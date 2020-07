Ocio - Tecnología

Smartphones Las 11 mejores páginas web chinas para comprar de todo

Las páginas web chinas para comprar cualquier producto, como ropa o tecnología, proliferan y ya se han ganado la confianza de muchos consumidores que aprovechan los descuentos y ofertas para comprar más barato. Sin contar con que tu compra te la mandan a casa directamente.

En este artículo te contamos cuáles son las 11 mejores páginas web chinas para comprar de todo.

Para comprar de todo

Dentro de esta categoría, son dos las grandes tiendas online chinas que nos permiten comprar prácticamente cualquier cosa a través de sus plataformas. Ambas pertenecen al mismo grupo empresarial, son Aliexpress y Alibaba.

Aliexpress

Aliexpress quizá es una de las páginas web chinas más conocidas a nivel particular, de uso doméstico. Al igual que alguna de las otras páginas que vamos a explicar, Aliexpress cuenta con un catálogo de productos infinito. Pertenece a Alibaba Group, empresa a la que también pertenece Alibaba.es y que explicamos a continuación.

Aliexpress no vende productos propios si no que la propia página funciona a través de diferentes vendedores. Por eso es muy importante elegir bien a los vendedores a los que vamos a comprarles. Será fundamental comprobar cuáles tienen valoraciones y comentarios positivos para no tener una mala experiencia de compra.

Un aspecto de Aliexpress que da una mayor seguridad y confianza al cliente es que el vendedor no va a recibir el dinero hasta que tú no recibas el paquete en casa.

El tipo de envío en ocasiones es gratuito. Este hecho se contrarresta en ocasiones con la tardanza en la entrega de los pedidos, puesto que al proceder de China en ocasiones las entregas se retrasan hasta un mes desde la compra.

Aliexpress cuenta con una página web en español muy intuitiva en la que podemos encontrar todo tipo de productos. Uno de los beneficios que da la página si eres un usuario nuevo es que sólo por registrarte te dan un cupón con tres dólares.

En esta página podemos encontrar todo tipo de productos: Desde moda, electrónica y tecnología, deporte, muebles para el hogar, joyas, bricolaje, herramientas, informática, salud, belleza, accesorios de mascota, electrodomésticos…

Se trata de una plataforma que cuenta con asistencia de atención al cliente continua por si tienes algún problema en el momento de la compra, puedas solucionarlo rápidamente. Los precios son competitivos con el resto del mercado y tiene presencia internacional puesto que cuenta con versiones de sus páginas en cinco idiomas diferentes. El método de pago siempre es a través de métodos seguros.

Además si estás fuera de casa pero te acabas de acordar que necesitas algo, Aliexpress tiene aplicación para móvil a través de la que podrás pedir lo que sea, en el momento que quieras.

Pasos para comprar en Aliexpress

1. Es imprescindible que te hagas una cuenta en la que sólo necesitarás un correo y una contraseña.

2. Una vez seleccionados los productos procedes a elegir el método de pago.

3. Seleccionas el tipo de envío

4. Listo, el pedido quedará tramitado en este momento.

Alibaba

Alibaba es el gigante de las páginas web chinas. Se trata de una plataforma en la que básicamente se venden productos de todo lo que puedas imaginar. El tipo de venta suele ser al por mayor aunque también puedes realizar compras a nivel particular. Además una de las opciones que nos permite hacer esta página es que podemos pedir productos personalizados a los vendedores. En definitiva, Alibaba es la plataforma líder de comercio mayorista a nivel global.

Alibaba es la web pionera en integrar este tipo de productos en un modelo de negocio online. Cuenta con una versión en español a la que puedes acceder directamente desde este enlace y además puedes cambiar la moneda que aparezca por defecto y elegir la de tu lugar de residencia para saber exactamente cuál es el precio de un determinado producto.

Es una web que funciona a través de distintos vendedores y cuenta también con diferentes formas de pago. Una de ellas, quizá la más sorprendente es que puedes llegar a negociar el precio con el propio vendedor y conseguir algún descuento extra.

Si entramos en la página principal de Alibaba podemos hacer la búsqueda de productos de dos formas, o bien a través de un buscador, o a través de un menú desplegable que cuenta con más de 30 categorías diferentes en las que podemos encontrar productos de construcción, de iluminación, electrodomésticos, productos textiles, muebles, salud, belleza o cuidado personal, ropa, calzado, material de colegio, seguridad…

Hay que tener en cuenta que Alibaba es un modelo de negocio que se dedica a la venta al por mayor. Los pasos para comprar un producto en Alibaba son iguales que en Aliexpress. Habrá que registrarse, seleccionar los productos, las características y detalles del método de pago y del envío y listo.

Para comprar electrónica

Pero si lo que estás buscando es un producto de tecnología pero no cuentas con el presupuesto necesario que pide el mercado en tu país, puedes buscar en estas páginas webs que suelen contener artículos de tecnología a precios más económicos.

DealExtreme

DealExtreme es una página que se diferencia de las anteriores en que a pesar de vender todo tipo de productos del mercado, lo que merece la pena de esta página web son los productos de electrónica y tecnología. En DealExtreme podrás encontrar artículos tecnológicos a un precio económico. Cuenta también con una versión en español.

No tiene un modelo de negocio con diferentes vendedores como los anteriores, si no que el único vendedor es la propia página web. Así que en este caso no tendrás que preocuparte por encontrarte con un mal o buen vendedor, porque sólo hay uno.

Los envíos son gratuitos y cuenta con métodos de pago seguros. El gran inconveniente de esta página, al igual que con Aliexpress es la tardanza de la entrega de los productos que en ocasiones puede llegar a demorarse hasta un mes.

