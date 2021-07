Coches

Recambios y Mantenimiento

Las 6 cadenas de gasolineras que ofrecen descuentos con tarjetas de fidelización

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las tarjetas de fidelización de las cadenas de gasolineras permiten a los conductores beneficiarse de un gran catálogo de ofertas y descuentos en el precio del carburante y en los productos de las tiendas de las estaciones. Si quieres saber cómo ahorrar cada vez que repostes combustible, a continuación te detallamos una lista con las seis cadenas de gasolineras que ofrecen descuentos a través de las tarjetas de fidelización.

Tipos de tarjetas de fidelización

Las gasolineras que se incluyen en este listado ofrecen dos tipos de tarjetas de fidelización: por puntos, con las que no puedes pagar, y de crédito o de débito.

Las tarjetas de fidelización por puntos son las que emiten las propias gasolineras para incentivar el consumo de sus productos. Este tipo de tarjetas ofrecen descuentos inmediatos o en forma de puntos para canjear en otros productos relacionados. Son tarjetas que sirven para acreditar la relación del cliente con la compañía, pero no es posible pagar con ellas.

son las que emiten las propias gasolineras para incentivar el consumo de sus productos. Este tipo de tarjetas ofrecen descuentos inmediatos o en forma de puntos para canjear en otros productos relacionados. Son tarjetas que sirven para acreditar la relación del cliente con la compañía, pero no es posible pagar con ellas. Otra modalidad son las tarjetas de crédito y débito que emiten los bancos en colaboración con las gasolineras. Dependiendo de la promoción y de la entidad bancaria, puede que sea necesario que cambies de banco o te vincules con la entidad.

Por último, hay un tercer tipo de tarjetas que ofrecen descuento en las gasolineras. Son las tarjetas de crédito y débito propias de los bancos, que entre sus ventajas ofrecen algunos descuentos por echar combustible en determinadas estaciones de servicio.

Galp

Las gasolineras Galp tienen dos tipos de tarjetas de fidelización con las que puedes acceder a descuentos en los carburantes:

Tarjetafast Galp

La tarjetafast de Galp ofrece un programa de beneficios y descuentos en las estaciones de servicios de la empresa a través de acumulación de puntos. Esta tarjeta no está asociada a ninguna entidad bancaria y, por tanto, no es posible pagar con ella.

A través de la tarjeta los clientes pueden conseguir puntos en facturas y repostajes que podrán canjear y obtener en forma de descuento en el combustible y en tarjetas regalo para comprar en las tiendas Galp. La forma de conseguir y acumular puntos con esta tarjeta es a través de los repostajes, por fechas concretas como el día de tu cumpleaños, por cada amigo que adhieras al programa o por personalizar la tarjeta.

Los descuentos para echar gasolina o diésel con los puntos de la tarjeta son de entre uno y diez euros, en función del importe total de combustible que eches.

Galp Solution

Galp Solution es una tarjeta de crédito MasterCard con la que puedes beneficiarte de descuentos en el repostaje de estas estaciones de servicio. Se trata de una tarjeta de crédito asociada a la financiera Cetelem que ofrece descuentos del 8% por echar combustible si seleccionas la modalidad de pago aplazada. En caso de hacer el pago a final de mes sin intereses, el descuento es del 4%. Esta tarjeta de fidelización limita la cantidad de dinero que puede ahorrarse un cliente a 40 euros al mes.

Además, también puedes conseguir descuentos en los repostajes si utilizas esta tarjeta en otros comercios. Se acumula un 5% de descuento por cada compra revolving y un 0,5% por cada pago que realices con la modalidad a final de mes.

Por bancos

Por otra parte, las gasolineras Galp tienen acuerdos con algunas entidades bancarias a través de las que se ofrecen descuentos específicos. Algunos de ellos son:

Los clientes de las tarjetas Bankia pueden beneficiarse de un 2% de descuento al repostar en cualquiera de las estaciones de Galp.

en cualquiera de las estaciones de Galp. Si tienes una cuenta y tarjeta de débito en Abanca , puedes ahorrarte un 2% al echar carburante. Si tienes tarjeta de crédito , el ahorro es de entre el 4 y 5% con un máximo de 600 euros al mes.

, puedes ahorrarte un 2% al echar carburante. Si tienes , el ahorro es de entre el 4 y 5% con un máximo de 600 euros al mes. Los clientes de EVO Banco también pueden disfrutar de un 2% de descuento en cada repostaje .

. Los clientes con tarjetas de crédito y débito de ING pueden disfrutar de un descuento del 3% de las compras que hagan en gasolineras Galp o Shell. Y a los clientes de la entidad que tengan la aplicación Twyp, de ING, pueden ahorrar hasta un 4% por repostar en Galp, Shell y Disa si pagan a través de la aplicación.

Repsol

Las gasolineras Repsol ofrecen dos modalidades de tarjetas de fidelización, una por puntos y otra tarjeta con modalidad de crédito. El programa Repsol Más ofrece descuentos en repostaje por comprar con la tarjeta en diferentes establecimientos que puedes consultar en la información que hemos dejado enlazada. Y además, ofrecen descuentos en la reserva de viajes de vacaciones.

Tarjeta Repsol Más

La tarjeta Repsol Más es una tarjeta de fidelización por puntos que los clientes pueden canjear en forma de descuentos en carburantes, tiendas y lavado de coches, entre otros. Esta tarjeta ofrece descuentos de hasta el 12% en cupones de carburante si los clientes compran tarjetas de regalo en tiendas como eBay, Zalando, Decathlon, El Corte Inglés, Amazon, Casa del Libro, Media Markt y Booking, entre otros.

