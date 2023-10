Ocio - Tecnología

Internet

Cómo comprar en AliExpress el Día del Soltero 2023 y aprovechar las ofertas

NOTICIA de de Jessica Pascual

El 11 del 11 ya está aquí. El sábado día 11 de noviembre de 2023 se celebra el Día del Soltero, una jornada llena de ofertas y descuentos en plataformas chinas que supone un pequeño adelanto en España a las grandes ofertas del Black Friday. Si quieres aprovechar esta celebración para comprar determinados productos a buen precio, a continuación te explicamos cómo comprar en AliExpress para conseguir auténticas gangas, sobre todo, en electrónica y tecnología.

Qué es y cuándo se celebra el Día del Soltero en 2023

El Día del Soltero tiene lugar cada 11 de noviembre, fecha que en 2023 cae en sábado, y puede decirse que es el homólogo en China al Black Friday en España. Es una jornada de fiesta en la que se conmemora el orgullo de la soltería y que, además de los eventos y celebraciones que tienen lugar en China, se caracteriza por la inmensa cantidad de ofertas y descuentos que ponen las diferentes tiendas y plataformas del país.

Sin embargo, a pesar de que el día grande de los descuentos es el 11, la campaña de ofertas se extiende a otras jornadas. En concreto, esta nueva edición comienza a las 09:00 de la mañana del miércoles 8 de noviembre a modo de calentamiento, según informa la compañía. Un periodo de tres días donde es posible disfrutar de adelantos de rebajas y ofertas en diferentes productos. Además de participar en los sorteos diarios de productos mediante la aplicación.

Aunque la jornada grande llega a las 09:00 del día 11 de noviembre, fecha en la que los consumidores más madrugadores podrán buscar los descuentos y añadir productos a sus carritos para aprovechar al máximo estos descuentos antes de que finalice el día 18 de noviembre a las 08:59 horas.

¿Por qué el 11 del 11? La fecha no está escogida al azar, sino que este día se celebra este día por honor y simbolismo al número uno, que hace referencia a una sola persona, a los solteros. Ahora bien, para aprovechar todas las ofertas disponibles no es necesario estar soltero. Así que independientemente de cuál sea tu estado civil, para que no te pierdas ni una sola oferta, a continuación te explicamos cómo comprar en AliExpress para conseguir los mejores descuentos del Día del Soltero.

Cómo sacarle el máximo partido al Día del Soltero en AliExpress

Desde la compañía han emitido un comunicado donde resaltan las principales apuestas y ventajas para comprar en este Día del Soltero del año 2023. De manera general, estas novedades pueden resumirse en los siguientes aspectos:

Envíos y devoluciones gratuitas

Entregas más rápidas

Ofertas y descuentos habituales

Eventos especiales

Entregas más rápidas

Es una de las grandes apuestas de la compañía para este año. Gary Topp, director comercial de AliExpress para Europa, explica que este año se han centrado en ofrecer servicios que puedan satisfacer al máximo a los consumidores de todo el mundo. De tal manera que se garantiza la entrega de los pedidos en un máximo de cinco días laborales de los artículos pedidos en el canal AliExpress Choice, siempre que estén marcados con la etiqueta entrega en 5 días y sean enviados desde China. De manera adicional, gracias al nuevo servicio presentado en 2023 de que AliExpress ya entrega en Madrid los pedidos al día siguiente, los clientes que compren bajo estas condiciones podrán recibir sus paquetes en este periodo de tiempo.

Devoluciones gratuitas

La compañía explica que este es el primer Día del Soltero en el que los clientes de España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido pueden disfrutar de devoluciones gratuitas de un artículo de cada pedido. Siempre y cuando esta solicitud se realice en un plazo de 15 días desde la recepción de la compra.

Gastos de envío gratuitos

Es otra de las novedades. AliExpress explica que ofrece gastos de envío gratuitos para los productos con descuentos el Día del Soltero en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia y Países Bajos.

Cómo ahorrar 4 euros por cada 20 en el Día del Soltero

Los mayores descuentos es una de las grandes apuestas y novedades de la campaña de este año. En concreto, la compañía explica que los compradores pueden ahorrarse hasta 4 euros por cada 20 gastados en todas las tiendas presentes en AliExpress. Con el máximo de 16 euros de descuento por pedido en la zona euro. Además, AliExpress ofrecerá algunas de sus mejores ofertas y productos más populares en el canal “Super Deal”, un apartado que ofrecerá más de 10.000 productos con descuentos de entre el 20 % y el 50 %.

Otras iniciativas

El día 10 de noviembre celebra un concierto AliExpress 11.11 Fest que reúne a artistas como Henry Mendez, Paula Cendejas o Funzo & Baby Loud en el WiZink Centre de Madrid. El concierto va a retransmitirse en directo a través de la web .

. Tienda pop up en Madrid durante los días 11 y 12 de noviembre donde van a mostrarse alguno de los icónicos productos de la mano de influencer como Susi Caramelo y Grison que realizarán sesiones en livestream a través de las redes sociales.

Cómo comprar en AliExpress para aprovechar las ofertas

El proceso de compra en esta plataforma China es similar al que hay que seguir al comprar un producto en Amazon. Localizar un producto, revisar las especificaciones y añadir al carrito. Y, aunque en sus orígenes el proceso para comprar podía ser algo caótico y complicado, en la actualidad no tiene ningún misterio.

Lo primero que hay que hacer es acceder a la página principal de AliExpress. Con motivo de la celebración del Día del Soltero, como puedes ver en la siguiente imagen que se corresponde con la celebración de esta campaña de descuentos del año pasado, la web está repleta de anuncios, promociones y ofertas que conmemoran este día. Por el momento, en AliExpress no han publicado ofertas de cara a la edición de este año.

