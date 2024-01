Ocio - Tecnología

Internet

Abrir una disputa en AliExpress: Así tienes que devolver un producto para que no te pongan problemas

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Quieres devolver un producto en AliExpress? El proceso específico para deshacerte de un artículo adquirido por una de las páginas chinas para comprar de todo depende de si el vendedor cuenta con el servicio de devoluciones gratuito o no.

Es un proceso que puede realizarse durante los primeros 15 días desde que el cliente confirma haber recibido el producto en casa y puede realizarse por dos vías: Abriendo una disputa o intentando llegar a un acuerdo con el vendedor.

Dónde devolver un paquete de AliExpress

Es una de las grandes preguntas que surgen al iniciar el proceso de devolución de un producto. ¿Has comprado en AliExpress el día del Soltero, pero no te convencen los productos? La compañía no especifica la empresa con la que hay que poner en marcha el proceso, pero sí exige que cuente con un sistema de seguimiento y de logística de localización.

Por ello, una de las mejores opciones para realizar esta gestión es hacer el envío por Correos, de tal manera que el cliente pueda ofrecer el número de seguimiento del paquete de forma sencilla y ofrecer toda la información necesaria acerca del estado del envío del paquete.

Servicio de AliExpress devoluciones gratuitas

¿Se puede devolver un producto de AliExpress sin pagar? Sí. Se trata de un servicio que pueden ofrecer o no los vendedores por el que los clientes tienen un total de 15 días desde que reciben el producto para decidir si se quedan con el producto comprado o no. Independientemente de cuál sea el motivo. Desde la plataforma indican que si el vendedor ofrece este servicio, aparecerá notificado de forma clara en las especificaciones del vendedor y venta de productos.

Para solicitar este tipo de devoluciones, hay que iniciar igualmente una disputa y seleccionar el motivo de la devolución del artículo. Hecho esto, la solicitud se verifica en dos días y, si se aprueba, el cliente obtiene el número de seguimiento de la devolución.

Desde este momento, comienza un plazo de 5 días para imprimir la etiqueta o se cerrará el caso.

Por último, hay que descargar el imprimir la etiqueta de la devolución gratuita y enviar el producto mediante el servicio de Correos. La forma de preparar la devolución más recomendable es introducirlo en su paquete original y entregarlo junto con la etiqueta.

AliExpress recomienda guardar el recibo de la devolución y esperar al reembolso para evitar posibles incidentes. La cantidad se ingresará una vez se haya producido la entrega del paquete y se haya sometido a revisión.

Pasos para devolver un producto en AliExpress

Desde la propia plataforma explican el proceso a seguir para poner en marcha una devolución de cualquier producto adquirido y tener éxito. Para ello, recomiendan que, una vez recibido el producto, es recomendable hacerle una foto, dado que la plataforma se queda con el dinero hasta que el cliente confirma que está conforme con lo recibido, momento en el que se entrega el importe correspondiente al vendedor.

Para devolver un producto, hay que iniciar sesión en AliExpress y acceder al área personal de clientes mediante la cuenta o credenciales adquiridas de usuario. De manera adicional, para realizar este trámite es fundamental tener en cuneta los plazos máximos para hacerlo, dado que no pueden haber transcurrido más de 15 días desde que el cliente recibió el producto en casa.

En qué consiste abrir una disputa y cuándo es necesaria

Abrir una disputa es la vía específica a seguir para hacer una devolución en AliExpress. Es el método más efectivo en el que la plataforma interviene en el proceso. Pero existe otra alternativa: Intentar llegar un acuerdo con el vendedor.

Es un paso previo que puede hacerse antes de arrancar la disputa y puede ser una vía más rápida para solucionar el problema. En el caso de obtener un resultado con el que ambas partes estén de acuerdo, el proceso finalizaría aquí. Si no, es crucial abrir una disputa.

¿Pero, cómo hacerlo? Para abrir una disputa hay que acceder al área de pedidos dentro del sistema de clientes y localizar la pestaña acerca de los detalles del pedido. Una vez aquí, abrir una disputa. En cuanto a los plazos, hay un total de 5 días para confirmar la devolución, plazo en el que también es posible llegar a un acuerdo con el vendedor. Y otros 10 más para efectuar la devolución.

Cómo hacer una devolución en AliExpress con una disputa

El proceso para devolver cualquier producto adquirido en AliExpress del que se haya abierto una disputa es el siguiente, tal y como se detalla en la propia web de la plataforma:

En primer lugar, hay que envolver o empaquetar los productos dentro de su embalaje original. Con el objetivo de asegurarse de que los artículos no se dañen durante el transporte de vuelta.

A continuación hay que comprobar la dirección de devolución a la que hay que enviar los productos. Después, para finalizar este proceso, hay que devolver los productos mediante el servicio de Correos.

Por último, realizados todos estos pasos previos, el cliente debe indicar el número de seguimiento, así como la información logística del envío en el área de clientes y sistema específico de AliExpress.

Cuánto tardan en reembolsar el dinero en AliExpress

Una vez efectuado la devolución, el tiempo que tarda esta compañía en ingresar el reembolso correspondiente depende de si se trata de un proceso con disputa abierta o sin ella.

En el caso de tratarse de una devolución con disputa, el vendedor confirmará el recibo en un plazo de máximo 30 días. Pero solo una vez que la información de seguimiento esté en su posesión y se haya subido al sistema por parte del cliente. A partir de este momento, se devolverá el dinero en la cuenta, que puede demorarse entre 3 y 20 días laborales.

En el caso de no existir disputa, desde AliExpress recomiendan mantener un contacto constante con el vendedor, al que hay que proporcionarle el número de cuenta para que realice el ingreso correspondiente en los plazos acordados entre las partes.

Quién paga los gastos de devolución

Depende. Los gastos relativos al envío y devolución del producto pueden correr a cargo del vendedor o del comprador, dependiendo del estado en el que se encuentre el artículo adquirido:

Si el artículo es como se describía en la web y no presenta defectos, los gastos de envío corren por la cuenta del cliente

Si es distinto de la descripción o presenta defectos, los paga el vendedor

Si quieres leer más noticias como Abrir una disputa en AliExpress: Así tienes que devolver un producto para que no te pongan problemas, te recomendamos que entres en la categoría de Internet.