco. Aunque, posteriormente, deberás hacer frente a esa cantidad adelantada cuando corresponda según las condiciones propias del contrato de tu tarjeta.

Sin embargo, en caso de que no cumplas con la obligación marcada en los plazos del contrato, es muy probable que tengas que abonar también unos elevados intereses de demora.

Tarjeta PASS Carrefour

Un ejemplo de ello es la tarjeta PASS Carrefour. Con esta tarjeta puedes utilizar el crédito que tengas disponible para pagar un teléfono móvil, pero ojo, porque es una tarjeta revolving y los intereses que hay que abonar por ellas son bastante altos. En esta otra información te damos todos los detalles sobre el funcionamiento de las tarjetas revolving y los tipos de interés que tienen.

Con préstamos personales

Por último, los préstamos personales son otra de las alternativas más rápidas y cómodas, aunque también puede conllevar ciertos aspectos negativos. En los últimos años, se han puesto de moda los préstamos online, que te permiten conseguir hasta 750 euros en menos de 24 horas. La condición indispensable para que te puedan dar ese dinero es que pagues el precio íntegro del móvil en el momento o que, al menos, realices el abono de la mitad de su importe.

Este hecho te permitirá pagar el terminal casi de una sola vez y no tener que financiarlo. Sin embargo, luego tendrás que devolver el dinero aportado por la empresa de préstamos para tu compra, añadiendo un porcentaje correspondiente al tipo de interés vigente.

En Amazon

Por último, otra de las vías a la que puedes recurrir para contratar el servicio de financiación de un teléfono móvil es hacerlo en Amazon con Cofidis. En este otro artículo te damos todas las claves sobre las condiciones para financiar en Amazon así como los plazos y los intereses del pago a plazos.

Si te has decidido y vas a financiar tu teléfono móvil, es el mejor momento para que incluyas en el precio final un seguro para tu móvil. De esta forma el precio no se incrementará mucho mes a mes y podrás disfrutar de él con la tranquilidad de tenerlo asegurado.

