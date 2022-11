Ocio - Tecnología

Hasta cuándo se puede devolver un producto del Black Friday

¿Has comprado algún producto en el Black Friday y quieres devolverlo? Ya sea porque no te vale de talla, porque no era lo que esperabas o porque era para un regalo y no este año no has acertado, existe un plazo específico en el que puedes devolver cualquier producto. Pero se trata de un periodo de tiempo que fija cada una de las tiendas y plataformas y, por tanto, puede variar.

Por ejemplo, durante la semana de descuentos del Black Friday en Amazon, es posible comprar cualquier producto y disfrutar de un periodo de hasta dos meses para devolverlo, puesto que la compañía ha ampliado el plazo y admite devoluciones de compras hechas durante esta semana hasta el 31 de enero de 2023.

14 días para devolverlo

Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de las tiendas y comercios amplían el plazo de devolución, dado que esta es una fecha en la que muchas personas empiezan a realizar sus compras de Navidad, la normativa general señala que el plazo de devolución de cualquier producto es de 14 días a contar desde la fecha de compra.

Esto significa que, por ley, cualquier ciudadano que compre un producto en el Black Friday en España, tiene un plazo de 14 días para devolverlo a contar desde la fecha de compra. Aunque como decimos, de manera generalizada, las tiendas amplían estos plazos.

Ampliación de plazos por el Black Friday

En el caso de Amazon, el plazo de devolución se extiende prácticamente durante dos meses, puesto que todas las compras que los clientes realicen entre el mes de noviembre, desde el Black Friday, hasta el 31 de diciembre, pueden devolverse hasta el 31 de enero de 2023.

Por otra parte, en muchas de las tiendas que hacen grandes ofertas durante esta semana, el periodo de devolución también se amplía hasta lo largo del mes de enero, aunque en algunos casos, la fecha máxima para devolver termina durante la primera quincena del mes y, en otros, se extiende hasta finales.

Es el caso de algunas de las tiendas del Grupo Inditex, como Zara. En su propia página web informan de que todas las compras realizadas con posterioridad al 15 de diciembre, entre las que se incluyen las del Black Friday, pueden devolverse hasta el día 10 de enero. Es decir, que esta tienda permite a sus clientes hacer devoluciones hasta después de las fiestas de Navidad.

El Corte Inglés ha anunciado que la devolución de determinados artículos puede extenderse hasta 2023. En concreto, las compras en electrónica y electrodomésticos admiten devolución hasta el día 16 de enero del próximo año. En el resto de productos, el tiempo para hacer la devolución es de entre 15 y 60 días naturales a contar desde la fecha de compra. El tiempo que tienen los clientes para hacer la devolución depende del producto adquirido.

Por su parte, PcComponentes ha anunciado que todas las compras realizadas entre el día 6 de noviembre desde las 22:00 de la noche y hasta el 14 de diciembre incluidos tendrán un plazo de devolución especial. En concreto, extienden el plazo de devolución hasta el día 14 de enero de 2023 para cualquiera de los productos adquiridos.

Otras tiendas que establecen un periodo de devolución algo superior a lo establecido en la normativa es MediaMarkt. En su web indican que todas las compras pueden devolverse en un plazo máximo de 30 días.

