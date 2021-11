Vivienda

Préstamos y Créditos

Cómo financiar en Amazon con Cofidis

¿Se puede financiar en Amazon? Sí, has leído bien. El gigante de venta online permite pagar a plazos las compras para afrontar los gastos de una forma más cómoda para tu bolsillo. Ahora te explicamos cuáles son los pasos sobre cómo financiar en Amazon de forma fácil y sencilla. Lo que hay que tener en cuenta es que la financiación corre a cargo de la entidad financiera Cofidis, por tanto todas las condiciones y requisitos de la financiación las impone Cofidis según el acuerdo al que han llegado para los clientes de Amazon y que te explicamos a continuación.

Tipos

Amazon pone a disposición de sus clientes dos tipos de financiación. Una para compras de menor precio y otra que concede cantidades mayores de financiación: Paga en 4 y Credit Line.

Paga en 4

Este tipo de financiación en Amazon consiste en cuatro sencillos pasos: ‘Paga en 4’ es el nombre con el que han denominado a este nuevo método de financiación en el que el usuario tiene que abonar en cuatro cuotas repartidas en 90 días el importe total con cargo en la tarjeta.

Esta financiación de Paga en 4 es un método cómodo de pago para productos que se sitúen en una horquilla de entre 75 y 1.000 euros.

Para poder solicitar esta financiación a la hora de hacer tus compras en Amazon necesitas tan sólo rellenar la solicitud de Cofidis que se hace en apenas 3 minutos, además de subir una imagen de tu DNI o NIE y, en ese momento, recibirás una respuesta inmediata sobre la resolución de la petición de financiación.

Para clientes Prime, a veces hay ofertas con financiaciones al 0% TAE durante periodos de tiempo limitados.

Requisitos

Para poder realizar una financiación con Amazon a través del método Paga en 4, como mínimo, la tarjeta de crédito que vas a utilizar para realizar la financiación tiene que tener un plazo de caducidad de 4 meses.

Además debes verificar que el correo electrónico que tiene Amazon está actualizado y verificado, puesto que la información de plazos de pago le llegará al usuario a través de esta vía.

Pasos

Financiar en Amazon con Paga en 4 es muy sencillo, sólo tienes que seguir 4 pasos:

Añadir el o los productos que deseas a la cesta como si fueras a hacer una compra normal. Para poder acogerte a esta financiación tienes que alcanzar una cantidad mínima en la cesta de 75 euros y máxima de 1.000. El segundo paso es durante el procedimiento de compra. Cuando llega el momento de elegir el método de pago, deberás seleccionar la opción Paga en 4. Lo siguiente es completar la solicitud en la propia página de Cofidis a la que te lleva directamente Amazon con tus datos de identificación. Debes subir una imagen de tu DNI o NIE. En este momento recibirás una respuesta instantánea sobre si se ha aceptado o no tu solicitud. Si se ha aprobado, el importe que tengas en la cesta se dividirá en cuatro cuotas que se van a cargar automáticamente en tu tarjeta de compra en los próximos 90 días.

Cofidis acepta cualquier tarjeta de crédito o débito para financiar, además de tarjetas extranjeras virtuales o prepago. Solo hay una excepción, las tarjetas American Express.

No permite financiación

Esta opción de financiación no está disponible para aquellos carritos de la compra que tengan cheques regalos de Amazon, compras de productos que sean digitales como música, vídeos, libros de Kindle, descargas de juegos o aplicaciones, tampoco para productos preventa ni para productos de los que no haya stock.

Primera cuota

La primera cuota te la cobran el día después de que el último producto de tu pedido haya sido enviado. Partiendo de este día, el segundo cargo se realizará 32 días después, el tercero a los 63 días del primer cargo y el último en el día 90.

Devolución

Sí puedes devolver los productos financiados. La política de devoluciones es la misma que en el resto de compras. Se te reembolsará la cantidad que ya has pagado junto con los intereses.

En caso de realizarse de forma parcial, de uno sólo de los productos que has elegido, el importe de deuda restante se modifica y las cuotas se calculan de nuevo en consecuencia.

Ejemplo

Si decides comprar un producto de Amazon de 75 euros y elegir el método de financiación ‘Paga en 4’ en 90 días tendrás que acabar pagando un total de 76,88 euros.

Si haces una financiación a 75 euros y lo divides en cuatro cuotas, tendrás que pagar en cada una de ellas un total de 19,22. De esta forma terminarás pagando 76,88 euros por los intereses. En este caso el TIN es del 0% y el TAE del 21,60%.

