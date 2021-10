Vivienda

Préstamos y Créditos

Comparativa de las tarjetas Pass Carrefour, Oney Alcampo y Eroski

NOTICIA de de Jessica Pascual

En los últimos años, el modo de hacer la compra ha cambiado notablemente. Así, ahora disponemos de muy distintos canales y formas de pago para escoger la que mejor se adapte a nosotros. Entre estas últimas, podemos destacar las tarjetas de los supermercados. Alcampo, Carrefour y Eroski son los hipermercados más famosos que han desarrollado esta forma de pago. ¿Y del Hipercor? Eso te lo contamos en otra información, y cómo funciona la tarjeta Hipercor,

¿Qué son las tarjetas de los supermercados?

Las tarjetas de los supermercados pueden llamarse “tarjetas de comercio” y no son otra cosa que una tarjeta de crédito válida para financiar las compras hechas en una determinada red de establecimientos.

Las ventajas principales son las formas de pago. Así, éstas permiten a sus usuarios disfrutar de fórmulas como pagar al contado a final de mes sin intereses o con pago aplazado entre otros. Además, en muchas ocasiones los establecimientos utilizan esta tarjeta como una herramienta de fidelización. Para ello usan algunas estrategias tales como el reembolso de un porcentaje de tus compras en gasolina. En todo caso, estas técnicas variarán ligeramente en función de la tarjeta.

Además de estas tarjetas de los supermercados, existen otras, tanto de crédito como de débito, que son tarjetas para ahorrar de los bancos con las que puedes conseguir descuentos cada vez que pagues con ellas en determinados establecimiento.

Alcampo

Alcampo es uno de los establecimientos más grandes que dispone de su propia tarjeta de pago. Ésta se llama Oney y está emitida por Oney Servicios Financieros E.F.C., S.A.U. Si te estás preguntando dónde puedes comprar con ella, debes saber que es válida para toda su red de supermercados o establecimientos adheridos como las gasolineras de supermercados, por ejemplo.

La tarjeta del Alcampo es totalmente gratuita y no tiene cuotas anuales ni costes de mantenimiento.

Puedes realizar transferencias directas de dinero a tu cuenta cuando lo necesitas. Te permiten consultar el extracto de la tarjeta de forma sencilla a través de la web y establecer los modos de pago.

Otras de sus ventajas son, por supuesto, sus métodos de pago, ofertas exclusivas y préstamos de hasta 10.000 euros.

Modalidades de pago

Existen tres modalidades:

– Contado a fin de mes. Si compras desde el día 21 y hasta el 20 del mes siguiente, tus compras se cargarán durante el día 1 del mes posterior. Además, esta operación no tendrá intereses.

– A través de pequeñas cuotas mensuales. En este caso se cobra un importe de 15 euros al mes.

– Pago aplazado. Con esta opción podrás abonar tu compra desde 3 a 36 meses. Dependiendo de la opción escogida, tendrá intereses o no.

Puedes seleccionar el método de pago en el momento de pasar por caja o a través de la configuración de la tarjeta en el área privada.

Préstamos

Los clientes de Oney pueden solicitar un préstamo de hasta 10.000 euros de forma rápida. Una vez aprobada la solicitud, el solicitante dispone del dinero en 48 horas. Además se trata de una gestión segura en la que el crédito está protegido desde el primer momento.

Cómo pedirla

Los trámites para solicitarla son muy sencillos. Lo único importante será cumplir los requisitos de solvencia exigidos por la financiera y presentar toda la documentación:

– DNI del titular.

– Justificante de ingresos regulares, ya sea una nómina o el justificante de la pensión.

– Número de cuenta en el que se realizarán los cargos de la tarjeta.

Una vez que dispongas de todos los documentos, bastará con acercarte a alguno de sus establecimientos y preguntar en Atención al Cliente. Allí te gestionarán tu solicitud y responderán a todas las dudas que puedan surgirte. Además, puedes pedirla por Internet a través de la página web de Oney.

Aunque también puedes solicitar la tarjeta a través de la página web de Alcampo. A través de esta dirección puedes acceder al formulario, imprimir y firmar la solicitud y esperar a que te envíen la tarjeta.

Cómo darla de baja

Si por el motivo que sea ya no usas tu tarjeta de Alcampo y quieres darla de baja, tendrás que ponerte en contacto con Oney. Puedes llamar al número 91 178 11 14 y explicar que quieres cancelarla. Al hacerlo te solicitarán alguna documentación y te guiarán en los pasos a dar para desactivarla.

Como recomendación, te decimos que, una vez finalizada la operación, pidas que te confirmen por escrito la baja causada.

Opiniones

La tarjeta de Alcampo es muy popular entre los ciudadanos, puesto que entre sus ofertas se encuentra una de las más interesantes: los descuentos en gasolineras. Esto hace que sea un producto muy bien aceptado entre sus clientes. En todo caso, antes de contratarla, por supuesto, conviene analizar otras opciones para decantarse por la que mejor se adapte a ti.

Carrefour

Este supermercado también ofrece su propia tarjeta, la llamada Pass. Con ella, además de las formas de pago anteriormente mencionadas, en la del Alcampo existe una cuarta. Ésta se llama “Al contado inmediato”, pero que no te confunda, porque la compra se abona el día hábil siguiente.

