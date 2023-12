Cuánto tarda Amazon en devolver el dinero de un pedido

Ocio - Tecnología

¿Has comprado algo en Amazon durante el Black Friday y te ha tocado devolverlo? Este es el principal problema a la hora de realizar una compra por internet. En Amazon, el e-commerce más grande del mundo, puedes devolver la mayoría de tus compras dentro de un plazo de 30 días desde la recepción del mismo. Además, obtendrás el dinero reembolsado en un plazo máximo de 14 días.

En esta información puedes consultar toda la política de devoluciones y reembolsos de Amazon. También puedes consultar hasta cuándo se puede devolver un producto del Black Friday en otras tiendas.

Devolución en temporada navideña

En los meses de noviembre y diciembre, Amazon tiene un gran volumen de compras. Por ello, con motivo de la campaña navideña de 2023, la mayoría de productos comprados en Amazon entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre se pueden devolver hasta el 31 de enero de 2024.

Política de reembolso de Amazon

Si has comprado un producto en Amazon y no te ha gustado o no es lo que esperabas recibir, puedes ejercer tu derecho de desistimiento en un plazo de 30 días desde que recibes el producto en casa. El reembolso del dinero en tu cuenta y la forma de recibirlo puede variar, dependiendo del estado del producto a la hora de devolverlo, el tiempo que lo hayas tenido en tu posesión y el método de pago empleado.

Como norma general, Amazon realiza el rembolso en función del método de pago utilizado al realizar el pedido. El plazo para recibir el dinero de vuelta es de 14 días como máximo. Después de 7 días desde la fecha de emisión del reembolso, podrás verlo reflejado en el extracto de tu cuenta bancaria. No obstante, en algunas ocasiones el plazo de espera puede ser más largo. En ese caso, puedes ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Amazon.

Cómo calcula Amazon el reembolso

Como hemos indicado anteriormente, el dinero que te devuelvan puede que no sea el mismo que cuando compraste el producto. Estos son los casos en los que el reembolso del dinero puede verse modificado:

Reembolso de productos dañados: en este caso, Amazon corre con los gastos de devolución. También te reembolsará el coste del envoltorio de regalo y otros servicios, cuando corresponda. Eso sí, Amazon revisará minuciosamente todos los daños o defectos del producto. Si considera que el producto devuelto no tiene ningún defecto, se reservan el derecho de facturar el producto y cualquier gasto asociado de nuevo.

en este caso, Amazon corre con los gastos de devolución. También te reembolsará el coste del envoltorio de regalo y otros servicios, cuando corresponda. Eso sí, Amazon revisará minuciosamente todos los daños o defectos del producto. Si considera que el producto devuelto no tiene ningún defecto, se reservan el derecho de facturar el producto y cualquier gasto asociado de nuevo. Reembolso de productos que no cumplen tus expectativas: si no estás satisfecho con el producto que has comprado, puedes devolver el producto según el derecho de desistimiento legal de 14 días naturales, o devolver el producto después de que hayan transcurrido 14 días naturales pero menos de 30 días naturales.

Si quieres devolver el pedido durante este periodo, el reembolso del dinero y los gastos de envío asociados a la entrega del pedido se realizarán de la siguiente manera:

Si devuelves un producto que formaba parte de un pedido de varios productos , te reembolsarán los gastos de envío habituales (es decir, correspondientes al método de envío más barato) proporcionales a ese producto.

, te reembolsarán los gastos de envío habituales (es decir, correspondientes al método de envío más barato) proporcionales a ese producto. Si devuelves el pedido en su totalidad , te reembolsarán los gastos de envío habituales de todo el pedido.

, te reembolsarán los gastos de envío habituales de todo el pedido. Para todos los productos entregados fuera de España , te reembolsarán los gastos correspondientes a un envío estándar.

, te reembolsarán los gastos correspondientes a un envío estándar. Al recoger un producto en la puerta de tu casa, podrán reservarse el derecho de cobrarte los gastos de recogida.

Reembolso de regalos

En el caso de recibir un regalo a través de Amazon y devolverlo, recibirás un cheque de regalo en Amazon por valor del producto devuelto. Además, Amazon no informará a la persona que ha realizado el regalo de la devolución del producto.

