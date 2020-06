Trabajos

Buscar trabajo Cómo conseguir un empleo en Alcampo

¿Quieres formar parte de la gran cadena de supermercados Alcampo? Si te gustan los trabajos relacionados con la atención al cliente y los productos del hogar, desde todo lo relacionado con la alimentación hasta los productos de limpieza o droguería, Alcampo es una buena opción. Necesites un empleo estable o un trabajo de jornada parcial para sacarte un dinero extra mientras estudias, en Alcampo puedes encontrar tu lugar. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir un empleo en Alcampo: Requisitos, sueldo, cómo mandar un currículum, ofertas vigentes y mucho más.

Ofertas campaña verano 2020

De cara a la campaña de verano la empresa Auchan Retail España, a la que pertenece Alcampo, ha hecho públicas 1.650 ofertas de empleo para diferentes puestos entre los que se encuentran los de reposición y ventas o cajas. Estas ofertas tienen una duración temporal destinada a cubrir la mayor demanda de consumo de sus productos durante el verano.

Las ofertas de empleo que han publicado se reparten de la siguiente manera por toda España:

En Madrid hay 325 vacantes.

En Andalucía 213 puestos.

En Cataluña han ofertado 185 plazas.

En Aragón 180 puestos.

En Galicia hay 150 plazas disponibles.

En la Comunidad Valenciana las ofertas cubren 120 vacantes.

En Castilla y León hay 80 puestos para reforzar la campaña de verano.

En el País Vasco han ofertado 75 plazas.

En Castilla La Mancha hay un total de 70 puestos de empleo nuevos.

En las Islas Baleares el refuerzo de la plantilla de verano es de 64 personas.

En La Rioja hay 55 plazas disponibles para esta campaña.

En las Islas Canarias son 52 las plazas disponibles.

En Asturias hay 50 puestos de empleo nuevos para reforzar la campaña de verano.

En Murcia han publicado 21 ofertas nuevas de empleo.

En Navarra son 10 las ofertas para cubrir la campaña de verano.

Enviar mi currículum a Alcampo

Para poder inscribirse a una oferta de empleo tenemos que acceder al portal de empleo de Alcampo. Primero tenemos que saber que los supermercados Alcampo están gestionados por la empresa Auchan Retail España (comerciante a nivel mundial) por tanto, en primer lugar tenemos que acceder a la página principal del supermercado. Si nos desplazamos hasta la parte inferior de la página, vemos un recuadro que dice: Auchan Retail España, y en una de las categorías: Trabaja con nosotros. Tenemos que pinchar en este enlace para acceder al portal. Si quieres acceder directamente, te dejamos un enlace un poco más abajo.



Una vez en el portal de empleo, si nos desplazamos hasta la parte inferior de la página, vemos las diferentes ofertas de empleo vigentes en la actualidad en las diferentes ciudades tal y como muestra la siguiente imagen.

Aunque además, a parte de poder inscribirnos en una oferta concreta de empleo también podemos enviar nuestro currículum sin necesidad de tener que elegir una oferta concreta. Esta opción aparece debajo de las ofertas, en el centro de la pantalla mediante un botón rojo.

Inscribirse a una oferta

Una vez localizada una oferta que nos interese, pinchamos en ella. En el interior de cada oferta la empresa nos detalla el horario del turno, el tipo de contrato de esa oferta, la experiencia requerida y los estudios mínimos. Detallan una breve descripción de las principales funciones que tendrás que desempeñar en este puesto de trabajo y los requisitos obligatorios de acceso a esta oferta.

En la parte superior de la página, en la izquierda, encontramos el botón para solicitar esta oferta que dice: Inscribirme ahora. Tenemos que pinchar sobre él.

Este botón nos lleva a otra página en la que nos indica que para inscribirnos a esa oferta concreta debemos rellenar unos campos en los que nos solicitan nuestros datos personales y nuestro perfil profesional. Además en esta página podemos adjuntar un documento con nuestro currículum. Cuando tengamos todo esto hecho, debemos darle al botón inferior de la página que dice: Inscribirme ahora.

Una vez tengamos esta página con todos los datos rellenados, nos lleva a otra donde tenemos que contestar a un pequeño cuestionario. Una vez hecho esto, ya estamos inscritos.

Dejar mi currículum en la base de datos

Como hemos mencionado en el apartado anterior, en la página principal de Trabaja con nosotros, en la parte inferior nos permite mandar el currículum. En este caso nos lleva a una página prácticamente idéntica que la que tenemos que rellenar para inscribirnos a una oferta. Debemos seguir los mismos pasos.

Una vez respondamos al cuestionario, nuestro currículum ya estará en las bases de datos de los supermercados e hipermercados Alcampo.

ADVERTENCIA: Fallos en la página de empleo

Recomendamos que accedáis al portal de empleo a través de este enlace porque si escribes en Google Alcampo Empleo aparece la pestaña Trabaja con nosotros – Alcampo. Al pinchar en este enlace nos llevará a una página en la que tenemos que ir a la parte izquierda de la misma, porque es en esta zona donde aparece el menú trabaja con nosotros.

