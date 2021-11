Ocio - Tecnología

Cómo elegir un seguro para el móvil

Hoy en día, el smartphone se ha convertido prácticamente en una extensión de nuestras manos. Nos pasamos todo el tiempo enganchados a él, tanto por motivos de trabajo como de ocio. Por ello, en los últimos años se han puesto muy de moda los seguros de móviles. Con ellos estarás tranquilo en caso de que le pase cualquier cosa al tuyo. A continuación, te damos algunas recomendaciones para contratar el mejor.

¿Qué seguro de móvil elegir?

En los últimos tiempos, los móviles se han vuelto una herramienta imprescindible para casi todos nosotros. Gracias a ellos nos mantenemos informados, trabajamos, nos divertimos y consumimos casi cualquier tipo de producto o servicio. Esto unido a su elevado precio hace que la preocupación por cuidarlos sea cada vez mayor. Por ello, los seguros móviles han ganado mucha importancia. Sin embargo, es importante tener claros algunos conceptos para decantarse por la mejor opción.

Cobertura

Cada seguro ofrece unas coberturas diferentes y por supuesto, esto influye directamente en el precio. En este sentido, nuestra recomendación es optar por aquel que cubra las necesidades más básicas y habituales. Entre ellas, podríamos destacar las dos siguientes:

– Robo y hurto. El primero implica el uso de la fuerza y el segundo no.

– Daños accidentales, como la rotura de la pantalla, por ejemplo.

A esto conviene añadir que también tendrás que tener en cuenta las exclusiones de tu seguro. Por ejemplo, la mayoría de ellos excluyen de sus coberturas los daños estéticos del terminal. Esto es habitual, pero es importante fijarse en que no haya ningún otro aspecto excluido de las coberturas.

Para móviles nuevos

La mayoría de los seguros móviles son válidos únicamente para terminales nuevos. Es decir, no cubren los que puedas llegar a comprar de segunda mano o los que ya hayan sido reparados con anterioridad. Fíjate bien en este punto antes de contratar tu seguro y escoge el que se adapte a tus necesidades.

Móvil de sustitución

Cuando te quedas sin móvil, una de las cosas que primero te preguntas es si te darán otro de sustitución. Por ello, antes de decantarte por una opción, confirma este dato.

Duración

Normalmente estos son anuales y por supuesto, renovables. En este sentido es importante tener claro que estas prórrogas suelen ser automáticas, así que, si no avisas con una antelación mínima, lo más probable será que te renueven un año más. Al hacerlo, te verás obligado a seguir pagando las mensualidades durante este tiempo.

Si quieres evitar esto puedes optar por un seguro con posibilidad de cancelación, para darlo de baja cuando tú consideres.

Franquicias

Otro de los elementos a estudiar son las famosas franquicias. Es decir, una cantidad máxima que tendrás que pagar en caso de que se den determinadas situaciones. Por ejemplo, si te roban el móvil y tienes un seguro con Movistar, tendrás que pagar una franquicia de 10€ si tu terminal es de los básicos o hasta 65 para los más caros. Con esto será suficiente para conseguir un móvil nuevo.

Tarjeta SIM

Si el problema surge con tu tarjeta SIM en lugar de con tu móvil, tendrás que tener claro si tu seguro lo cubre. Es decir, qué pasará con tus contactos, por ejemplo, o si tendrás que comprar tú una nueva tarjeta en lugar de que te la faciliten.

Comparativa

Por supuesto, la clave está en comparar distintas opciones antes de decantarse por una. Por ello, a continuación, te hablamos de algunas de las más famosas para que sepas qué puede ofrecerte cada una.

Vodafone

Esta compañía ofrece dos versiones de seguros móviles principales. La primera de ellas, llamada “seguro de daño accidental” incluye las siguientes coberturas:

– Daños accidentales. En este punto se incluye la rotura de la pantalla.

– Daños por líquidos.

– Reparación de terminales dañados.

– Cobertura internacional.

Por su parte, el paquete de protección total incluye las siguientes coberturas:

– Robo y hurto.

– Daños accidentales. Aquí se incluye también la rotura de la pantalla.

– Daños por líquidos.

– Llamadas fraudulentas (hasta 500€).

– Cobertura internacional.

– Reemplazo del móvil por uno nuevo si fuese necesario.

Por supuesto, los precios variarán en función de la opción escogida, así como del terminal, marca y modelo que quieras asegurar. Así, no será lo mismo un seguro de móvil Huawei que uno para iPhone.

Movistar

Esta compañía ofrece seguros exclusivos para sus clientes y su cobertura incluye lo siguiente:

– Robo y hurto.

– Llamadas fraudulentas (hasta 1.000€).

– Daños accidentales, como la rotura de la pantalla, golpes fuertes o la caída al agua.

En cuanto a sus precios, al igual que en el caso anterior, variarán en función de la marca y modelo de terminal.

Yoigo

Los seguros para móviles Yoigo son exclusivamente para sus clientes. Además, los terminales que se aseguren no podrán tener más de quince días desde la fecha de compra. Sus coberturas son comunes para todos sus seguros y coinciden en las siguientes:

– Robo. Se repondrá el terminal por otro similar.

– Daños por líquidos.

– Llamadas fraudulentas (hasta 1.200€).

– Bloqueo remoto para evitar que se utilice con otra tarjeta SIM.

– Reparación de averías o sustitución del terminal.

En cuanto a su precio, éste puede ir de los 6,99€ al trimestre hasta los 49,99€, dependiendo del móvil asegurado.

The Phone House

Esta compañía ofrece dos tipos de seguros, el esencial y el total. Se diferencian por las coberturas incluidas y ninguno tiene permanencia. En el paquete esencial se incluirán las siguientes coberturas:

– Averías que no se cubran con la garantía.

– Roturas.

– Daños por líquidos.

– Accesorios comprados en The Phone House por un importe de hasta 300€.

Por su parte, el paquete total incluye las siguientes coberturas:

– Averías no incluidas en la garantía.

– Daños por líquidos.

– Roturas.

– Robo y hurto.

– Uso fraudulento (hasta 3.000€).

– Accesorios comprados en The Phone House de hasta 300€.

Por último, hay que confirmar que para poder contratar un seguro de móvil en The Phone House, el terminal no podrá tener más de 14 días.

Caser

Esta correduría de seguros ofrece entre sus servicios los seguros móviles para terminales de no más de 16 días. Dentro de ellos, Caser seguro de móvil contempla las siguientes coberturas básicas:

– Caídas.

– Derrame de líquidos.

– Golpes.

– Indemnización en caso de que el móvil no pueda ser reparado. El importe entregado será el del valor del terminal en el momento del accidente.

Es importante puntualizar que todas estas coberturas se aplicarán en caso de que el accidente afecte al funcionamiento del móvil. Así pues, si se trata únicamente de un daño estético, no se contemplará entre las coberturas del seguro.

Por otra parte, conviene añadir que si lo deseas puedes contratar otras coberturas adicionales, como el móvil de sustitución o la indemnización en caso de robo.

Otros

Por supuesto, al listado anteriormente mencionado podemos sumar muchos otros, como el seguro de móvil Mapfre o el RACE seguro de móvil. Por ello, nuestra recomendación será que antes de contratar, compares entre las distintas opciones disponibles en el mercado. Así te asegurarás de que la opción escogida será la que mejor se adapte a ti.

