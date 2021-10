Trabajos

Cómo trabajar en Carrefour, inscripción y ofertas de empleo

¿Estás buscando empleo? ¿Has pensado probar suerte en los puestos de empleo relacionados con los hipermercados? Si te gusta la atención al cliente, quizá te interese saber cómo buscar empleo en Carrefour. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para inscribirte a una oferta de empleo de Carrefour, los requisitos y cómo enviar el currículum.

>> Y si quieres trabajar en la cadena de supermercados Supeco, te damos todas las claves al final del artículo.

Enviar currículum paso a paso

Los supermercados Carrefour tienen un portal de empleo en el que puedes registrarte y adjuntar tu currículum para que la empresa lo tenga en cuenta para las siguientes candidaturas.

A diferencia de otras empresas, en Carrefour no puedes ver las diferentes ofertas de empleo que están vigentes en cada momento. A la hora de registrarte en su portal, lo único que puedes elegir es la categoría en la que quieras buscar un trabajo. Si una vez te has registrado los datos y preferencias que has introducido así como tu currículum coincide con alguna de las ofertas de empleo vigentes, te llamarán.

En la página principal del portal de empleo lo primero que aparece son las cuatro diferentes áreas en las que puedes buscar ofertas de empleo dentro de Carrefour:

Atención al cliente

Managers

Servicios Centrales

Una categoría a parte de recién graduados y estudiantes

Es la primera decisión qeu tienes que tomar. ¿Qué tipo de empleo estás buscando?

A continuación explicamos el proceso de inscribirse a una oferta de empleo con un ejemplo en el área de atención al cliente.

Una vez seleccionamos la categoría, aparece la siguiente imagen en la que desde la plataforma de Carrefour solicitan que los usuarios se registren para poder inscribirse a las diferentes ofertas de empleo.

Una vez introduces el nombre, apellidos y una dirección de correo electrónico, aparece la siguiente pantalla en la que informan que para completar el proceso de registro hay que rellenar un formulario.

Antes de comenzar te indican que completarlo te llevará unos 10 minutos y que debes contar con una conexión estable a Internet.

Si deslizamos con el ratón hacia abajo, aparece el formulario que hay que rellenar.

En este formulario tienes que introducir tus datos personales, los datos de contacto, así como el DNI.

La dirección donde resides y te preguntan si tienes carnet de conducir y en caso afirmativo, si dispones de vehículo propio. Si no rellenas todos los campos, no te dejan continuar.

Una vez hayas completado este primer cuestionario, tienes que pinchar en la pestaña Siguiente paso.

Una vez has completado los datos personales, lo siguiente que tienes que rellenar es la formación académica tal y como aparece en la imagen.

En el área de formación también debes incluir los conocimientos de idiomas que tengas. El siguiente apartado que hay que rellenar es el de experiencia profesional. En este momento tienes que informar sobre si has realizado de forma previa entrevistas con Carrefour, si has trabajado antes con al empresa y si tienes experiencia en este sector. Y la experiencia profesional

A continuación te preguntan, dentro de la categoría que has elegido, en qué puesto de empleo te gustaría trabajar. Te aparece el siguiente listado de puestos de empleo.

En este punto debes seleccionar la disponibilidad que tienes para trabajar, si es total, sólo por las mañanas sólo por las tardes, sólo noches o los fines de semana. Y tu preferencia de jornada laboral, si quieres completa, parcial o te es indiferente.

Además preguntan por la época del año en la que quieres trabajar y en qué centro prefieres hacerlo. En este punto debes seleccionar la región de España en la que quieres trabajar. Por último, puedes adjuntar tu currículum en versión PDF.

Después de realizar todos estos pasos, sólo te falta rellenar un test y ya podrás iniciar la inscripción a las ofertas.

El último paso es responder a un cuestionario tipo test de 20 peguntas.

Algunas de ellas son sobre situaciones reales a las que tendrías que hacer frente en la tienda y en la que tienes que seleccionar una posible actuación.

Otras preguntas son sobre tu personalidad y tus reacciones ante diferentes circunstancias.

Una vez finalizas de rellenar este cuestionario tipo test, aparece un mensaje automático en el que te indican que ya tienen guardada tu información y que la tendrán en cuenta para las siguientes candidaturas.

De forma presencial

Otra de las formas que hay para poder dejar tu currículum en Carrefour es haciéndolo en alguna de sus tiendas físicas. Deberás acudir al mostrador de información con el currículum actualizado y una foto de tamaño carnet.

Si lo que quieres es trabajar en algunos de los hipermercados Carrefour de los que van a abrir próximamente debes acudir a las oficinas del INEM más cercana a la localización de la apertura del próximo centro.

Requisitos

No hay un listado de requisitos específicos para trabajar en Carrefour puesto que las condiciones concretas van a depender del tipo de puesto de empleo al que accedas.

No serán los mismos requisitos los que te pidan para trabajar en tienda de cara al público, donde el mayor valor será tener la capacidad de conectar con el cliente y de ofrecerle una experiencia única de venta que por ejemplo los requisitos que soliciten para trabajar en oficinas centrales o como manager de tienda.

Para estos últimos puestos se requerirá una formación académica superior con conocimientos concretos del puesto que se quiere desarrollar.

Ventajas

Carrefour cuenta con el programa Carrefour Life que es un programa social para empleados a través del que pueden beneficiarse de descuentos de hasta un 85% en productos y servicios de Carrefour y otros centros donde la marca tiene acuerdos.

Cuentan con programas de formación profesional dentro de la propia empresa y con programas específicos de prácticas para formar a personal y que inicien la trayectoria profesional dentro de Carrefour.

Trabajar en Supeco

¿Tienes cerca de casa alguna tienda Supeco? ¿Te gustaría trabajar allí y formar parte de su plantilla? Pues para conseguirlo tan sólo tienes que seguir los pasos que te hemos detallado para inscribirte a una oferta de empleo en Carrefour, porque el proceso de selección se realiza de la misma manera, debido a que se trata de la misma empresa que Carrefour.

Si accedemos a la web de Supeco, a la sección ‘Trabaja con nosotros‘ nos lleva directamente al portal de empleo de Carrefour. Así que si quieres trabajar en las tiendas de Supeco como vendedor, reponedor o cajero, repasa la guía que te detallamos en este artículo.

La cadena de Supermercados Supeco cuenta en la actualidad con un total de 26 tiendas repartidas por España y se caracteriza por tener unos precios más económicos que sus competidores.

