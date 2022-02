Sabías Que...

Gratis

Las dos mejores páginas donde regalan cosas gratis

NOTICIA de de Jessica Pascual

Gratis, sí, has leído bien. En Internet hay distintas páginas en las que los usuarios regalan artículos de segunda mano que ya no utilizan. Estas operaciones no tienen ningún coste asociado, más allá de tener que ir al encuentro con el vendedor para recoger ese objeto.

¿Pero, qué cosas se regalan? De todo. Ropa, zapatos, televisiones, mobiliario para casa, temario de oposiciones, libros y enciclopedias, colchones, juegos de mesa y videojuegos, vajillas, tostadoras, mochilas y todo lo que puedas imaginar. Si quieres consultar el catálogo disponible, aquí te dejamos un listado con algunas páginas donde regalan cosas gratis.

Páginas donde regalan cosas gratis

Si quieres conseguir cosas de segunda mano gratis, en esta selección de páginas puedes encontrar prácticamente de todo.

Nolotiro.org

En Nolotiro.org cualquier usuario puede publicar anuncios sobre objetos usados que ya no necesita y que quiere regalar para evitar tener que tirarlos.

Bajo el lema ‘No lo tiro, te lo regalo (sin condiciones)’, la página aglutina un inmenso catálogo de regalos que van desde zapatos, hasta mobiliario como baúles, cuadros, enciclopedias, contestadores y mucho más.

En esta página puedes filtrar objetos por ciudad o simplemente hojear el catálogo completo por si encuentras algún regalo que pudiera servirte. En los anuncios aparece la ubicación desde donde se hace la oferta, el usuario que lo publique y hace cuanto tiempo se publicó el anuncio.

En el lateral derecho de la oferta aparece una pequeña descripción en la que se detallan las características principales del objeto. Si está hecho a mano, las condiciones y su estado o cualquier otro dato relevante.

Si alguna de las ofertas te interesa, puedes contactar directamente con el vendedor a través del botón que aparece en la parte derecha del anuncio que dice ‘Contactar a (nombre del propietario)‘.

Eso sí, para poder contactar con el propietario y concertar un encuentro para recoger el objeto, es necesario que te registres en la plataforma y te crees una cuenta con un correo electrónico.

En algunos casos en la descripción aparece detallado el punto exacto en el que recoger el regalo, mientras que en otros debes contactar con el propietario para que te informe del lugar.

La desventaja de esta web es que no tiene los regalos clasificados. Para encontrar algo que necesites puedes utilizar el buscador y escribir por ejemplo, la palabra vajilla si lo que buscas es platos para tu casa, o pasar de página en página hasta encontrar lo que buscas.

Telodoygratis

En Telodoygratis puedes hacer una búsqueda más detallada que en la página anterior. En este caso, cuenta con categorías específicas de regalos usados para bebés y niños, muebles y hogar, vestimenta, electrodomésticos, videojuegos, informática, deportes y mucho más.

Además de filtrar por categoría de producto, también hay un buscador en la página que permite acotar la búsqueda en función de la provincia, para detectar ofertas que se encuentren cerca de ti.

Bajo el lema ‘Recicla, reutiliza y comparte’, esta plataforma es una comunidad de usuarios que actualmente cuenta con más de 155.000 suscriptores que publican anuncios de regalos gratuitos. La web tiene aplicación para Android que puedes descargarte en tu teléfono.

En el interior de cada una de las ofertas aparece una imagen del regalo en cuestión así como la información básica del producto.

Si encuentras algún producto que te gusta, tienes que seleccionar el botón verde que aparece en la parte derecha de la página que dice ‘Me interesa’. Al igual que en el caso anterior, para contactar con los propietarios es obligatorio registrarse en la plataforma con una cuenta de usuario.

Otras páginas web

Las dos anteriores son las páginas más populares y conocidas en lo que a regalos usados gratis se refiere. Aunque además de estas webs en las que puedes encontrar casi de todo, existen otras especializadas por ejemplo, en bebés, en comida o en mascotas.

Segundamanita.com

Si lo que buscas es regalos y objetos para bebés y niños, hay una web que regala objetos para ellos. Se llama Segundamanita.com, pero en la actualidad la web está en mantenimiento.

Por otra parte, hay páginas como Comiendoporlapatilla o Regalomascotas que en la actualidad no funcionan, pero que en su momento publicaban anuncios sobre cómo y dónde comer gratis y anuncios de mascotas que se daban en adopción.

En estas páginas puedes encontrar objetos usados de gente que ya no los usa y que a ti pueden servirte. Aunque además, si se aproxima la fecha de tu cumple, aquí te explicamos qué tiendas te regalan cosas gratis por tu cumpleaños.

