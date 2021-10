Ocio - Tecnología

Smartphones

Cómo saber dónde está mi móvil si me lo roban o lo pierdo

¿Cómo saber dónde está un móvil? Con cantidad de fotos, datos importantes, aplicaciones de tu banco… El nivel de exposición de tu privacidad es muy alto en caso de que pierdas o te roben tu teléfono. Afortunadamente, en la actualidad, dispones de diversas herramientas que te pueden ayudar a su localización y a bloquearlo si lo has perdido. En la siguiente información, te contamos lo que puedes hacer en caso de que quieras saber dónde está el móvil.

Gratis con iOs

Si has perdido un dispositivo iPhone o iPad, existe la posibilidad de localizarlo de manera remota, así como emitir un característico sonido para que alguien pueda encontrar mi móvil. Además, si sospechas que te lo han robado, puedes borrar todo su contenido para proteger tu intimidad.

Para poder utilizar este servicio, lo primero que necesitas es tener una cuenta de iCloud. Si aún no dispones de ella, puedes crearla desde Ajustes > iCloud. Una vez la tengas, puedes localizar tu móvil o tableta de dos maneras diferentes:

– Mediante la app Buscar mi iPhone: es tan sencillo como que te la descargues desde la App Store, inicies sesión con tu cuenta de iCloud y selecciones el dispositivo que quieres localizar. De inmediato, aparecerá un mapa en el que se muestra su ubicación.

– A través de icloud.com: puedes acceder a esta plataforma desde cualquier ordenador con tu usuario y contraseña para localizar tu teléfono.

Con Android

¿Cómo encontrar mi móvil con Google? En el caso de que utilices Android, lo primero que necesitas es tener una cuenta de Google para poder activar el servicio de localización. Lo más habituales es que al configurar por primera vez un teléfono Android, se te obligue a crear una cuenta de Google.

A continuación, desde Ajustes > Cuentas > Google puedes consultar tu nombre de usuario, con el que localizarás tu teléfono. También existe la alternativa de que puedas solicitar su bloqueo, e incluso, borrar su contenido íntegramente para que, en el caso de que te lo hayan robado, no puedan acceder a tus datos e informaciones personales.

Puedes hacerlo de la siguiente forma:

– Si navegas desde tu ordenador o móvil con tu cuenta de Gmail, Google os tiene vinculados y, sencillamente, basta con escribir desde tu ordenador en Google ‘encontrar móvil’. Haz la prueba, verás que te indica (siempre que tengas la sesión de tu usuario iniciada) cómo ‘Recuperar’ o ‘Hacer Sonar’ para que lo encuentres directamente desde el buscador.

– A través de la app Android Device Manager: descárgala desde Google Play, inicia sesión con tu cuenta de Google, selecciona el dispositivo que quieres buscar y acto seguido, te aparecerá el mapa con el punto exacto en el que se encuentra tu móvil.

– Entrando en android.com/devicemanager con el usuario y la contraseña de tu cuenta de Google.

Con Windows Phone

Todos los teléfonos que funcionan con Windows Phone como sistema operativo móvil incorporan un servicio gratuito que te permite localizar tu teléfono, borrar su contenido y bloquearlo de manera remota. Para ello, lo que necesitas es crear una cuenta de Microsoft y cuando la tengas, seguir los pasos que se detallan a continuación:

– Sincroniza en tu teléfono la cuenta Microsoft, pinchando en Configuración > Correo y cuentas > Agregar una cuenta > Cuenta de Microsoft.

– Activa la opción ‘Encuentra mi teléfono’ en tu móvil. A continuación, entra en Configuración > Encuentra mi teléfono y activa cualquiera de las dos opciones disponibles, o bien ‘Usar siempre notificaciones de inserción para enviar comandos y aplicaciones al teléfono’, o bien ‘Guardar la ubicación de mi teléfono periódicamente y antes de que se acabe la batería’.

– Tras estos pasos, podrás gestionar y definir la ubicación de tu teléfono desde la página account.microsoft.com/devices. Una vez te encuentres en ella, pulsa en el icono del teléfono que hay en la parte superior y marca ‘Encuentra mi teléfono’.

Móvil apagado

Si tu problema es que quieres localizar un móvil perdido y apagado, entonces solo podrás llevarlo a cabo si previamente habías instalado en tu dispositivo la app Lookout. En caso contrario, será una tarea bastante complicada y es posible que el esfuerzo resulte en vano a través de esta plataforma.

La app Lookout incluye una herramienta llamada ‘Signal Flare’, también conocida como ‘señal de bengala’. A través de ella, queda registrada la ubicación de la última vez que el dispositivo estuvo conectado a Internet, ya sea a través de una red fija o una móvil.

Además, también puedes programar una de sus funciones más útiles, que consiste en que realice una foto de quien tenga tu móvil en la mano en caso de que sospeches de su robo. Posteriormente, recibirás un email con la ubicación exacta del dispositivo y la imagen para que puedas llevar esos datos a la Policía.

Móvil Android sin aplicación

Esta es una de las alternativas más recurrentes a nivel mundial, puesto que se hace uso de la unión y la eficiencia de Gmail y Google para saber dónde está mi móvil.

Obviamente, lo primero que debes tener en cuenta es que tu móvil permanezca sincronizado con la cuenta de Gmail que tengas en uso y activa en el momento de la pérdida del equipo. Lo más recomendable es que tu móvil tenga conexión a Internet en el momento del extravío o robo para que pueda ser rastreado con mayor éxito.

Para ello, debes entrar en google.com/android/find, acceder con tu usuario y tu contraseña correspondientes de la cuenta Gmail asociada al equipo y rápidamente podrás ver dónde está exactamente.

Otra manera de buscarlo es introduciendo en la barra buscadora de Google ‘Dónde está mi móvil’ y automáticamente, aparecerá. Un dato muy importante que debes valorar es que si al momento de realizar la búsqueda, el equipo no se encuentra conectado a Internet, éste aparecerá con la última ubicación que se registró en el momento de haber tenido una conexión.

