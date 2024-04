Sabías Que...

12 ideas para celebrar un 60 cumpleaños

El día de un cumpleaños es uno de los mejores momentos para los más pequeños. Fiesta, tarta, regalos, amigos, familiares y cantar el cumpleaños feliz son algunos de los ritos asociados a estas celebraciones. Sin embargo, a medida que cumplimos más años, las personas pierden esta ilusión y el día del cumpleaños no es tan especial, incluso puede llegar a ser odiado por no querer hacerse viejo. Según los expertos de TK Home Solutions, la soledad y el aislamiento social son los factores de riesgo clave para las afecciones de salud mental a partir de los 60 años. Por ello, no hay nada mejor que celebrar el cumpleaños y que esta persona se sienta acompañada en una fecha tan especial para celebrar que aún es posible disfrutar de la vida.

Para que una persona mayor de 60 pueda disfrutar de un cumpleaños único y especial, no es necesario montar una gran fiesta con decenas de personas, ni realizar una gran inversión económica. Con un poco de imaginación se puede conseguir que el cumpleañero disfrute y pueda sentir el calor de sus seres queridos. TK Home Solutions propone algunas de las ideas para celebrar un cumpleaños inolvidable.

Pícnic en el parque

Si la persona que cumple años es tranquila y le gusta la naturaleza, una excelente opción es soplar las velas en un pícnic en un parque o en el jardín de casa. Invitar a amigos y familiares, preparar una variedad de platos sencillos, pero deliciosos y disfrutar de actividades como juegos, música en vivo o simplemente una conversación animada al aire libre puede convertirse en una experiencia muy gratificante.

Cena temática

Organizar una cena temática es otra forma creativa de celebrar un cumpleaños, pero siempre hay que tener en cuenta los gustos del cumpleañero. Se puede preparar, por ejemplo, desde una velada que emule una noche en el casino, con juegos de cartas y ruleta, hasta una cena de estilo retro con música y vestimenta de los años 60 para que el cumpleañero recuerde su época más joven. Las posibilidades son infinitas. Solo hay que tener un poco de imaginación parar crear un ambiente divertido del que todos los invitados puedan disfrutar.

Tarde de juegos de mesa

Para personas más tranquilas y amantes de los juegos de mesa, se puede organizar una jornada familiar con juegos clásicos como el ajedrez, Scrabble o Monopoly, entre otros. Con un buen café y una pequeña merienda que incluya la tarta, la inversión es mínima y las risas están aseguradas.

Viaje de aventura

Si la persona que cumple años es muy activa, organizar un viaje a un destino exótico, explorar otra cultura o realizar un crucero puede resultar muy emocionante y crear recuerdos imborrables.

Clase de cocina o degustación de vinos

Para quienes disfrutan de la gastronomía o la enología, un regalo original es asistir a una clase de cocina o a una degustación de vinos. Aprender nuevas técnicas culinarias, explorar sabores y maridajes, y compartirlo con seres queridos puede ser muy divertido.

Voluntariado y servicio comunitario

A muchas personas mayores les gusta dedicar su tiempo a los demás en vez de sentirse protagonistas. En este caso, se puede celebrar un cumpleaños organizando una jornada de voluntariado en un hogar de ancianos, participando en actividades de limpieza comunitaria o colaborando con organizaciones benéficas. Es una forma diferente de celebrar la vida y hacer algo por la comunidad.

Noche de karaoke

Organizar una jornada de karaoke en casa o en un local con familia o amigos para cantar las canciones favoritas del cumpleañero permite disfrutar de una noche llena de música y risas.

Tour cultural o histórico

Se puede planificar un recorrido por museos, galerías de arte o lugares históricos de la propia ciudad. Para ello, lo mejor es contratar a un guía turístico que haga el recorrido aún más interesante y educativo. Es una excelente manera de aprender algo nuevo y un regalo extraordinario si el homenajeado tiene una mente inquieta y gusto por la historia y la cultura.

Escapada de bienestar

Organiza una escapada a un spa con tratamientos de masaje, yoga o meditación, es una insuperable manera de dedicar tiempo a cuidar el cuerpo y la mente, y un inmejorable regalo para una persona que ha tendido a abandonar su autocuidado.

Excursión al aire libre

Si el cumpleañero es una persona activa, se puede planificar un cumpleaños que incluya una excursión, como una caminata por lugar con vistas, o un día de pesca, según sus gustos y aficiones.

Fiesta sorpresa musical

Organizar una fiesta sorpresa es algo que hace mucha ilusión a la persona que cumple años. Si además es temática, con el género musical que más le gusta como protagonista, se convertirá en una jornada inolvidable. Puedes escoger entre salsa, jazz o rock and roll, y decorar el lugar de acuerdo con la temática. Y si la casa tiene jardín, incluso se puede contratar a un DJ o una banda en vivo para animar la fiesta.

Proyecto de arte en grupo

Cada vez están más de moda en las ciudades las actividades artísticas en grupo, ya sea realizar cerámica, papiroflexia o pintar un cuadro. Compartir esta experiencia creativa en un grupo reducido se convertirá en una experiencia de cumpleaños inolvidable.