Una de las promociones que suele estar más destacada en la web son los descuentos en moda. Pero este no es el único descuento, sino que hay rebajas y ofertas en prácticamente todas las categorías de la página web. Para encontrar las que más te interesen, debes buscar la categoría específica en el menú lateral izquierdo de la pantalla.

En este menú lateral puedes acceder directamente a los productos que más te interesen, como informática, telefonía, bisutería, salud y belleza o bricolaje y herramientas. En el interior de cada página, para localizar los mejores descuentos específicos del Día del Soltero, debes fijarte en que debajo de la imagen de un producto aparezca el recuadro rosa que dice ‘11.11 Sale’, porque si no aparece significa que no forma parte de la campaña.

Otra opción, si lo que quieres es comprar ropa, es acceder a la página específica de las ofertas de moda del Día del Soltero, que tienen su propia sección y consultar el catálogo completo de las ofertas. De hecho, esta es una de las secciones con mayores ofertas, dado que hay productos rebajados hasta en un 90 %.

Si tras echar un vistazo a las distintas ofertas, alguna de ellas te interesa, puedes iniciar el proceso de compra. A partir de este momento, lo más recomendable es que revises todas las descripciones y avisos que aparecen en la página sobre cada uno de los productos. Hay que tener en cuenta que los almacenes de AliExpress se encuentran en china y que pueden existir condiciones distintas o específicas para los clientes de la Unión Europea.

Además de verificar las características y especificaciones de cada producto, te recomendamos que te desplaces hasta el final de la pantalla para consultar el apartado de valoraciones y comentarios. Revisar las opiniones de otros clientes que han comprado un producto es una de las maneras de comprobar si el vendedor es fiable y de si, finalmente, decidirte a comprar el producto o no.

Todas estas cuestiones a comprobar se aplican a todos los productos que quieras comprar en AliExpress, ya sea un pantalón, un teléfono móvil o cualquier producto de belleza. Si tras revisar con detalle todos estos aspectos, hay un producto que finalmente te interesa y quieres comprar, debes registrarte en la plataforma.

Para ello hay que seleccionar el idioma y, bien, dar un número de teléfono, o formalizar el registro mediante un correo electrónico. Una vez completado, puedes meter los productos que quieras al carrito y proceder con el pago.

A tener en cuenta para comprar de forma segura en AliExpress

Algunas de las cuestiones a tener en cuenta para comprar en AliExpress son:

Es el gigante de ventas de productos chinos . En su catálogo es posible encontrar todo tipo de productos, desde electrónica y tecnología hasta ropa y muebles para el hogar, entre otros muchos productos. Es una plataforma perfecta para conseguir descuentos en cualquier tipo de producto.

. En su catálogo es posible encontrar todo tipo de productos, desde electrónica y tecnología hasta ropa y muebles para el hogar, entre otros muchos productos. Es una plataforma perfecta para conseguir descuentos en cualquier tipo de producto. Algunos envíos son gratuitos, pero no todos . Es importante revisar este aspecto antes de formalizar la compra para no ver recibos inesperados en la cuenta bancaria. Puedes localizar esta partida de gasto en el interior de cada una de las ofertas y descripción del producto.

. Es importante revisar este aspecto antes de formalizar la compra para no ver recibos inesperados en la cuenta bancaria. Puedes localizar esta partida de gasto en el interior de cada una de las ofertas y descripción del producto. Puede que al pasar por los controles de aduanas el producto lleve un recargo de precio que deberás abonar para poder recibirlo.

de precio que deberás abonar para poder recibirlo. Antes de comprar algo, te recomendamos que consultes la fiabilidad y garantía de un vendedor a través de los comentarios y valoraciones de otros clientes.

a través de los comentarios y valoraciones de otros clientes. Compara y busca entre las diferentes ofertas para comprar el mejor producto al mejor precio.

Además de en AliExpress, en esta otra información puedes consultar otras páginas chinas que hacen descuento en el Día del Soltero.

Cómo funciona AliExpress

AliExpress es una de las páginas web chinas más conocidas a nivel particular, dado que cuenta con un catálogo de productos infinito. La particularidad de esta plataforma es que no vende productos propios, , sino que funciona a través de diferentes vendedores.

AliExpress cuenta con una página web en español muy intuitiva en la que es posible encontrar todo tipo de productos. Uno de los beneficios que da la página si eres un usuario nuevo es que solo por registrarte te dan un cupón con tres dólares. Además, un aspecto de AliExpress que da una mayor seguridad y confianza al cliente es que el vendedor no recibe el dinero hasta que no se produzca la entrega del paquete.

El tipo de envío, en ocasiones, es gratuito. Este hecho se contrarresta en ocasiones con la tardanza en la entrega de los pedidos, puesto que al proceder de China en ocasiones las entregas se retrasan hasta un mes desde la compra.

Se trata de una plataforma que cuenta con asistencia de atención al cliente continua por si tienes algún problema en el momento de la compra, puedas solucionarlo rápidamente. Los precios son competitivos con el resto del mercado y tiene presencia internacional, puesto que cuenta con versiones de sus páginas en cinco idiomas diferentes. La forma de pago siempre es a través de métodos seguros. Puedes acceder al catálogo completo de ofertas y descuentos de AliExpress.

Si quieres leer más noticias como Cómo comprar en AliExpress el Día del Soltero 2023 y aprovechar las ofertas, te recomendamos que entres en la categoría de Internet.