Si pinchamos en la pestaña Ofertas de empleo nos lleva a otra página en la que nos encontramos con la pestaña ver ofertas. NI el botón ver ofertas ni el de enviar currículum funcionan. Por eso hay que hacerlo a través del enlace que hemos dejado en el apartado anterior.

¿Puedo enviar mi currículum en mano a algunos de los supermercados Alcampo?

En el portal de empleo no indican nada sobre la posibilidad de dejar el currículum en mano. Sin embargo, puesto que existe un portal específico para inscribirse en la oferta o dejar el currículum simplemente, recomendamos hacerlo por esta vía. El papel siempre es más fácil perderlo mientras que en la base de datos siempre estará tu candidatura visible.

Requisitos

Como hemos mencionado, no hay unos requisitos específicos para poder entrar a trabajar en Alcampo, puesto que hay tanta diversidad de puestos especializados en distintas ramas que por tanto los requisitos son propios y específicos de cada una de las ofertas de empleo.

Aunque una característica general que debe ser común a sus trabajadores es el gusto por la atención al cliente y el interés por los productos que se comercializan.

Formación requerida en Alcampo

El nivel de estudios y experiencia requerida depende en gran medida del puesto al que se vaya a optar. Además existe un gran abanico de posibilidades:

1. Programa Gaia: Se trata de un contrato de prácticas para que los interesados se desarrollen profesionalmente realizando trabajos de Responsable de Mercado. La condición para poder acogerte a este programa es estar cursando el Máster in professional development.

2. Con estudios básicos puedes acceder a diferentes puestos de empleo tengas o no experiencia. En función de la experiencia que poseas podrás acceder a puestos más o menos especializados.

3. Siempre puedes compaginar estudios con contratos a tiempo parcial durante campañas de Navidad o verano para sacar un dinero extra.

4. En caso de contar con títulos superiores puedes acceder a otras áreas más especializadas como la de Recursos Humanos o la propia investigación de mercados.

Proceso de selección

Una vez nos hemos inscrito en una de las ofertas de empleo de Alcampo el currículum llega al área de recursos humanos, que son los encargados de valorar tu candidatura y la del resto de interesados. Durante el proceso te informarán de los detalles más específicos de desarrollo del puesto de trabajo y te analizarán tu perfil profesional. Dependiendo de la especialización que requiera el puesto al que estás optando, tendrás que pasar por más o menos pruebas. De forma general los interesados deben pasar tres pruebas: Una entrevista grupal, un test psicotécnico y una entrevista individual.

En todo momento te van a informar de la situación de tu candidatura, de forma independiente a cuál sea el resultado final.

Sueldos

Algunos de los suelos que tienen los empleados de distintas áreas de estos supermercados son:

Los reponedores cuentan con un sueldo medio de unos 894 euros al mes.

Las personas que se encargan de la atención al cliente y los propios vendedores de la tienda cobran mensualmente 929 euros.

Los pescadores cuentan con un salario mensual de 952 euros.

Los cajeros tienen un salario ligeramente superior alcanzando los 956 euros al mes.

Los carniceros ganan unos 1.023 euros al mes.

Los mozos de almacén cuentan con un salario de 1.064 euros mensuales.

Tipos de contrato

Al igual que en otros trabajos de comercio y atención al público, en Alcampo encontramos distintos tipos de contratos.

Por un lado están los contratos indefinidos, que suponen el 82% de la plantilla. Aunque por otra parte encontramos también los contratos temporales.

De forma independiente a que un contrato sea temporal o indefinido, puede ser de jornada completa o parcial, por horas semanales.

También encontramos los contratos de fines de semana o los contratos que se limitan a campañas concretas como la de verano o Navidad.

Puestos de empleo

Algunos de los puestos de empleo que podemos encontrar en Alcampo son:

Los propios trabajos de la tienda, que desempeñan funciones de cajero, vendedor o reponedor. Se incluyen aquí los responsables y directores de las propias tiendas. Los empleos de mozos de almacén y encargados de productos, así como todos los relacionados con el área de logística y operaciones.

Por otra parte están los puestos de control de gestión, de recursos humanos, el área de finanzas, el de informática, el área de comunicación corporativa y la encargada de la expansión internacional de la empresa.

Beneficios de trabajar en Alcampo

Uno de los grandes beneficios es el desarrollo profesional que experimentan los empleados de Alcampo. Un dato muestra de ello es la promoción interna de sus trabajadores puesto que 9 de cada 10 puestos directivos están cubiertos por esta promoción interna.

Se trata de una empresa que cuenta con el certificado de TOP EMPLOYER 2020, una muestra de la calidad del empleo.

Además los empleados recibirán de forma eventual formaciones específicas necesarias para poder seguir desempeñando estos puestos de empleo. Hay un aprendizaje constante.

La empresa busca empleados estables, porque consideran que una persona que se vea con futuro en ese empleo tiene mayor implicación en la empresa. Por este motivo el 82% de los empleados de la empresa cuentan con contratos indefinidos.

Cómo conseguir un empleo en Alcampo was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo conseguir un empleo en Alcampo, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.

AUTOR







MÁS NOTICIAS INTERESANTES