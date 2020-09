20 regalos gratis que puedes conseguir el día de tu cumpleaños

Sabías Que...

¿Quieres llevarte algún regalo extra el día de tu cumpleaños? Además de los diferentes regalos que te hagan tus seres queridos y familiares, algunas marcas ofrecen descuentos o te envían algún tipo de producto suyo en forma de regalo con motivo de tu cumple.

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir estos regalos de las marcas en el día de tu cumple.

Dejamos las páginas a las que tienes que acceder directamente para solicitar estos reglaos y descuentos, sin rodeos. Marca a marca. No te lo pierdas.

Tous

La marca de joyería más famosa por su icónico oso ofrece ventajas a sus clientes MyTous el día de su cumpleaños.

La marca regala durante todo el mes de tu cumpleaños un regalo extra por cualquiera de tus compras.

Por ejemplo uno de estos regalos si compras alguno de sus productos es un estuche neceser para guardar alguna de tus joyas más preciadas así como un llavero de cuero de Tous con forma de oso.

Para poder ser cliente MyTous y poder beneficiarte de este beneficio y de otras ventajas tienes que entrar en el siguiente enlace para registrarte como cliente MyTous.

En esta página tendrás que introducir los datos de correo electrónico, una contraseña y los datos de contacto, tanto nombre y apellidos como número de teléfono. Una vez rellenes todos los campos tienes que seleccionar crear mi cuenta y listo.

Espera a que llegue el mes de tu cumpleaños y si quieres comprarte algún producto de la marca, ya sabes que vendrá con un regalo extra.

Desigual

En el caso concreto de Desigual también puedes recibir algún código promocional extra con motivo de tu cumpleaños si formas parte del Programa de Fidelización de la marca, conocido como Programa Magic.

Si eres miembro podrás beneficiarte de descuentos especiales como por ejemplo en fechas concretas como el cumpleaños en función de las promociones comerciales de la marca. En concreto el descuento es de un 25% en productos de la tienda.

Con este programa de fidelización los clientes irán acumulando puntos a través de compras de productos en tiendas Desigual que les reportarán beneficios en forma de descuentos en compras posteriores.

Si quieres formar parte del programa de fidelización puedes hacerlo a través del siguiente enlace.

Una vez rellenes los datos que te solicitan, el correo electrónico y una contraseña, ya eres miembro de la comunidad Magic Desigual.

También puedes registrarte de forma presencial comunicándoselo a los vendedores de las tiendas.

Yelmo Cines

La conocida cadena de proyección de películas Yelmo Cines también ofrece regalos a sus clientes por su cumpleaños.

Las personas que tengan la tarjeta de los cines Yelmo y por tanto sea cliente Movie Yelmo puede tener una serie de ventajas de descuento y promociones exclusivas además de recibir un regalo de cumpleaños.

Si quieres darte de alta como cliente de cines Yelmo puedes hacerlo desde aquí.

Si quieres ser cliente Movie Yelmo tienes que rellenar el formulario de inscripción a través del anterior enlace y presentar la tarjeta en taquilla antes de pagar las entradas cuando vayas al cine.

Sacar la tarjeta por primera vez tiene un coste de 2,50 euros.

Yves Rocher España

Si te haces cliente My Club Yves Rocher también conseguirás descuentos y productos por tu cumpleaños.

La fidelidad a la marca se valora con una serie de beneficios a los clientes que sean miembros de My Club. Entre ellos, con regalos y ofertas exclusivas el día de tu cumple.

Si quieres darte de alta y convertirte en un miembro de My Club Yves Rocher puedes hacerlo en las tiendas físicas tras haber realizado una compra y comunicándoselo a uno de sus vendedores.

Merkal Calzados

Si quieres recibir regalos el día de tu cumpleaños así como otras promociones y descuentos especiales tienes que conseguir la Tarjeta Merkal Family.

La tarjeta no tiene coste, se puede conseguir de forma gratuita.

Con la tarjeta Merkal Family podrás conseguir regalos el día de tu cumpleaños para ti pero también regalos para tus hijos.

Por tanto desde la marca te harán un regalo especial tanto a ti como a tus pequeños. En concreto, puedes disfrutar de 10 euros de descuento por tu cumple y por los de tus hijos si son menores de edad y están inscritos contigo en la tarjeta.

Si quieres conseguir la tarjeta Merkal Family tendrás que hacerlo de forma presencial en alguna de las tiendas físicas que tiene la marca.

Kinépolis

Los cines Kinépolis cuentan con un Grupo de Amigos al que puedes unirte.

Si decides formar parte de este grupo recibirás regalos especiales por tu cumpleaños como una entrada gratis para una película.

La entrada es válida para que vayas a ver una película el mismo día de tu cumpleaños o el siguiente todos los años que seas miembro del grupo.

Para poder disfrutar de este beneficio tienes que aceptar antes del día del cumpleaños recibir la newsletter.

Para poder formar parte del Grupo de Amigos tienes que darte de alta en Mi Kinépolis a través del siguiente enlace.

Rellenar todos los datos que te solicitan y listo, ya eres un miembro más.

Brasayleña

En el restaurante Brasa y Leña puedes celebrar tu cumpleaños y la cadena será la encargada de invitarte al Rodizio.

La gran ventaja que ofrecen desde el restaurante es que acudas a uno de sus locales durante la semana de tu cumpleaños acompañados de 3 amigos o más para que te inviten al Rodizio.