Pero ojo, porque Carrefour Pass es una tarjeta revolving y se ha visto envuelta en procesos y condenas judiciales por cobrar cláusulas abusivas a sus clientes.

Por supuesto, esta tarjeta te ofrece otras ventajas. Entre ellas podríamos destacar las siguientes:

– TAE más bajo para los pagos a crédito.

– Ofertas exclusivas en viajes, móvil, online, etcétera.

– Descuentos del 8% en gasolineras y del 4% en CEPSA.

– Pagar en cualquier establecimiento que acepte MasterCard.

– Sacar dinero en cualquier cajero del mundo que acepte MasterCard.

– Pagar online 3D Secure.

– Con PASS los clientes pueden solicitar la financiación de sus compras de forma rápida, sencilla y sin papeleo. Se realiza directamente en caja y se puede fijar para un periodo de entre 3 y 10 meses.

En cuanto al modo de contratarla, es muy similar al caso anterior. Así, si estás interesado en hacerte con esta tarjeta te aconsejamos dirigirte al Carrefour más cercano y pedir más información al respecto o llamar al siguiente número de teléfono: 914 68 91 94.

También puedes solicitar la tarjeta del supermercado a través de la siguiente dirección web.

Si quieres tener más ventajas en estos supermercados, consulta los beneficios de los que disfrutan los trabajadores de Carrefour y cómo formar parte de la empresa.

Comparativa

Si te has decidido a hacerte con una de estas dos tarjetas, lo más recomendable es que analices las dos opciones para descubrir cuál se adapta mejor a ti. A continuación te presentamos una pequeña comparativa según los aspectos más importantes:

– Costes de emisión. Ambas son gratuitas, pero Alcampo fomenta la contratación ofreciendo bonos de hasta 20€ para usar en sus supermercados si te haces la tarjeta.

– Costes de renovación. Igual que en el punto anterior, ninguna de las dos tienen.

– Pago contado inmediato o a final de mes. Esta empresa es la única que te ofrece la posibilidad de pagar al día siguiente a la compra, pero ambas te permiten hacerlo a final de mes sin intereses.

– A crédito. Esto dependerá de las condiciones de cada crédito, por lo que no se puede anticipar este dato. En todo caso, conviene puntualizar que lo importante será fijarse en el TAE de ambas operaciones.

– Sacar dinero en los cajeros. Con la de Carrefour podrás hacerlo, porque es una Mastercard, pero con la de Alcampo no. Eso sí, antes de lanzarte será importante que consultes las comisiones.

– Descuento en gasolineras. Alcampo presume de los mejores precios en este servicio y de la posibilidad de agilizar la operación con la aplicación Automatric. Con ella, si entras en el carril de autopago te leen la matrícula y el pago se cargará a tu tarjeta. Por su parte, Carrefour ofrece un 8% en las gasolineras y un 4% en las de Cepsa. Eso sí, estos descuentos no se aplican directamente en el repostaje, como sí ocurre en las de Alcampo. En este caso se acumulan en un cheque ahorro trimestral. Llegado el momento, el supermercado te lo entregará para que puedas gastarlo en sus supermercados.

– Uso en otros establecimientos. Con la de Alcampo también podrás pagar en Nourauto, Leroy Merlin, Alain Afflelou y en las jugueterías Poly. Por su parte, con la tarjeta Pass de Carrefour podrás pagar en cualquier establecimiento que acepte MasterCard. Además, al hacerlo acumularás un 1% de tu compra, que se te entregará en el cheque ahorro trimestral anteriormente mencionado.

Por lo tanto, en conclusión, podemos decir que a priori la tarjeta Carrefour Pass parece mejor, tanto por tratarse de una MasterCard, como por los descuentos ofrecidos. Sin embargo, esto también dependerá enormemente de qué supermercado prefieras, porque al fin y al cabo, para que la Pass tenga sentido tienes que ser un comprador habitual en esta empresa. Así pues, lo ideal es analizar cada opción teniendo en cuenta dónde haces la mayoría de tus compras.

Club Eroski

Si solicitas la tarjeta Eroski empiezas a formar parte del club de supermercados que ofrece las siguientes ventajas:

– Puedes solicitar dinero en efectivo sin comisiones. Con esta tarjeta tienes la posibilidad de solicitar hasta 300 euros diarios y con la forma de pago que prefieras.

– No tiene comisiones de mantenimiento ni de emisión.

– Puedes beneficiarte del 1% de ahorro en las compras fuera de Eroski

– Si tienes la tarjeta puedes hacer el pago a través de la aplicación móvil.

– Cuenta con la posibilidad de hacer el pago inmediato o a final de mes.

– Se ofertan campañas de financiación sin intereses con un 0% TAE. La financiación es inmediata, puesto que puedes solicitar tu dinero según el disponible de tu tarjeta y poder disfrutar de él en 48 horas.

– Tiene un seguro de accidentes incluido con un máximo de 120.202 euros.

Puedes solicitar esta tarjeta de forma online a través de la siguiente dirección.

Comparativa de las tarjetas Pass Carrefour, Oney Alcampo y Eroski was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Comparativa de las tarjetas Pass Carrefour, Oney Alcampo y Eroski, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.