Vivienda

Préstamos y Créditos

Qué son las aplicaciones de compra ahora y paga después

NOTICIA de de Jessica Pascual

Financiar una compra sin tener que hacer frente a los intereses por fraccionar el pago es una situación ideal para muchos consumidores. Pero, por desgracia, ésta no es una fórmula muy común. O, al menos, no lo era hasta ahora, porque en la actualidad están popularizándose nuevas aplicaciones que tienen por lema ‘compra ahora y paga después’ y que permiten a los usuarios adquirir los productos que desean y no pagar en ese momento, sino aplazar la compra o fraccionarla en diferentes cuotas. En cuanto a los intereses por este ‘préstamo’, dependen directamente de la app que utilices. En la mayoría de ellas, si devuelves el dinero en pocas cuotas, entre tres y cuatro, no te cobran nada. Y éste es su mayor atractivo.

Cómo funcionan

Estas aplicaciones de ‘compra ahora y paga después’ o BNPL, por sus siglas en inglés ‘Buy Now, Pay Later‘, ofrecen a los clientes la posibilidad de comprar sin tener el capital disponible en ese momento. Y son los usuarios los que deciden de qué forma quieren devolver el dinero:

Fraccionar los pagos para hacer frente a cuotas más baratas (Normalmente 3 o 4 pagos)

Aplazar el pago hasta el mes siguiente o pasados unos días

Una de las grandes facilidades y ventajas de este tipo de herramientas es que para utilizarlas sólo necesitas dos cosas, una tarjeta de débito o crédito y registrarte en la plataforma. Así de sencillo. Te descargas la aplicación, introduces tus datos personales, un correo electrónico, la dirección de tu domicilio y el número de la tarjeta de crédito o débito que vas a utilizar para hacer las compras. Y listo, ya puedes salir a comprar.

Durante el proceso de registro las aplicaciones envían correos y códigos de verificación al usuario para garantizar la veracidad de la información y evitar posibles fraudes.

Cómo fraccionar o aplazar los pagos

La forma de fraccionar los pagos y las condiciones de financiación dependen directamente de cada aplicación. Aunque en términos generales, ofrecen planes para fraccionar el pago en tres y cuatro cuotas. La primera la recibe el cliente en el momento de comprar y el resto aproximadamente cada dos semanas o cada 30 días. En función de la app que uses, podrás aprobar el cobro automático de cada una de las cuotas para evitar tener que autorizar cada operación.

En el caso de que prefieras aplazar el pago, tan sólo tendrás que reunir el dinero para pagar en el momento que te indique la app. Suele ser a los 15 días o a los 30.

Los peligros del endeudamiento

¿Son todo ventajas? Por supuesto que no. La posibilidad de comprar sin tener el dinero con tan sólo registrarse en una app y tener una tarjeta tiene muchos peligros si no sabes gestionarte bien.

Resulta muy tentador poder comprar aquello que quieres aunque tu economía vaya algo peor, pero aunque parezca que pagar un objeto a plazos es pagar menos cantidad, no lo es. Ésta es una de las fórmulas de éxito de estas apps, sobre todo entre los jóvenes, que las utilizan porque les resulta más ameno pagar cuatro veces 25 euros que pagar 100 de golpe. Pero la realidad es que el dinero que vas a tener que invertir en esa compra es el mismo, lo fracciones o no.

Y hacer este tipo de compras a plazo sin tener en cuenta una visión global de lo que has gastado, siguiendo con el ejemplo de arriba, los 100 euros, sólo va a nublarte la visión sobre tu economía y, como consecuencia, acabarás endeudándote sin darte cuenta.

Por ello, aunque estas aplicaciones son unas grandes aliadas si se usan con precaución y prudencia, antes de comprar, valora lo que cuesta un producto, si tienes pagos pendientes y, sobre todo, si tu bolsillo lo va a resistir. En esta otra información te damos las claves para que puedas saber si te puedes endeudar.

Es fundamental andar con pies de plomo con este tipo de transacciones económicas, básicamente, porque puedes acabar sufriendo un efecto bola de nieve. Puede que creas que con mini endeudamientos de 25 en 25 euros no vas a llegar a tener nunca un problema serio. Pero, lamentablemente, no es así y de poco en poco puedes acabar acumulando un nivel de deuda considerable. El verdadero problema llega cuando la cifra se ha descontrolado por acumular diferentes mini préstamos de varias compras (por no tener esa visión global) y te llega un aviso de que te han incluido en un fichero de morosos. En este momento, te verás bastante limitado económicamente, al menos, hasta que saldes tu deuda y consigas salir.

Aplicaciones para usar en España

En España hay tres aplicaciones de ‘compra ahora y paga después’ que han ganado una gran popularidad:

Klarna

La aplicación Klarna permite a los clientes pagar hasta 30 días después o dividir el pago en tres cuotas. Si pagas tu compra en tres plazos, recibirás el cobro cada mes en tu tarjeta y no tendrás intereses. El primero de los pagos te lo pasan en el momento de la compra y los otros dos en los siguientes dos meses.

Ésta app ofrece un sistema de notificaciones que avisan a los compradores de cuándo va a producirse el próximo pago para que estés pendiente. En Klarna los pagos se cargan de forma automática cada 30 días.

Los usuarios que se registren en la app pueden pagar en tiendas como ASOS, Desigual, Furla, Mypeeptoeshop, H&M, Michael Kors, Carolina Herrera, Adidas, Dyson, Garmin, H&M, Urban Outfitters entre otros.

Sequra

Sequra también ofrece la posibilidad de pagar de forma aplazada o hacerlo hasta en tres cuotas diferentes sin intereses. También permite solicitar el pago fraccionado en el que marcas la cuota y el importe en función de lo que más te convenga. La app permite fraccionar entre 4 y 18 meses.

Algunas de las tiendas en las que puedes pagar con Sequra son Amaretto, Agrieuro, Atmósfera sport, Atrapa muebles, Boston, Casanova foto, Cash Converters, Certideal, Colchón expres, Click electrodomésticos y Come fruta entre otros.

‘Aplazame’

‘Aplazame‘ permite postponer el pago de una compra 15 días después de la adquisición del producto o seleccionar la opción del pago fraccionado. Si escoges la primera opción de pago aplazado en 15 días, no tendrás que asumir ningún tipo de intereses. Mientras que si pagas a plazos, la app detalla que dará respuesta a tu solicitud en cuestión de segundos. En cuanto a los intereses, indican que oscilarán entre 0% y los máximos definidos por la tienda en un plazo de entre 1 y 36 meses de financiación. La TAE variará en función de la tienda donde compres y del perfil del crédito.

Algunas de las tiendas adheridas en las que puedes pagar con ‘Aplazame’ son Destinia, Ilerna, Miin, Volava, Kyeroo, DML Sport y Duke, entre otros.

Otras aplicaciones

Existen otras aplicaciones como Zip, la antigua Quadpay, que de momento, sólo está disponible en Estados Unidos. Con Afterpay sucede lo mismo, ésta app de momento está disponible para compras en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Reino Unido. Y además de éstas dos, hay otras que son muy populares, como las apps Affirm, Laybuy y Sezzle.

Qué son las aplicaciones de compra ahora y paga después was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Qué son las aplicaciones de compra ahora y paga después, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.