¿Qué es Rodizio? Comer carne hasta no poder más sin tener que levantarte de la mesa.

Para disfrutar de esta comilona no hace falta que estés registrado ni seas cliente habitual. Preséntate con tu DNI y más de tres acompañantes la misma semana de tu cumple y disfruta de tu ventaja.

Kiabi

La tienda de moda Kiabi cuenta con una tarjeta de fidelidad de clientes a través de la que puedes beneficiarte de promociones, ofertas y descuentos.

Esta tarjeta de fidelidad es gratuita, no tiene caducidad y te permite disfrutar de ofertas especiales desde el primer momento, incluido tu cumpleaños.

El día de tu cumple recibes un regalo de la marca.

Si quieres darte de alta y ser un cliente más de la tarjeta Kiabi, pincha en el siguiente enlace y rellena el formulario con tus datos.

Springfield

La tienda de ropa Springfield también premia a sus clientes más fieles con regalos, ofertas y descuentos. Y sí, también el día del cumpleaños.

Si te haces miembro de Springfield club consigues hasta 8 euros de descuento el día de tu cumpleaños en la compra de cualquier producto además de otras ventajas.

Si quieres unirte al club de Springfield puedes hacerlo de dos formas distintas. O bien en tu tienda, puedes solicitar tu ingreso al realizar una compra o bien de forma online.

Puedes crear tu cuenta para ser miembro a través de este enlace una vez finalices una compra.

Woman secret

Woman Secret cuenta con un club exclusivo con el que ofrecen a sus clientes más fieles grandes ventajas.

Si quieres formar parte del club Wow Woman Secret puedes recibir además de grandes ventajas, un regalo el día de tu cumpleaños que se llama HappyWow.

Si quieres hacerte socia de WOW puedes hacerlo en tu tienda tras realizar una compra o una vez finalices un pedido online tras haber realizado una compra.

Nivea Men

Nivea Men te regala por tu cumpleaños el pack Nivea Menen Gympack a través de un sorteo en el que pueden participar las personas que cumplen años durante ese mes.

Para poder participar en este sorteo tienes que rellenar el formulario a través de este enlace y esperar a tener suerte.

Nivea

Nivea quiere celebrar tu cumpleaños sorteando un pack de Nivea Sun Eau de Toilette entre todas las personas que rellenen un formulario y que cumplan años durante este mes.

A diferencia de Nivea Men, para poder participar y conseguir el regalo Nivea tienes que registrarte e iniciar sesión como cliente de Nivea a través de este enlace.

Roxy

La marca Roxy también ofrece descuentos especiales y regalos de cumpleaños a sus clientes fidelizados.

Para poder beneficiarte de todos los reglaos y ventajas tienes que unirte al club de Roxy a través de este enlace.

H&M

Si quieres conseguir regalos de H&M y ofertas el día de tu cumpleaños tienes que unirte al club de H&M.

La tienda de ropa beneficia a sus clientes más fieles con ofertas en el día de su cumpleaños en compras de sus productos.

Si quieres unirte a la comunidad de H&M puedes hacerlo en este enlace.

Casashop

Para poder disfrutar de un regalo o descuento el día de tu cumpleaños en Casashop tienes que darte de alta en su Newsletter.

Una vez estés suscrito a la Newsletter podrás conseguir una serie de ventajas como por ejemplo que la tienda te obsequie con un detalle el día de tu cumpleaños.

Para darte de alta en la Newsletter entra en el siguiente enlace y rellena los datos que te solicitan.

Pimkie

A través de su programa de fidelidad te otorgan una serie de ventajas como por ejemplo un cupón de 7 euros de descuento o 140 puntos de fidelidad el mismo día de tu cumple.

Para poder formar parte del club de fidelidad de Pimkie tienes que hacer alguna compra en sus tiendas y solicitarlo al vendedor.

Quiksilver

Quicksilver también cuenta con un programa de fidelización que ofrece una serie de ventajas y descuentos a sus clientes.

Cuenta con ofertas específicas para el día de tu cumpleaños.

Si quieres beneficiarte de esta oferta tienes que darte de alta en el club a través del siguiente enlace.

C&A

En C&A tienes que suscribirte a la Newsletter si quieres recibir una sorpresa por tu cumpleaños.

En este caso a la hora de hacer la suscripción, desde este enlace, puedes marcar una casilla que indica «Quiero recibir una sorpresa por mi cumpleaños».

De esta forma desde C&A se encargarán de añadir una sorpresa más a un día tan especial.

IKEA

Si te haces socio de Ikea además de disfrutar de otras ventajas podrás recibir un regalo más de cumpleaños a través del email.

Si quiere unirte a Ikea Family puedes hacerlo desde este enlace.

Mango

A través del club de socios Club Mango Likes You puedes acogerte a muchas ventajas y ofertas especiales de la tienda.

El club funciona mediante likes. Por eso por tu cumpleaños te dan n total de 1.000 Likes que tienen una validez de 15 días para gastarlos.

Para poder beneficiarte de este descuento tienes que señalar cuál es la fecha de tu cumpleaños en el momento en el que te des de alta.

Para poder darte de alta puedes hacerlo desde cualquier tienda comunicándoselo a un vendedor o de forma online a través del siguiente enlace. Tienes que crear primero la cuenta de Mango para ser cliente de Mango Like You.

