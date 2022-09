Coches

Recambios y Mantenimiento

Cómo saber si he echado todos los litros de gasolina que indica el surtidor

NOTICIA de de Jessica Pascual

Marcas 50 euros. Introduces el método de pago y el surtidor de gasolina empieza a funcionar. Una vez la pantalla del surtidor llega a esos 50 euros, se corta el suministro de combustible. ¿Pero, se puede comprobar si la cantidad de gasolina que has metido en el coche se corresponde con lo que has pagado? Sí, existe una forma de comprobar la cantidad de gasolina que has llenado del depósito para ver si se corresponde con la cifra que has pagado.

Una prueba que muchos usuarios reclaman, sobre todo, ante la imparable subida de los precios de la gasolina. La buena noticia es que es un procedimiento muy sencillo que puede solicitar cualquier usuario y que no va a llevar mucho tiempo, puesto que hacer esta comprobación es cuestión de cinco minutos.

Cómo saber si el surtidor está bien calibrado

La única manera de comprobar si la cantidad de gasolina que has echado en el vehículo se corresponde con la cantidad que has pagado, es comprobar que el surtidor está bien calibrado. Para ello, hay que recurrir a la prueba de la probeta.

Según establece la ley, todas las estaciones de gasolinera deben tener una probeta certificada y homologada para verificar si el surtidor funciona bien. El instrumento tiene la misma forma que las típicas probetas de laboratorio, pero en un tamaño mucho más grande y con un depósito más ancho, en forma de bola, en la parte inferior. Como puede verse en la siguiente imagen, tiene una boca de entrada grande, para que quepa la manguera del surtidor y tiene un tamaño considerable.

Quién puede pedir esta prueba

Cualquier usuario que vaya a repostar a una estación de servicio está en su derecho de solicitar esta prueba de comprobación. De hecho, todas las estaciones de servicio están obligadas a sacar esta probeta si un cliente se lo pide. No pueden negarse y, además, debe ofrecérselo en el momento en el que se lo pide. En el caso de que una estación se niegue, el empleado puede emprender acciones legales contra la empresa. Es decir, que puedes pedirlo en una estación de otra comunidad distinta a la tuya si te pilla de viaje o hacerlo en la gasolinera cerca de casa en la que sueles repostar.

Cómo hacer la prueba de la probeta

El proceso es sencillo. La probeta tiene una marca en la parte superior del tubo que indica la cantidad de 10 litros. Por tanto, para hacer la revisión, lo primero que hay que hacer es marcar en el surtidor la cantidad de 10 litros.

Hecho esto, hay que coger la manguera y echar gasolina en la probeta. Como aparece en el vídeo que puedes ver al final del artículo, al echar el combustible va a generarse espuma. Para obtener el dato final, hay que esperar a que desaparezca la espuma porque, de lo contrario, la medición no tiene validez.

Una vez que el surtidor marque que ha llegado a los 10 litros, hay que retirar la manguera de la probeta y dejarla en su sitio. Y esperar a que desaparezca la espuma. Cuando esto ocurra, hay que comprobar que el nivel de gasolina se encuentra en la marca que indica la probeta.

Por ley, hay un margen de 0,5 % sobre la marca en la que el surtidor puede moverse sin que ello suponga una ilegalidad. Tanto en sentido negativo, como en positivo. Pero si la cantidad de gasolina echada en la probeta se encuentra por debajo de este margen, la estación estaría cometiendo una ilegalidad y el cliente estaría en todo su derecho de denunciar.

Si quieres ver un ejemplo del proceso de esta prueba, en el siguiente vídeo puedes ver cómo un empleado de una gasolinera realiza la medición.

Si quieres leer más noticias como Cómo saber si he echado todos los litros de gasolina que indica el surtidor, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.