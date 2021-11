Cómo financiar en PcComponentes

Vivienda

PcComponentes es una tienda de informática especializada en la venta online muy famosa en la actualidad. En su catálogo podrás encontrar innumerables componentes tecnológicos, así como cientos de productos que, seguro, te enamorarán. Además, financiar en este e-commerce español es posible, por lo que podrás hacerte con lo que más te apetezca y pagarlo en cómodos plazos. Descubre todo lo que necesitas para la financiación PcComponentes

PcComponentes

Es una tienda de informática y componentes electrónicos creada en 2005 en el seno del grupo YF Networks. Si bien en la actualidad cuenta con dos locales físicos en España (Madrid y Murcia), el objetivo primordial de esta marca siempre fue la venta online. De hecho, este canal se convirtió desde el principio en uno de los factores distintivos de la marca, junto a sus precios, económicos y asequibles.

Cómo registrarse

Si lo único que buscas es bichear en el catálogo de productos de PcComponentes, puedes hacerlo como invitado en su página web. En cambio, si estás decidido a comprar algo en concreto, primero deberás registrarte. Los pasos para hacerlo serán los siguientes:

– Pincha en el botón de “Entra o regístrate” que aparece en la parte superior derecha de la página.

– Si ya tienes una cuenta creada, solo tendrás que introducir tus datos de acceso para entrar en tu perfil. En cambio, si eres nuevo en la web, tendrás que cumplimentar algunos campos que te solicitan. Hazlo y pincha en “Crear cuenta”.

– Automáticamente, recibirás un e-mail de confirmación en tu correo electrónico. En él, figurará un enlace para corroborar que la cuenta ha sido creada por ti.

Una vez dados estos pasos, ya podrás disfrutar de todas las prestaciones de esta empresa y empezar a comprar cualquier producto de su catálogo.

Financiar

¿Quieres saber cómo pagar a plazos en PcComponentes? Uno de los problemas más habituales que nos encontramos a la hora de comprar por Internet tiene que ver con las formas de pago. Por ejemplo, si quieres comprar un portátil financiado de forma online, no siempre encuentras una tienda que te ofrezca esta posibilidad. Lo mismo ocurre si quieres financiar un pc gaming o cualquier otro producto de tecnología, en los que los precios suelen ser más elevados, y por tanto, la posibilidad de hacerlo resulta muy interesante.

En este caso, como decíamos, comprar a plazos en este comercio es posible a través del banco Cetelem. Eso sí, ésta será la única entidad bancaria con la que podrás realizar el trámite. El procedimiento será sencillo y se realizará desde la página web del banco. Allí, te formularán toda una serie de preguntas y te realizarán un estudio de riesgos para confirmar que eres un cliente seguro.

Cuando tu solicitud esté aprobada, enviarán el pago a PcComponentes mediante transferencia bancaria, que suele tardar entre 24 y 48 horas. En cuanto llegue, se empezará a tramitar tu pedido. Eso sí, es importante que tengas claro que tu producto no se reservará hasta que la transferencia se haga efectiva. Por ello, si cuando llegue el dinero, ya no está disponible, es posible que haya que cancelar tu proceso de compra.

Documentación

Como decíamos, Cetelem será el encargo de gestionarla concediéndote una línea de crédito. Para ello, te pedirá la siguiente documentación:

– DNI o tarjeta de residencia. En este caso bastará con adjuntar un escaneado en el que se puedan leer los datos de forma clara.

– Última nómina o última declaración de la renta si eres autónomo. No es posible financiar sin nómina.

– Certificado de titularidad de una cuenta bancaria. Si no tienes aquí te explicamos cómo crear una cuenta bancaria.

– En caso de ser pensionista, tendrás que adjuntar la carta de revalorización de la pensión.

Por último, conviene puntualizar que si quieres hacerlo en el propio establecimiento, tendrás que adjuntar toda la documentación anteriormente mencionada en su versión física. Además, deberá acudir el titular de la financiación a realizar el trámite.

Ofertas

Por supuesto, existen distintas opciones para financiar. A continuación te mostramos las distintas alternativas:

– 6 meses sin intereses (TAE 0%). Para acceder a esta oferta será necesario hacer un gasto mínimo de 120€ y aceptar una mensualidad mínima de 12€.

– 12 meses sin intereses (TAE 0%). En este caso, las condiciones son las mismas, pero el importe mínimo será de 144€.

– 20 meses sin intereses (TAE 0%). El importe mínimo en esta ocasión será de 240€.

– 30 meses sin intereses (TAE 0%). Tendrás que gastar un mínimo de 360€.

– 40 meses sin intereses (TAE 0%). El importe mínimo será de 480€.

Conviene subrayar que todas estas ofertas PcComponentes de esta forma de pago con Cetelem tienen una fecha de caducidad. En este caso, podrás disfrutarlas hasta el 31 de marzo de este año. De todos modos, finalizado este plazo, se ofertarán nuevas alternativas, que normalmente son de características similares.

Opiniones

Como sabes, hoy en día puedes encontrar todo tipo de reseñas en Internet. Así pues, la experiencia de financiar en PcComponentes con Cetelem, no va a ser menos. Por ello, nuestra recomendación es que antes de lanzarte a comprar uno u otro producto, bucees por la red para conocer las opiniones de los usuarios. Por supuesto, entre ellas encontrarás algunas referentes a una operación rechazada por ejemplo. Sin embargo, también encontrarás muchas otras de clientes que finalmente sí la realizaron con este banco. Así, gracias a ellas podrás analizar si te compensa o no hacer la compra mediante esta forma bancaria.