El TAE y el TIN los marca Cofidis. En este tipo de financiación va a depender del precio del producto a pagar puesto que las cuotas son siempre cuatro.

Con la llegada de la vuelta al cole y hasta mediados de septiembre este tipo de financiación tiene la promoción del 0% de interés. Por tanto si quisieras realizar una compra de 75 euros, acabarías pagando sólo los 75 euros por tanto el TIN como el TAE es de 0%.

Credit Line

El método de financiación Credit Line es una fórmula que te permite el pago del producto hasta en 30 meses con créditos a cargo a tu cuenta directamente y es además reutilizable para futuras compras.

El crédito que puede concederte la financiación de Amazon a través de Cofidis en esta modalidad es de entre 75 euros y 3.000.

En este caso el modelo de solicitud que tienes que rellenar en la propia página de Cofidis a la que te redirige directamente Amazon es algo más extenso porque te piden más datos que rellenar pero no te llevará más allá de 7 minutos.

En la financiación Credit Line necesitas adjuntar tu DNI o NIE además de un extracto bancario.

Depende del importe que necesites, puede que recibas una respuesta inmediata o no. Para productos inferiores a 1.000 euros recibirás de forma inmediata la resolución de la financiación pero para importes superiores tendrás que esperar un máximo de 48 horas.

Pasos

Para solicitar una financiación Credit Line con Amazon tienes que realizar los siguientes 4 pasos.

En primer lugar, al igual que con el método Paga en 4, tienes que seleccionar los productos y llenar la cesta. El importe total debe ser como mínimo de 75 euros y como máximo de 3.000. En segundo lugar, durante el proceso de compra, a la hora de pagar hay que seleccionar Credit Line como método de pago. En este método de financiación es el propio usuario el que decide la cantidad de la cuota que va a abonar durante este mismo proceso de compra. Tendrás que rellenar el formulario de solicitud de la financiación en la página de Cofidis a la que Amazon te redirige con los datos personales y adjuntar además tanto la imagen del DNI o NIE y un extracto bancario. Si el importe total es de menos de 1.000 euros tendrás una resolución de la financiación inmediata. Cuando el importe total a financiar supere los 1.000 euros, la respuesta con la resolución de la financiación la recibirás en un plazo máximo de 48 horas. En algunas ocasiones será necesaria la verificación manual. En caso de ser denegada la financiación, tendrás la posibilidad en caso de que quieras de completar la compra eligiendo otro método de pago. En este momento te llegará el importe total dividido en diferentes cuotas, según el importe que has establecido. La forma de pago en este caso es mediante domiciliación en tu cuenta bancaria.

A cuántos meses

Hay unos plazos establecidos. Puedes elegir una financiación a 3,6,12,24 o hasta 30 meses.

De forma independiente al importe total, existe un mínimo de cuota mensual, que es de 15 euros.

Productos

No, al igual que el método Paga en 4, Credit Line tiene limitaciones de producto. No puedes utilizar financiación Credit Line para cestas que tengan cheques regalo de Amazon o para compras de productos digitales como música, vídeos, libros de Kindle, descargas de juegos o aplicaciones. Tampoco es válido para productos preventa, ni para los que no tengan stock. Tampoco para los productos de alimentación.

Primera cuota

La primera cuota y todas las demás se pasan el día dos de cada mes. Te la pasan a tu cuenta bancaria. La primera cuota se carga el día dos del mes siguiente a la realización de la compra.

¿Cómo utilizar Credit Line más veces?

Si ya has comprado alguna vez mediante este método y quieres volver a utilizarlo, sólo tendrán que pasar entre 4 y 6 días después de la aceptación de este método para volver a usarlo con tan sólo dos clics.

Devolución

Sí puedes devolver los productos de Credit Line. La política de devoluciones es la misma que en el resto de compras. Se te reembolsará la cantidad que ya has pagado junto con los intereses.

En caso de realizarse de forma parcial, de uno sólo de los productos que has elegido, el importe de deuda restante se modifica y las cuotas se calculan de nuevo en consecuencia.

Ejemplo de financiación

En este tipo de financiación también es Cofidis quien va a marcar el tipo de interés en función de dos parámetros: de la cantidad de plazos a la que pongas la financiación y del importe total del crédito.

Si haces una compra de financiación de 3.000 euros a 11 cuotas en las que decides pagar un total de 274,36 euros y una última de 275,20 euros acabarías pagando un total de 3.293,16 euros en total, con los intereses incluidos.

Esto significa que acabarás pagando 293,16 euros de intereses para el caso del TIN que ha marcado Cofidis para esta operación, que es del 17,52% y un TAE del 19%.