Repsol Más Visa

Por otra parte, la tarjeta Repsol Más Visa es una tarjeta de crédito que puedes solicitar en BBVA o Caixabank sin necesidad de vincularte con esa entidad. Los descuentos que ofrece esta tarjeta son:

Descuentos de 3 céntimos por litro en Diesel e+ Efitec 95 Neotech y AutoGas.

Descuentos de 5 céntimos por litro en Diesel + 10 Neotech y Efitec 98 Neotech.

Además ofrecen descuento de hasta el 5% en las compras en tienda o lavado de coche.

Y si superas los 250 litros de reportaje en un trimestre, te bonifican con 2 céntimos por litro adicionales al consumo trimestral.

Por bancos

Ibercaja ofrece la tarjeta Repsol Máxima que ofrece descuentos de un 2% cada vez que eches carburante. Este descuento también es aplicable en las gasolineras Campsa y Petronor. Y si repostas con carburante premium, el descuento es de hasta el 3%.

Waylet es una aplicación de Repsol que ofrece descuentos en los repostajes de esta estación de servicio. Para poder beneficiarse hay que asociar una tarjeta de crédito a la aplicación. El ahorro es de hasta 3 céntimos por litro en los seis primeros meses.

Tarjeta El Corte Inglés

La tarjeta de El Corte Inglés también ofrece descuentos en las gasolineras Repsol. Esta tarjeta devuelve el 4% del total de lo que haya gastado el titular en combustible en un trimestre hasta un máximo de 60 euros. El dinero acumulado no puedes obtenerlo en efectivo, sino que tienes que usarlo en El Corte Inglés, Supercor o Hipercor.

Cepsa

Cepsa ofrece promociones y descuentos a los clientes que tengan la tarjeta Porque Tú Vuelves, ya sea la modalidad por puntos o el formato en tarjeta de crédito.

Porque Tú Vuelves

El funcionamiento de la tarjeta Porque Tú Vuelves consiste en la acumulación de puntos por cada repostaje o compras en Cepsa. Con estos puntos podrás beneficiarte de descuentos en el carburante y en las compras en tienda. Con esta tarjeta, por cada litro de carburante, consigues 5 puntos. Y por cada euro en productos de tienda consigues hasta 15 puntos. Por cada mil puntos, consigues un euro de descuento.

Porque Tú Vuelves – Wizink

La tarjeta de crédito Mastercard Porque Tú Vuelves ofrece descuentos en gasolina y diésel, en lavado de coches y en compras en las estaciones de servicio. En concreto, los titulares pueden beneficiarse de hasta un 6% de descuento pagando en estaciones de Cepsa o en las adheridas. Del total del descuento, un 3% es inmediato y es posible conseguir hasta un 3% más si tus compras en estaciones son superiores a 300 euros al mes.

Tarjeta Mi BP

La tarjeta de crédito Visa Mi BP ofrece descuentos de hasta el 12% en repostaje si el titular selecciona la modalidad de pago a plazos. Si paga a fin de mes, el ahorro es del 9%. Además, en los repostajes de 40 litros puedes acumular dos euros extra si repostas con carburantes Ultimate con tecnología Active.

De forma adicional, con este programa puedes ahorrar hasta 8 céntimos por litro en cada repostaje si lo haces con tecnología Active y la modalidad de pago revolving. La tarjeta Mi BP no tiene costes de emisión ni mantenimiento ni es necesario cambiar de banco

Tarjeta Visa Carrefour Pass

La tarjeta de crédito Pass de Carrefour ofrece descuentos en las gasolineras de la empresa. En concreto, permite a los titulares un ahorro de hasta un 8% en las estaciones de Carrefour. Este ahorro tiene que gastarse en los centros de Carrefour.

>> Si quieres conocer todos los detalles sobre esta tarjeta, en esta otra guía te explicamos todo lo que necesitas saber sobre tarjeta pass Carrefour

Tarjeta Oney Alcampo

La tarjeta Alcampo permite a los titulares disfrutar de un descuento en el repostaje de carburante en las estaciones de servicio de Alcampo y Simply.

>> En esta otra guía puedes consultar todos los detalles de la tarjeta Alcampo

Cómo elegir la mejor tarjeta de fidelización

Ahora que ya conoces las diferentes ofertas de las gasolineras y sus tarjetas, te estarás preguntando qué opción es mejor y cómo decidirte. La clave para contratar la tarjeta de fidelización que más se ajuste a tus necesidades está en prestar atención a la letra pequeña de los contratos y en comparar punto por punto las condiciones de cada una de ellas.

La primera decisión que tienes que tomar es si prefieres una tarjeta por puntos o una de crédito o débito para poder pagar también con ella. Otro factor importante es preguntarte si sueles repostar siempre en la misma cadena o si varías porque estas tarjetas suelen salir más rentables si repostas de forma habitual en la misma cadena.

Después de valorar estos dos primeros puntos, si te decides por una tarjeta de crédito, revisa con atención estas cláusulas del contrato:

Coste de la tarjeta, tanto de emisión como si tiene cargas de mantenimiento

Los intereses de la tarjeta de crédito

Si necesitas cambiar de banco o domiciliar alguna nómina para solicitar la tarjeta o no es necesaria la vinculación.

