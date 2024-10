Ocio - Tecnología

Cómo comprar en Hacoo, la tienda china de las imitaciones

AliExpress, Shein, Temu… Cada vez existen más marketplaces chinos que venden miles de productos a un precio muy bajo. ¿Recuerdas Pandabuy? Esta tienda china se dedica a vende réplicas de grandes marcas y llegó a España hace unos meses con mucha fuerza. Ahora ha llegado Hacoo, su gran competidor. Son varias las influencers que muestran sus compras a través de vídeos de hauls en TikTok o Instagram.

Adidas, Zadig&Voltaire, Ralph Lauren, Louis Vuitton, Nike, Gucci o Guess son algunas de las imitaciones de marcas que puedes encontrar en esta tienda. Todas destacan por su gran calidad y parecido con los productos originales.

Si estás interesado en comprar en Hacoo, en esta información te detallamos cómo comprar alguno de sus productos, así como otras páginas web chinas para comprar de todo.

Qué es Hacoo

Hacoo es un marketplace o plataforma de compra online con un amplísimo catálogo de productos que incluye todo tipo de prendas de ropa. A pesar de que lleve poco tiempo bajo el nombre de Hacoo, era muy conocida como SaraMart, una tienda que vendía réplicas e imitaciones de ropa de marca a un precio muy reducido.

Hacoo dispone de una aplicación para móviles Android e iOS, aunque no funciona como una tienda al uso. La app de Hacoo para móviles es una especie de Pinterest donde los usuarios postean sus prendas. Para comprar algún producto es necesario acceder mediante un enlace específico. Además, como verás nada más entrar a la app, las imágenes de las prendas no corresponden con los logos de las marcas reales. Esto se hace para que no tengan problemas legales con la ley de propiedad intelectual y derechos de imagen.

Cómo comprar

Una vez descargues la app de Hacoo en tu móvil, lo primero que debes hacer es crear una cuenta de forma gratuita. Una vez registrado podrás consultar su catálogo de ropa casi infinito, filtrar por categorías o usar la barra de búsqueda para encontrar un producto en concreto.

Eso sí, es posible que al seleccionar una prenda que te gustaría comprar no puedas agregarla al carrito. Esto es porque no siempre es posible comprar los productos directamente desde la app.

Para encontrar ciertos artículos, como de grandes marcas, los usuarios necesitan acceder mediante enlaces específicos. Estos se pueden obtener a través de canales de Telegram, canales de WhatsApp o mediante las redes sociales. Muchas influencers cuentan con su propio grupo o canal, donde aportan enlaces para que los seguidores puedan comprar las prendas que muestran en sus vídeos. Además, también es posible obtener algunos descuentos en las compras.

¿Es fiable?

Sin duda, una de las mayores preguntas de los consumidores que piensan en comprar en alguna tienda de este tipo es si realmente es seguro y fiable o si, por el contrario, les van a estafar y no les va a llegar lo que han pedido. Tal y como hemos podido observar en la redes sociales, cientos de influencers muestran sorprendidas sus compras por la gran calidad de los productos.

La reputación de la tienda es bastante positiva gracias a las reseñas de los usuarios que ya han comprado. Gran variedad de productos, precios competitivos y un proceso de compra sencillo son alguno de los puntos principales que destacan los compradores.