El truco para saber si he repostado gasolina adulterada en el coche

Antes de emprender un viaje, lo normal es llenar el tanque de combustible en una gasolinera. Este acto cada vez afecta más al bolsillo por los elevados precios del carburante. Con el inconveniente de que se están dando casos en los que determinadas gasolineras estafan a los clientes a la hora de repostar el combustible. Para no caer en este tipo de timos, es fundamental conocer si has repostado gasolina adulterada o saber si he echado todos los litros de gasolina que indica el surtidor.

Fraudes típicos en las gasolineras

Además del caso que hemos mencionado anteriormente en el que las gasolineras trucan el surtidor y el importe repostado no corresponde con la cantidad que hay en el tanque del vehículo, también existen otras artimañas para estafar a los clientes. Uno de los más comunes es pagar para repostar gasolina 98 y recibir gasolina 95. Esta última es más barata y de peor calidad que la de 98 octanos. Es decir, pagas por una gasolina más cara, pero de mayor calidad gracias a los aditivos que contiene, pero realmente repostas gasolina 95.

Eso sucede en los coches gasolina, pero los diésel tampoco se libran de este tipo de estafas. En algunas gasolineras también se han dado casos en los que a los clientes les han suministrado gasóleo agrícola, un tipo de diésel mucho más barato. Este es el que usan los tractores y está totalmente prohibido repostarlo en turismos. De hecho, si la Guardia Civil te pilla con este tipo de gasóleo en el tanque de tu coche, te puedes enfrentar a multas de más de 10.000 euros.

Cómo afecta en el coche repostar gasolina adulterada

Los anteriores trucos de las gasolineras para estafar a los clientes repercuten de forma directa en el bolsillo. Sin embargo, existe otra estafa que consiste en adulterar la gasolina repostada con otros ingredientes. Esto también afecta a la salud de nuestro coche.

La gasolina adulterada consiste en mezclar este combustible con otros tipos de sustancia. Por ejemplo, mezclar la gasolina con aceite usado, agua o alquitrán. De este modo timan a los clientes al repostar una gasolina contaminada con otras sustancias perjudiciales para el motor del vehículo.

Cómo saber si he repostado gasolina adulterada

Al rebajar el diésel o la gasolina con agua, esta mezcla se vuelve más densa y se depositará al fondo del tanque de combustible. De este modo, tarde o temprano el motor utilizará esta mezcla contaminada y puede provocar averías irreversibles.

Una de las consecuencias podría ser que el motor puede que en un principio siga funcionando con normalidad, pero con el paso del tiempo se oxidarán los elementos del motor, provocando así averías. En el caso de que hayas echado gasolina adulterada, podrás notar tirones cuando circules por autovía, pérdida de potencia y velocidad a la larga. Piénsatelo dos veces y asegúrate de que tu vehículo reposte el carburante adecuado.