Es una empresa líder de su ámbito que trabaja a nivel minorista en comercio electrónico, que procede desde China. Además uno de sus grandes valores es que cuenta con una garantía de 5 días posteriores a la entrega del producto por si se rompe y una garantía de reemplazo de 90 días así como 150 días de reparación el producto.

Cuentan con un servicio de atención al cliente completo las 24 horas del día los 7 días de la semana. Para comprar en DealExtreme tendremos que registrarnos. Después procedemos a seleccionar productos y a hacer el pedido.

DHGate

DhGates una página web online especializada en electrónica. Su fama está establecida por la venta de Smartphone de marcas asiáticas, aunque se trata de una página web que cuenta con todo tipo de productos, incluido la ropa.

Se trata de un modelo de negocio similar a la página Alibaba porque se basa en la venta al por mayor de productos elaborados en China.

Cuenta con una política de reembolso segura, entrega urgente de productos y rastreo o seguimiento del envío.

Cuenta también con una aplicación para el móvil para comprar desde donde quieras.

Banggood

En la página Banggood podemos encontrar gran variedad de artículos aunque los más vendidos son los relacionados con la electrónica. Esta tienda online cuenta con la versión en español.

Cuenta con servicio de entrega de productos en una semana y se trata de una web en la que por un bajo precio encontramos productos de calidades similares o superiores a otras páginas.

Cuentan con un proceso de selección estricto para proveedores y la garantía de sus productos es de un año para reparaciones del artículo.

Además cuentan con un servicio de atención al cliente de las 24 horas al día los 7 días de la semana.

Play Asia

Play Asia es una tienda especializada en el ámbito electrónico pero más centrada en los videojuegos y en la música.

A través de esta página web podemos hacer una compra sin coste de envío o pagando por el servicio de entrega y por un seguimiento del proceso de envío del producto.

No tienen web en español pero la página es muy intuitiva y se puede realizar la compra de una forma fácil y sencilla.

Para comprar ropa

Hay infinidad de páginas web chinas para comprar productos relacionados con la ropa, desde los accesorios a las propias prendas como bañadores, vestidos, camisetas, pantalones e incluso trajes de novia.

Pero antes de decidiros a comprar ropa en una tienda china, una advertencia: Las tallas son distintas, así que lo mejor que puedes hacer para no malgastar el dinero es asegurarte de las medidas de la prenda preguntando al vendedor.

LightInTheBox

LightInTheBox es una página web que cuenta con un amplio catálogo de productos centrados en la moda. Además se trata de una página web que cuenta con ofertas y descuentos activas durante todo el año.

Cuentan con un servicio de atención al cliente durante las 24 horas del día los 7 días de la semana y sus envíos son gratuitos a excepción de los servicios de entrega rápida que son de pago.

MiniInTheBox

Su nombre ya nos da una pista. Y sí, la página web MiniInTheBox pertenece al mismo grupo que la página Light in The Box.

Son dos páginas que venden todo tipo de productos, pero estas dos páginas están más enfocada a la ropa y a la moda.

La única diferencia que hay entre MiniIntheBox y LightInTheBox es que la primera cuenta con almacenes que están repartidos tanto por Europa como por América y por tanto el tiempo de entrega de sus productos es menor.

Los envíos son gratuitos y tienen formas de pago seguras.

Modlily

Se trata de una web con especialización en ropa y accesorios de mujer, aunque también hay variedad de productos para hombre. Pero la mayor parte de los productos que encontramos en Modlily son para las mujeres.

Es una página muy intuitiva y aunque no haya versión en español es muy fácil comprar en esta plataforma. Cuenta con envíos gratuitos y dependiendo del lugar de entrega del producto, suele tardar entre 15 o 20 días.

Milanoo

Milanoo es otra página web especializada en ropa. Podemos encontrar gran repertorio de ropa en esta tienda, desde la ropa casual de diario, ropa de baño, accesorios o incluso trajes para ocasiones más especiales.

Si eres nuevo usuario y te conviertes en miembro exclusivo al registrarte, te dan un cupón de 30 euros para gastar en las compras que realices.

Este modelo de negocio cuenta también con el servicio de venta al por mayor.

Romwe

Romwe está especializada en moda, pero sobre todo en moda de mujer. Cuenta tanto con prendas de vestir como con accesorios y calzado.

Tiene servicio de entrega gratuita solo en aquellos casos superiores a un importe mínimo.

Cuenta con la versión de la página en español y se han posicionado como una marca de referencia de la moda online.

Ventajas de comprar en páginas chinas

Las principales ventajas de compra en página web chinas son en primer lugar los precios más económicos que en otros mercados.

que en otros mercados. Y en segundo lugar, como hemos mencionado al principio de este artículo, encontramos una gran variedad de productos en sus catálogos.

Desventajas de comprar en páginas chinas

En cuanto a las desventajas, nos podemos encontrar en aquellas páginas en las que hay muchos vendedores , tienes que saber a quién debes comprar y a quien no. Con algunos puedes tener experiencias maravillosas y con otros fatales. Para evitar esto, puedes guiarte a través de las opiniones y experiencias de otros usuarios.

, tienes que saber Con algunos puedes tener experiencias maravillosas y con otros fatales. Para evitar esto, En ocasiones nos encontramos con una falta de un servicio de atención al cliente o problemas con las devoluciones o reclamaciones.

o problemas con las devoluciones o reclamaciones. Podemos tener problemas con las aduanas y que nos retengan el pedido .

. Que nos vendan como verdadero un producto que resulte ser falso.

